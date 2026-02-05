好過食燕窩？蠶絲蛋白飲富含蠶絲球蛋白　美顏抗衰煥發女性活力

時代女性每日趕上班、趕開會，午餐多數依賴外賣，下班回家只想「躺平」，哪有精力再去煮飯或做運動？根據衛生署2023年報告顯示，接近97%的成年女性每日進食少於五份蔬果，纖維攝取嚴重不足，腸胃自然容易「罷工」，便秘及毒素積聚等問題隨之而來。加上普遍缺乏運動，當代謝減慢，身體猶如一部舊機器，各種初老問題如皮膚暗啞、身型走樣等隨之浮現，但單靠多喝水，又不足以修復身體。最近在美容圈大熱的抗衰美容聖品—蠶絲球蛋白，被譽為「好過食燕窩」的產品，究竟有何過人之處？下文立即為你拆解！



30、50、70歲關鍵期 缺乏保養易衰老

8,000米蠶絲提煉1克精華 專利冷萃鎖住活性

要對抗種種「歲月痕跡」，中科國絲生命健康科學研究院院長邵輝博士，成功研發蠶絲球蛋白。知名生物提取專家邵博士，利用專利物理冷萃技術，從5A級以上的潔淨桑蠶繭殼中，提取出包裹在蠶絲表層的珍貴絲膠蛋白。這項技術不經化工處理，避免了強酸強鹼破壞蛋白質結構，能保留高達99%的天然活性結構，8,000米蠶絲僅能提煉出1克精華，非常珍貴。

完勝燕窩？蠶絲球蛋白含18種氨基酸

提起滋補養顏，許多人認為燕窩是美容界「天花板」，但隨著生物科技進步，蠶絲球蛋白近年成為保養界新星，直接挑戰燕窩的地位。兩者雖同屬動物蛋白，但在營養與吸收率上卻有顯著差異。

數據顯示，蠶絲球蛋白的氨基酸總量高達94.37%，遠高於燕窩的55.19%。蠶絲球蛋白蘊含18種氨基酸，其中以絲氨酸含量最高，達33.31%，其次為天門冬氨酸19.62%和甘氨酸13.75%。高濃度絲氨酸是人體皮膚天然保濕因子的關鍵前體，口服後能直接提升皮膚細胞的水合能力，相比外用護膚品，更有效為全身作深層保濕，修復成效顯著。

此外，吸收機制亦是決勝關鍵，燕窩單靠消化系統菌群分解；而蠶絲球蛋白既可通過蛋白酶分解，亦可經由菌群分解，這種雙管齊下的方式，令營養吸收更全面及高效，達到真正的「食幾多補幾多」。

全方位健康美肌FibroLuxe蠶絲蛋白飲

想攝取這種珍貴成分，難道要直接食蠶繭？最近備受一眾網紅KOL熱捧的FibroLuxe蠶絲蛋白飲登陸香港。無需繁複燉煮，採用方便的條狀凝膠設計，撕開即食，輕鬆實現「美肌、瘦身、補腦」三大願望，最適合25歲以上女性，開始注重抗衰美顏，同時追求健康生活的忙碌女性。

FibroLuxe蠶絲蛋白飲含豐富氨基酸，能促進生成膠原蛋白，修復受損組織，皮膚飽滿脹卜卜；加上抗糖與抗氧化因子，阻斷黑色素生成，改善暗沉與痘痘，同時預防光老化。其中的精氨酸與活性多肽更能加速傷口癒合，縮短肌膚修復期，適合剛做完醫美療程的人士。

除了外在美，內在健康的調理同樣重要。產品可以抑制腸道壞菌，清除宿便、提升代謝，有助保持健美。對於經常用腦的上班族，當中的絲氨酸不僅可以護腦、增強記憶力，連三高及心血管健康也能兼顧。運動後食用，還能幫助清除乳酸，消除疲勞，無論再忙，依然精力充沛。產品已通過香港及台灣SGS多重檢測，證實無農藥殘留、無防腐劑及人工色素，安全可靠。

經常周圍飛的Scarkett雖然注重養生，但工作繁忙時難免會熬夜。全靠FibroLuxe 蠶絲蛋白飲，助她時刻保持最佳狀態！

經常久坐，缺乏運動的Amy試飲FibroLuxe 蠶絲蛋白飲2星期後，發現腸道明顯改善，便便暢順，皮膚變水嫩有光澤，氣色紅潤，效果令人驚喜！即搶限時優惠：https://prisemall.com/products/fibroluxe

