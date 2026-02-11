ANKH機能再生與哈佛教授共同研發膝蓋痛方案｜進駐海港城18000呎

你可能感到酸、麻、痺、痛。每日因膝頭痛而行一步痛一步，或因為肩周炎而無法舉手，穿衣服亦如臨大敵。日子一久，由原本生活上感到辛苦，逐漸擔心痛症會愈來愈嚴重，腦海中可能出現恐懼：「我會不會這樣痛一世？」、「將來要靠人照顧嗎？」這時候很多人會渴望得到有效的治療方法。擁有超過18年御痛強身經驗的「ANKH 機能再生痛症健康集團」，聯合哈佛教授Professor Robert Newlin Jamison共同研發效果極顯著的痛症解決方案。18年來「ANKH 機能再生」幫助了很多客人成功處理各種嚴重痛症問題，並得到眾多客人以數千封感謝信及影片視頻見證分享，作為對「ANKH 機能再生」及其御痛強身方案的最大信心認同，是許多人的去痛首選。集團近日於尖沙咀海港城擴充，新店進一步升級去痛療程，特設18,000呎寬敞空間，為男、女客戶精心設計專屬區域，60間獨立療程房間配備最新儀器，由外到內悉心照顧各種痛症及健康的需要。



「尖沙咀、銅鑼灣、沙田」御痛健康中心總面積達54,000呎可靠完善設備

「ANKH 機能再生」痛症健康集團考慮到客人或因疼痛而無法行動自如，故在新店選址上特別用心，選擇於九龍區核心地帶的海港城進行擴充，並已投入服務，方便客人更輕易到達御痛健康中心，貼心照顧痛症人士的需要。

繼銅鑼灣時代廣場及沙田中央廣場約18,000呎御痛健康中心後，「ANKH 機能再生」繼續提升其理療服務質素，海港城新店佔地逾18,000呎，設備完善、儀器先進可靠，致力讓客人盡享細緻周到的服務。

當身心皆因痛症而疲累乏力時，一個安心可靠而有效的極致御痛療程，可能是痛症人士現在最切身的需要。「ANKH 機能再生」新店為男、女客戶精心設計專屬區域，60間獨立療程房間配備最新科技儀器，務求提高服務質素與私隱度，令客人可以最安心、放心進行療程。全店亦提供高品質個人使用用品，並設有符合最高國際標準的空氣淨化系統，從每一個細節優先照顧客人外內健康。

獨創RDS+極速御痛技術 從根源解決痛楚

專為幫助都市人各種頑固痛症，「ANKH 機能再生」採用獨創的「RDS+極速御痛技術」。此技術匯聚世界頂尖科學技術，並結合中醫經絡智慧，從客人的痛楚根源出發，以「標本兼治」為目標。為了精益求精，「ANKH 機能再生」近年更邀請了哈佛大學醫學院痛症管理資深教授Professor Robert Newlin Jamison作為醫學顧問，是為香港首間與世界頂尖學府教授合作的痛症健康集團。

「ANKH 機能再生」專業團隊會根據客人的個別狀況，制定精準的痛症解決方案。療程使用國際頂層高端儀器及技術，能非常有效解決痛症問題及去瘀排酸；同時強化身體機能，大幅減低痛症復發機會，為你的身心解除痛症束縛，大大提高現時生活質素。

13萬真客實證 獲醫護人員信賴

「ANKH 機能再生」創立於2007年，擁有跨領域的專業團隊，更是第一間榮獲「最受醫護人員信賴」獎項的企業，療效備受肯定 。品牌擁有超過18年御痛強身經驗，御痛成功率高達95%，累積超過13萬真實客人分享見證。除了得到醫護人員的信賴外，「ANKH 機能再」生同時也獲得不少專業人士、商界領袖、公務員、教師等等的信任，他們都成功成為解決痛症問題的客人。

此外，得獎視后宣萱、十大傑青張瑪莉、資深傳媒人車淑梅等名人亦是「ANKH 機能再生」的真實客人，她們在完成療程，都成功御除痛症，令身體機能再生，綻放健康活力 。

真客實證 ① 黃小姐：極速御除膝頭痛 回復動力變開心

真實客戶黃小姐任職公司董事，她左邊膝頭已經痛了約30年，亦因此影響了興趣和生活。她表示痛症發作期間，痛楚難以形容，她說：「我鍾意周圍去，當膝頭哥痛，腳掂落地下又痛，行又行唔郁，起碼跳唔到舞先啦。行又行唔得耐，上落樓梯又驚，痛呀嘛，又驚住碌落樓梯，心情好忐忑，好唔開心。」

黃小姐甚至形容「可以用過嘅方法幾乎已經用哂㗎啦」，最後很慶幸可以遇上「ANKH 機能再生」。進行療程期間，她感到「ANKH 機能再生」的團隊相當專業、可靠，同時亦大讚效果滿意，生活重拾快樂。她說：「能夠用到力，心情好咗，瞓又瞓得好咗！」

黃小姐經歷了這一次之後，都深感「保養」的重要，亦明白到「御痛強身」的意義，她說：「就算做好咗，都需要做保養。本身個體質凍，血氣好咗、肌肉結實咗，你哋解決咗我個痛症，咁我啲動力返哂嚟，最緊要係開心咗！」黃小姐現在已不再受到膝頭痛困擾，可以活出精彩人生。

真客實證 ② 佘小姐：沒有肩頸痛、肩周炎 感覺更年輕

除了膝蓋痛，肩頸痛也是不少都市人常有痛症。因為經常姿勢不當，工作壓力大，肩頸肌肉長期處於繃緊狀態，久而久之令到肩頸位置出現勞損和退化。如不及時處理，會令到手部活動幅度下降，腫痛會影響睡眠，沒有精神，血氣循環越來越差。

真實客戶佘小姐是一位行政人員，她形容肩周炎情況很嚴重，連基本的日常動作都未能做到，她說：「手踭位連到手腕位，成條筋咁痛落去，遞上又遞唔上，彎去後面又彎唔到，痹痹痹痹痹，痹到係醒咗夜晚瞓唔返。」

由於肩周炎已影響到佘小姐的精神狀態，令到她覺得一定要盡快解決，所以她選擇了「ANKH 機能再生」痛症健康集團。完成療程後，她的痛症問題有大幅改善，令她相當驚喜：「原來有咁舒服嘅方法可以解決痛症，雙管齊下，整體康復嘅時間係比較快啲。團隊好有心去幫我之外，呢度啲儀器亦都非常先進，會重點處理唔同部位。完成療程之後，肩周炎無哂，活動自如，冇痛症，令到自己開心，同埋覺得自己係後生咗！」

解決肩膊痛症後，佘小姐表示「保養」也是非常重要，不然痛症會蔓延得更嚴重，她說：「有啲人好忍得嘅，一路忍忍忍忍忍，真係忍到自己唔得嘅時候，其實生活好痛苦啫，所以開始保養自己係好重要，解決痛症後，要強化身體機能，去面對日後退休生活。」

真客實證 ③ 何小姐：不再受腰痛折磨 重啟喜悅人生

腰痛對於很多人來說，最痛苦莫過於「站不得、坐不得」。真實客戶高級管理人員何小姐就是過來人，腰痛困擾多年，由於長時間要坐着工作和參與會議，令到腰痛加劇，何小姐憶述：「真係好辛苦，企又唔得，坐又唔得，死喇，咁我坐喺度開會，定係企喺度開好呢？」有時會令她非常尷尬。而腰痛更令她晚上會痛醒，嚴重影響生活。

長期腰痛還令何小姐被迫放棄了跳舞興趣。她坦言自己試過很多方法，但效果有限，令到她很擔心：「隨著我年紀愈嚟愈大，我再唔理佢嘅話，可能會愈嚟愈退化，咁點算呢？」

最後，何小姐得到朋友的介紹來到了「ANKH 機能再生」痛症健康集團。完成療程後，她終於可以擺脫長期腰痛的折磨，她笑說：「做完之後，腰部嘅痠位真係冇咗喎，可以跳返舞。我覺得真係開朗咗， 『ANKH 機能再生』對我係一個好大嘅支持，畀我放心去玩！」

除了顯著的療程效果，何小姐亦讚揚「ANKH 機能再生」跨領域理療團隊很專業，整個團隊的服務讓她有貼心的感覺，更會與她一同去管理健康，絕對是滿分。療程後何小姐不再受到腰痛折磨，更可以重拾跳舞興趣，現在走得更遠、放眼世界，回復健康快樂人生。

真客實證 ④ 李小姐：御除足底筋膜炎 生活重獲自由

「痛症你愈唔去理佢，佢會愈嚟愈嚴重。甚至乎如果係緊要嘅時候，係逆轉唔到、冇得掹。」這是任職註冊護士李小姐的心聲。

因為足底筋膜炎，李小姐每朝起身一踏在地上，腳就會痛。她試過吃止痛藥解決，可惜未能止痛，更擔心食藥有副作用，李小姐心情忐忑地說：「我一路係咁痛，我唔知食到何年何月先可以止到痛！」擔憂的心情一直延續，痛症問題也愈來愈差，甚至影響了她的工作，令她非常沮喪：「就算我唔做嘢都好，我都要生活。唔同手，手都可以就到，腳我係就唔到，我真係好擔心以後嘅生活。」

後來李小姐看過眾多真客實證分享，相信「ANKH 機能再生」可以為她解決足底筋膜炎，於是就接受了御痛技術療程。 完成之後，不論是服務過程還是效果，李小姐都給予滿分：「你哋有好多真客實證，有口碑，成班團隊都係好好，俾我好warm嘅感覺。咁做每一個儀器，對你嘅足底筋膜炎有咩幫助，都解釋得好好，感覺啲儀器好到位，真係去到個痛點係有反應，變咗信心係增強咗。」

現時李小姐腳踏在地上，已經不再刺痛，她形容感覺是「極之開心」，不需要再有任何顧慮，她興奮地說：「好開心就係每日朝頭早起身，我嘗試踩落地，諗吓今日痛唔痛呢，係唔痛㗎喎！心情好好多，起碼唔使食藥，又可以多啲出街，同朋友、同事去gathering，即係冇咁多顧忌，唔再驚話因為腳踭痛而影響到人哋，極之開心囉。」

真客實證 ⑤Mr Jonathan：極速御除腳痛 重拾運動活力

真客實證Mr. Jonathan是一名退休律師，平日最大的興趣是打網球。可惜因為一場比賽，Mr. Jonathan的腳腕受傷，加上積累已久的舊患，以及年齡增長導致復原能力減慢，令他的腳痛問題未能好轉，甚至需要忍痛暫停運動。

在朋友的介紹之下，Mr. Jonathan來到了「ANKH 機能再生」痛症健康集團。完成療程後，他的腳痛極速消失，變得行動自如。Mr Jonathan對於療程效果相當滿意：「The treatment is good and effective. Fully recovered so all good. Ready for dancing, ready for tennis. （療程很好、好有效，完全復原，一切都很好，可以跳舞，可以打網球。)」現時，Mr Jonathan可以提著球拍，在網球場上揮灑自如了。

除了尖沙咀海港城新店外，「ANKH 機能再生」於銅鑼灣時代廣場及沙田中央廣場同樣設有逾萬呎御痛健康中心，環境寬敞明亮，方便不同有需要人士尋求極速高效的個人化痛症解決方案。

現正提供限量免費療程體驗，如您正被痛症困擾，請立即點擊以下連結登記，預約專屬御痛方案，率先體驗高端、專業的痛症解決技術，及早由根源改善痛症，重塑健康機能與生活質素。

