眼中招是腦中招前兆 病發首週心腦中招風險增44倍 一物守護腦血管

眼睛的健康往往容易被忽視。然而，眼中招卻是一種可致盲的潛在危險，經常在沒有任何預兆的情況下悄然來襲。平時眼白有血絲或微絲血管爆裂，大家可能不以為然，但若果突然出現視覺模糊，切勿輕視，這很可能是眼中招的開始。



眼中招與腦中招 有密切的關聯 切勿輕視

眼中招雖然不會直接導致腦中招，但可視為腦中招的前兆。若眼睛的血管出現狀況，身體其他部位的血管可能也有相同的風險。

統計結果顯示，眼中招患者於7天內心腦中招風險增加44倍¹。

腦中招的徵狀

「腦」掌管精神思考，但在中醫角度則認為此範疇由「心」掌管，正所謂「心主神明」，當體內熱盛而鬱於心，熱閉心包，便會出現高熱神昏的症狀，即發燒、面紅身熱、迷迷糊糊，甚至失去意識。

腦中招的徵兆：

• 走路時突然半邊麻痺，不能動彈

• 口眼斜向一邊

• 說話出現困難，控制不了流口水

當患者出現以上徵兆並伴隨面紅身熱，即屬「熱閉性中招」；若中招時四肢不溫、臉白唇暗，則為「寒閉性中招」。

現代人飲食多高脂高糖，生活壓力大，脾氣易急燥，這些因素均增加了「熱閉性中招」的發生機率。

安宮牛黃丸快速起效 清熱解毒

中醫理論指出，當一個人熱毒過盛，屬於「發熱昏迷、痰濁內阻」的病機，臨床上常以安宮牛黃丸作治療。當體內火氣過旺，導致體內津液停聚而形成病理物質，即所謂「痰」，可阻塞經絡，甚至影響腦部運作。由於身體火熱過盛，必須快速降「熱」，安宮牛黃丸正是一條偏寒的救急名方，能快速起效，清熱解毒，使過盛的熱毒得以化解，從而恢復身體的平衡。

牛黃質量很重要 天然牛黃最佳

安宮牛黃丸最重要的主藥之一是「牛黃」。牛黃的質素主宰着整粒安宮牛黃丸的療效。牛黃即牛的膽結石，好處是清熱解毒力強；現代藥理研究指出具抗炎作用²。牛黃可分為「天然牛黃」、「體外培育牛黃」和「人工牛黃」三類。其中，「天然牛黃」含有最多種類的抗炎成分，且較其他兩類牛黃更易被人體吸收³。由於天然牛黃矜貴罕有，價格高昂，市面上不少安宮牛黃丸的處方，往往以較為平價的「體外培育牛黃」或「人工牛黃」取代。

市場上安宮牛黃丸的價格差異甚大，主要源於所採用牛黃的等級不同。天然牛黃價值不菲，每公斤售價約達160萬港元⁴，比黃金更昂貴。由於天然牛黃成本高，即使療效較佳，但仍有很多品牌選擇使用價格較低廉的人工牛黃或體外培育牛黃作為替代。

天然牛黃vs人工牛黃 價錢功效 天壤之別

中醫理論認為，腦血管意外導致神志不清的昏迷患者，乃因五竅不通(即眼、耳、鼻、舌、口失去與外界的聯繫)，因此必須使用「開竅劑」以疏通五竅，使患者恢復意識、甦醒過來。雖然「天然牛黃」與「人工牛黃」都有「牛黃」兩個字，但在清熱解毒的效能上卻有天壤之別。根據《中國藥典》，「天然牛黃」可用於腦血管意外所致的痰迷，具開竅之效；而「人工牛黃」則多用於一般火熱內盛的情況，例如常見的中成藥「牛黃解毒片」，即以「人工牛黃」為主，主要針對咽喉腫痛、牙齦腫痛、口舌生瘡等上火症狀。腦血管意外發生快如疾風，故需藉助起效快速的成分以在短時間內達到開竅之效。中國官方機構亦明確指出，救急藥安宮牛黃丸不可採用人工牛黃⁶。

中國官方機構明確指出，救急藥安宮牛黃丸禁用人工牛黃。請務必留意，若使用人工牛黃入藥製成的安宮牛黃丸是不具備救急功效的。

選購安宮牛黃丸「品質」與「含量」都重要

坊間部分價格較低的安宮牛黃丸，雖然標榜採用天然牛黃，但其牛黃含量未達《中國藥典》所規定的標準，因此其救急功效仍然存疑。根據藥典，每粒3克的安宮牛黃丸應含有相當於0.167克天然牛黃；然而市場上某些品牌的安宮牛黃丸，每粒僅含有相當於0.02-0.03克的牛黃，低於藥典記載量的5-8倍⁷。由於天然牛黃極為珍稀，能符合藥典標準的天然牛黃更是難得的寶貴藥材。

牛黃的含量資料需查閱產品的說明書方能得知。根據《中國藥典》規定，每粒3克的安宮牛黃丸應含有相當於0.167克天然牛黃，以確保符合投料及含量要求。若入藥量不足，其療效必然大打折扣。

十一味藥安宮牛黃丸 安全有效 保護腦神經

「天然牛黃」是安宮牛黃丸處方中的核心藥材。雖然不同品牌的處方略有差異，但最能確保救急用途並快速見效的處方，乃收錄於國家級典籍《中國藥典》的十一味藥材組方，包括︰天然牛黃、人工麝香、水牛角濃縮粉、黃連、黃芩、梔子、冰片、鬱金、雄黃、朱砂及珍珠。此方獲專家認可，具保護腦神經的臨床應用價值⁸。位元堂安宮牛黃丸更經香港衞生署審批，只要依照說明書上的指示服用，即屬安全有效。

香港某著名大學醫學院一項最新研究發現，藥典處方的「安宮牛黃丸」能抑制大鼠腦中招昏迷後腦內產生熱症分子，並將黃金治療時間由4.5小時，延長至5小時⁹。眾多品牌之中，位元堂忠於古方正藥，以深厚根基傳承古方，恪守《中國藥典》處方煉製，質量及療效均有保證。

產品包裝註明藥典處方，是品質的保證。

位元堂安宮牛黃丸建議零售價︰$1,160 / 粒

查詢熱線︰2727 8911

銷售點：位元堂門市、網店及萬寧有售

位元堂門市︰https://shorturl.at/I8azZ

位元堂網店︰https://shorturl.at/0bb4Z

萬寧網店︰https://www.mannings.com.hk/wai-yuen-tong-angong-niuhuang-wan-1pc/p/463166

備註︰(圖片只供參考)

1. 2021年大學網頁資料

2.《中華人民共和國藥典臨床用藥須知》2020年版

3. Digital Chin. Med. (2018), 1(4), 261-271

4. 價錢或因時間產地等因素影響，只供參考。

5. 抗炎成分指膽紅素，按本地符合ISO 17025第三方檢測機構的測試結果，位元堂安宮牛黃丸膽紅素高出《中國藥典》安宮牛黃丸標準90%，doi:10.3390/ijms21228650

6. 國家藥品監督管理局︰關於牛黃及其代用品使用問題的通知(2004)

7. 參考2023年11月市面上銷售及已獲香港衞生署中成藥註冊(HKC)的安宮牛黃丸產品說明書， 當中「藥典方」位元堂安宮牛黃丸每粒含有相當於0.167g天然牛黃，較其他品牌「經驗方」安宮牛黃丸每粒含有相當於0.020-0.026g天然牛黃或體外培育牛黃，有效成分含量高出5.4-7.3倍。有關「藥典方」及「經驗方」之釋義，參考自香港中醫藥管理委員會中成藥註冊申請手冊。

8. 中國中西醫結合雜誌, 2022, 42(8):933-946

9. Chen et al. Chinese Medicine (2022) 17:51

(資料及相片由客戶提供)