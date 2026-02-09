改善扁平足不再依賴矯正鞋墊　物理治療師教你用赤足鞋重建足弓

扁平足是港人常見的足部問題，長期站立或行路後，足部及小腿的痠痛感揮之不去。大眾普遍認為，扁平足必須依賴厚重的矯正鞋墊，以作被動支撐，但實際上，過度依賴支撐反而會令足部肌肉更弱。註冊物理治療師邱啟政（Quentin）今次將解說，大眾應如何透過赤足鞋進行主動訓練重建足弓，以改善體態。



主動訓練勝於被動支撐

對於改善扁平足，大眾習慣使用具足弓支撐的鞋墊，但Quentin表示：「傳統治療強調被動支撐，但赤足鞋的理念，是透過主動訓練改善問題。」他解釋，足部有許多用以控制平衡與穩定的小肌肉，赤足鞋寬闊的空間，能重新激活這些肌肉，對腳踝和腳板控制產生正面作用。

對於一般痛症不顯著的扁平足人士，赤足鞋是一個讓足部肌肉活動的好契機，但Quentin提醒，並非所有扁平足都適合直接換鞋：「若出現腳跟嚴重外旋、內側舟骨過分移出，或單腳支撐時足弓完全下陷者，可能需配合醫學治療。」

Quentin認為赤足鞋寬闊的空間，能重新激活足部擁有許多控制平衡與穩定的小肌肉，對腳踝和腳板控制產生正面作用。

告別傳統鞋墊 舞台劇工作者重獲新生

其中一位由使用傳統鞋墊，改為以赤足鞋重建足弓的扁平足患者Jojo，是一位舞台劇工作者，自幼便受家族遺傳扁平足困擾。她憶述：「幼稚園時已經開始看矯正醫生，穿著硬膠承托腳底的矯正鞋，一穿就差不多20年了。」但Jojo指，穿矯正鞋後依然經常出現腳攰、小腿肌肉繃緊等問題。

其後Jojo在機緣巧合下投身於舞台訓練，她發現，戲劇表演對身體協調能力要求極高，「原來扁平足極度影響我的站姿與行路姿態，甚至導致腰骨彎曲幅度異常，所以更容易感到疲勞。」她說。在物理治療師建議下，Jojo開始接觸「赤足概念」，重新學習正確的站立及步行姿勢及方法，包括練習力從地起用腳趾抓住地面，與身體對齊。

赤足鞋令足弓重現

轉穿赤足鞋約一年後，Jojo坦言感受到扁平足問題有顯著改善，直言拗柴次數大幅減少。她說：「以前無論多小心都會跌親，家人總說我行路不帶眼，但穿了赤足鞋後，因為腳趾學會用力、鞋底變得平穩，大半年來都沒有再拗柴。」另外，她指自己在體態方面亦有改變。由於穿著赤足鞋步行需要更多腹部力量維持平衡，Jojo發現自己的核心肌群變得更結實，站在舞台上更容易拉直身體，「現在行路用力正確，甚至可以看到足弓重現！」她笑說。

舞台劇工作者Jojo以前無論多小心都會跌親，家人總說我行路不帶眼，但穿了赤足鞋後，因為腳趾學會用力、鞋底變得平穩，大半年來都沒有再拗柴。（示意圖，圖中並非當事人）

3個月過渡期逐漸適應

Quentin提醒，扁平足患者轉穿赤足鞋不能操之過急，應遵循FITT（即頻率、強度、時間、類型）原則，讓腳部循序漸進地適應。「初期應先從日常生活開始，例如穿著赤足鞋去超市購物或到公園散步1小時，然後才與傳統運動鞋交替穿著，不建議一開始就進行高強度運動，以免因肌肉未成熟而傷及跟腱或關節。」他表示，整個適應期普遍需要10至12個星期，而初期可能出現足底皮增生（即腳枕）或輕微肌腱痠痛，屬於肌肉增加負荷的正常過程，會隨著時間逐漸減少 。

簡易訓練動作

即使改著赤足鞋後，Quentin認為扁平足患者要成功改善症狀，依然不能忽略日常訓練，特別有研究顯示，進行4周的足部訓練後，扁平足有顯著改善。因此他亦為大家推薦以下三項簡單訓練，讓大家能赤足鞋與訓練雙管齊下：

1. 活動腳趾

首先坐在椅子上，兩隻腳掌踩在地上。動作由左腳腳掌開始，先是尾四隻腳趾踩地，大腳趾豎起，然後後換大腳趾踩地，四隻腳趾豎起。左右腳掌輪流互換，增加腳趾及足部控制。

2. 橫向伸展腳板

同樣是坐在椅子上，兩隻腳掌踩在地上，然後盡量將二至五腳趾（即大腳趾以外的四隻腳趾）打橫伸展打開，尤如練琴時候將五隻手指盡量打橫拉開一樣。

3. 增加腳內外側肌肉及足弓協調

首先單腳站立，然後將腰盆左右旋轉，因為活動站立腳的髖關節，並帶動足弓及腳內側肌肉活動，然後左右腳輪流互換。

如何選擇第一雙赤足鞋？由日常到運動的精選推薦

初次接觸赤足鞋，應留意其四大核心特點：寬闊鞋頭讓腳趾自然伸展；薄鞋底加強觸地感；「零落差」(Zero-Drop) 平衡身體力學；以及輕巧柔軟的鞋身，讓雙足活動自如。Barefoot Asia赤足鞋專門店代理不同歐洲赤足鞋品牌，發售全球超過15個赤足鞋品牌、逾100款精選款式，包括運動、悠閒和上班等鞋款，一應俱全。編輯為大家精選5款不同風格的赤足鞋款，助你踏出改善扁平足第一步。

上班族之選：Be Lenka – Viva

不少上班族女性因工作需要而穿著鞋頭狹窄的平底鞋，長期受壓有機會影響足部健康。Be Lenka的Viva沿用赤足鞋的寬闊鞋頭概念，為經典的莫卡辛軟皮鞋款注入舒適元素，讓妳在職場也能自在地展現魅力。

日常百搭之選：Vivobarefoot - Geo Court IV

誰說健康與時尚不能並存？連西班牙皇后都穿着這款以網球鞋為靈感的經典赤足白鞋出席慶典，採用靈活舒適的全皮革設計，不論性別，都能輕鬆配搭各種休閒造型，是日常穿搭的完美選擇。

百搭休閒之選：Be lenka – Velocity

擁有流線型的外觀，採用輕量透氣材質和零落差柔韌鞋底，無論是室內健身訓練或戶外逛街，都能與地面保持絕佳連結，同時預防足部疲勞，輕鬆配搭不同運動及悠閒服飾。

戶外探索之選：Be lenka - Trailwalker 3.0

專為暢遊香港城市及山徑而設，配備改良的深齒防滑鞋底，加上環繞鞋身的橡膠護邊，能在各種地形上提供穩健、舒適又耐用的支撐，行山行街，動靜皆宜，Trailwalker 3.0 讓你自信配搭不同打扮。

兒童之選：Petra

Petra 是一款專為兒童設計的赤足鞋，完美結合永續理念和舒適感。全鞋採用 80% 植物基材料製成，例如取材自葡萄渣和玉米。這款赤足鞋優點在於輕盈和透氣，既友善大自然，亦能呵護孩子的雙腳，陪伴孩子踏出每一步，探索由遊樂場到森林小徑的每一處。

亞洲最大赤足鞋專門店

Barefoot Asia設有「Barefoot Specialist 團隊」主動了解顧客的需求包括腳型等，無論你是赤足鞋的長期用家，抑或受足部痛症如拇趾外翻和扁平足的患者，初次接觸赤足概念，團隊都會以最專業角度提供建議，包括挑選適合的赤足鞋，日常小訓練和習慣調整等。

Barefoot Asia灣仔旗艦店佔地達1,300呎，為顧客提供寬敞的活動及試穿空間； 尖沙咀和大圍亦設有Barefoot Asia體驗店，如有興趣可親身到訪店舖查詢。

