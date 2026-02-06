易攰、冇胃口或因肝酵素高　長期忽視有機會出現脂肪肝及致癌！

都市人生活節奏急促，容易感到疲倦或食慾不振。你可能以為只是休息不足，但這或許是肝臟受損的身體警號！事關肝臟受損會導致肝酵素高，而不少人驗身才發現問題。若不尋找肝酵素高解決方法，長期置之不理更有機會演變成脂肪肝、肝硬化、甚至致癌。想守護健康，必須先了解肝酵素高的成因，並找出有效的解決方法！



來自身體的無聲求救

肝酵素是肝臟細胞內的蛋白質，主要負責協助身體進行新陳代謝、解毒和修復組織。在肝臟健康的情況下，絕大部分肝酵素會留在肝細胞之中，在血液的含量是極低。然而，一旦肝臟受到損傷或出現發炎，受損的肝細胞會導致肝酵素釋放並滲漏至血液中，導致肝酵素高。因此，醫學上透過驗血檢測肝酵素，指數越高，直接反映肝臟受損或發炎的程度越嚴重。

肝受損令肝酵素高，這與都市人不良的日常生活及飲食習慣息息相關。現代人飲食普遍高脂、高糖和高卡路里，加上頻繁外出用餐，容易攝取過量油鹽，令多餘脂肪積聚於肝臟，形成脂肪肝。此外，缺乏運動、工作應酬飲酒、食無定時及暴飲暴食，無一不是加重肝臟負擔。

長期肝臟發炎會令肝臟組織反覆受損和結疤，並逐漸纖維化，最終有機會演變成不可逆轉的肝硬化，大大增加患上肝癌的風險。特別是肝臟內部缺乏痛感神經，初期病變難以察覺，當身體出現明顯不適時，病情往往已相當嚴重。為了修復肝臟健康，避免加劇肝酵素高，大家正視生活習慣，並搜尋有效的肝酵素高解決方法，例如服用具科研實證的護肝產品，便是預防頑疾的關鍵。

「奶薊草淨肝片」四週促進修復肝臟健康 有助降低肝酵素達88%

要修復肝臟健康，單純休息並不足夠，必須從根源著手。Swisse PLUS Liver Detox Tonic & Cleanse奶薊草淨肝片是專為都市人設計的護肝產品，透過「排毒、抵禦、修復」三步養護，經科研實證，連續服用4星期能有效促進修復。對於關注肝臟健康人士，這款護肝產品提供了實質的養護肝臟，是肝酵素高解決方法之一，能顯著改善健康指標。

奶薊草淨肝片採用了「奶薊草」與「朝鮮薊」的雙重排毒組合，前者透過採用頂尖技術能提取出70倍濃縮精華，每食用份量含有420mg活性奶薊草素，相比一般高溫提取，更能鎖住活性，高效滲透並淨化肝臟毒素；朝鮮薊則能輔助肝臟代謝，與奶薊草產生協同效應。研究證實，比起單獨使用奶薊草，奶薊草與朝鮮薊的組合能有助降低肝酵素達88%，有效降低肝酵素高，是排走毒素、保護肝臟的最強後盾。

除了降低肝酵素外，修復受損細胞同樣關鍵。這款護肝產品添加了兩大草本瑰寶，進一步鞏固肝臟機能。其一為薑黃，其二為「百草之王」甘草，能為肝臟建立保護屏障，數據顯示奶薊草淨肝片能提升肝臟抵禦力達11%，增強肝細胞對抗外來刺激（如酒精、熬夜毒素）的能力，同時能令肝臟修復力提升17.2%。作為全方位的護肝產品，它能從根源激活肝臟，加快恢復體力，自然解決可能由肝酵素高帶來的疲倦感。

奶薊草淨肝片不但是優質護肝產品，更是針對肝受損的解決方案。肝酵素本應存於健康肝細胞內，血液指數升高實為肝臟受損發炎、導致酵素滲漏的警號。這款產品透過4星期調理促進肝臟修復，助你降低肝酵素高，並改善因肝臟過勞而引起的疲倦、消化不良及皮膚問題，讓你由內而外煥發精神，重拾健康活力。

同場加映：「高效護心膠囊」十二週減輕血管負擔

除了養護肝臟，現代人飲食高油高鹽、長期久坐及缺乏運動，亦容易令垃圾堆積，埋下心血管健康的隱形炸彈。Swisse PLUS高效護心膠囊，透過黃金成分實現「源頭抑制、減少吸收、促進排出」的三步循環：被譽為「血管清道夫」的植物甾醇能強效協助抑制吸收；番茄紅素則是獲聯合國糧農組織和世界衛生組織認證，能有效對抗自由基，從源頭守護健康。實證顯示，連續12星期服用高效護心膠囊，能輕鬆減輕血管負擔，全方位清除血管垃圾並暢通心血管，或有助穩定膽固醇。

