譽豐中醫從「家庭中醫」到「社區專科」　首創一站式專科中醫診療

在香港繁忙急促的都市節奏下，亞健康與慢性病成為市民常態。長久以來，大眾對中醫的印象多停留在「一位醫師看百樣病」的傳統全科模式。然而，隨著中醫藥科研發展及專才輩出，一場靜默的醫療革命正在社區展開。在本港深耕多年的譽豐中醫及尚生堂中醫診所，首創嶄新 「家庭中醫．社區專科」診治概念，憑藉遍布全港的43間診所網絡及逾百位資深醫師團隊，將類似西醫的「專科轉介」制度引入中醫界，為市民提供更精準、更具針對性的診療服務。



深耕社區 做最懂你的「家庭醫者」

「上醫治未病」，中醫強調防患於未然，這與現代家庭醫學的理念不謀而合。譽豐中醫深知，一位好的家庭醫生，必須是鄰近居所、熟悉病人病史的健康管家。

多年來，譽豐與尚生堂在全港各區服務，將診所開到市民樓下，建立起深厚的醫患互信。無論是傷風感冒、新冠康復調理，還是長期病患管理，其醫師團隊均展現出如同家人的關懷。在早前疫情期間，該集團更發揮地區優勢，與政府及業界合力抗疫，治癒逾萬名病患，成為社區最堅實的健康後盾。這種「總有一間在左近」的便利性，奠定了其作為「家庭中醫」的穩固基礎。

術業有專攻 升級「專科診療」機制

然而，譽豐並不滿足於此。面對日益複雜的都市病種，集團洞察到市民對「專病專治」的渴求。有別傳統中醫診所往往只有一位醫師包辦內外婦兒，但譽豐中醫診所憑藉強大醫師團隊將醫師專長分科致極精細。

譽豐中醫革新性地定位為「家庭中醫．社區專科」，集團匯聚了超過100位註冊中醫師，當中不乏具備碩士、博士學歷的資深醫師，以及擁有近20年臨床經驗的顧問級專家。這些醫師各有所長，涵蓋婦科、兒科、皮膚科、腫瘤科、痛症及老人科等範疇。這種龐大的專才庫，讓譽豐得以實行類似現代醫學的「專科診療」，診所能透過內部網絡，將病人轉介給集團內擅長該領域的資深專科醫師。

精準配對 解決「尋醫難」痛點

許多病人求醫最怕「試錯」，不知哪位醫師擅長治自己的病。為此，譽豐設有中央預約專線，充當「醫療導航員」的角色，根據病人具體病情（如不孕、頑固濕疹、小兒ADHD或癌症術後調理），精準配對最合適的醫師。

• 生育科：以調理氣血、固本培元見稱，助無數準父母圓夢。

• 皮膚科：針對濕疹、牛皮癬等都市頑疾，標本同治，解決類固醇反彈的煩惱。

• 兒科：關注小兒發育遲緩及鼻敏感，以溫和療法助孩童健康成長。

• 痛症科：針對都市常見的頸肩腰腿痛及勞損，結合針灸、骨傷推拿等療法，不僅迅速止痛，更著重針對病源，恢復肢體機能。

• 老人科：致力改善「老友記」常見的三高問題，延緩關節退化，在慢性病控制與調理方面口碑卓越，助長者延緩衰老。

• 腫瘤科：為危重病患提供輔助治療，有效控制惡性細胞生長，紓緩電療及化療後的副作用，並在康復期固本培元。

堅守醫療初心 專科服務「普通」收費 全方位照料家人健康

在推動專業化的同時，譽豐中醫始終強調「精誠、專業、關愛」的核心價值。集團堅持「術德兼備，不濫收費」，致力提供普羅大眾負擔得起的優質服務。從日常保健到專科治療，譽豐以「家庭中醫・社區專科」的新模式，提供一站式全面的專業服務，是市民的信心首選。

