眼中招是腦中招前兆 病發首週心腦中招風險增44倍 一物守護腦血管
眼睛的健康往往容易被忽視。然而，眼中招卻是一種可致盲的潛在危險，經常在沒有任何預兆的情況下悄然來襲。平時眼白有血絲或微絲血管爆裂，大家可能不以為然，但若果突然出現視覺模糊，切勿輕視，這很可能是眼中招的開始。
眼中招與腦中招 有密切的關聯 切勿輕視
眼中招雖然不會直接導致腦中招，但可視為腦中招的前兆。若眼睛的血管出現狀況，身體其他部位的血管可能也有相同的風險。
腦中招的徵狀
「腦」掌管精神思考，但在中醫角度則認為此範疇由「心」掌管，正所謂「心主神明」，當體內熱盛而鬱於心，熱閉心包，便會出現高熱神昏的症狀，即發燒、面紅身熱、迷迷糊糊，甚至失去意識。
腦中招的徵兆：
• 走路時突然半邊麻痺，不能動彈
• 口眼斜向一邊
• 說話出現困難，控制不了流口水
當患者出現以上徵兆並伴隨面紅身熱，即屬「熱閉性中招」；若中招時四肢不溫、臉白唇暗，則為「寒閉性中招」。
安宮牛黃丸快速起效 清熱解毒
中醫理論指出，當一個人熱毒過盛，屬於「發熱昏迷、痰濁內阻」的病機，臨床上常以安宮牛黃丸作治療。當體內火氣過旺，導致體內津液停聚而形成病理物質，即所謂「痰」，可阻塞經絡，甚至影響腦部運作。由於身體火熱過盛，必須快速降「熱」，安宮牛黃丸正是一條偏寒的救急名方，能快速起效，清熱解毒，使過盛的熱毒得以化解，從而恢復身體的平衡。
牛黃質量很重要 天然牛黃最佳
安宮牛黃丸最重要的主藥之一是「牛黃」。牛黃的質素主宰着整粒安宮牛黃丸的療效。牛黃即牛的膽結石，好處是清熱解毒力強；現代藥理研究指出具抗炎作用²。牛黃可分為「天然牛黃」、「體外培育牛黃」和「人工牛黃」三類。其中，「天然牛黃」含有最多種類的抗炎成分，且較其他兩類牛黃更易被人體吸收³。由於天然牛黃矜貴罕有，價格高昂，市面上不少安宮牛黃丸的處方，往往以較為平價的「體外培育牛黃」或「人工牛黃」取代。
天然牛黃vs人工牛黃 價錢功效 天壤之別
中醫理論認為，腦血管意外導致神志不清的昏迷患者，乃因五竅不通(即眼、耳、鼻、舌、口失去與外界的聯繫)，因此必須使用「開竅劑」以疏通五竅，使患者恢復意識、甦醒過來。雖然「天然牛黃」與「人工牛黃」都有「牛黃」兩個字，但在清熱解毒的效能上卻有天壤之別。根據《中國藥典》，「天然牛黃」可用於腦血管意外所致的痰迷，具開竅之效；而「人工牛黃」則多用於一般火熱內盛的情況，例如常見的中成藥「牛黃解毒片」，即以「人工牛黃」為主，主要針對咽喉腫痛、牙齦腫痛、口舌生瘡等上火症狀。腦血管意外發生快如疾風，故需藉助起效快速的成分以在短時間內達到開竅之效。中國官方機構亦明確指出，救急藥安宮牛黃丸不可採用人工牛黃⁶。
選購安宮牛黃丸「品質」與「含量」都重要
坊間部分價格較低的安宮牛黃丸，雖然標榜採用天然牛黃，但其牛黃含量未達《中國藥典》所規定的標準，因此其救急功效仍然存疑。根據藥典，每粒3克的安宮牛黃丸應含有相當於0.167克天然牛黃；然而市場上某些品牌的安宮牛黃丸，每粒僅含有相當於0.02-0.03克的牛黃，低於藥典記載量的5-8倍⁷。由於天然牛黃極為珍稀，能符合藥典標準的天然牛黃更是難得的寶貴藥材。
十一味藥安宮牛黃丸 安全有效 保護腦神經
「天然牛黃」是安宮牛黃丸處方中的核心藥材。雖然不同品牌的處方略有差異，但最能確保救急用途並快速見效的處方，乃收錄於國家級典籍《中國藥典》的十一味藥材組方，包括︰天然牛黃、人工麝香、水牛角濃縮粉、黃連、黃芩、梔子、冰片、鬱金、雄黃、朱砂及珍珠。此方獲專家認可，具保護腦神經的臨床應用價值⁸。位元堂安宮牛黃丸更經香港衞生署審批，只要依照說明書上的指示服用，即屬安全有效。
香港某著名大學醫學院一項最新研究發現，藥典處方的「安宮牛黃丸」能抑制大鼠腦中招昏迷後腦內產生熱症分子，並將黃金治療時間由4.5小時，延長至5小時⁹。眾多品牌之中，位元堂忠於古方正藥，以深厚根基傳承古方，恪守《中國藥典》處方煉製，質量及療效均有保證。
位元堂安宮牛黃丸建議零售價︰$1,160 / 粒
查詢熱線︰2727 8911
銷售點：位元堂門市、網店及萬寧有售
位元堂門市︰https://shorturl.at/I8azZ
位元堂網店︰https://shorturl.at/0bb4Z
萬寧網店︰https://www.mannings.com.hk/wai-yuen-tong-angong-niuhuang-wan-1pc/p/463166
備註︰(圖片只供參考)
1. 2021年大學網頁資料
2.《中華人民共和國藥典臨床用藥須知》2020年版
3. Digital Chin. Med. (2018), 1(4), 261-271
4. 價錢或因時間產地等因素影響，只供參考。
5. 抗炎成分指膽紅素，按本地符合ISO 17025第三方檢測機構的測試結果，位元堂安宮牛黃丸膽紅素高出《中國藥典》安宮牛黃丸標準90%，doi:10.3390/ijms21228650
6. 國家藥品監督管理局︰關於牛黃及其代用品使用問題的通知(2004)
7. 參考2023年11月市面上銷售及已獲香港衞生署中成藥註冊(HKC)的安宮牛黃丸產品說明書， 當中「藥典方」位元堂安宮牛黃丸每粒含有相當於0.167g天然牛黃，較其他品牌「經驗方」安宮牛黃丸每粒含有相當於0.020-0.026g天然牛黃或體外培育牛黃，有效成分含量高出5.4-7.3倍。有關「藥典方」及「經驗方」之釋義，參考自香港中醫藥管理委員會中成藥註冊申請手冊。
8. 中國中西醫結合雜誌, 2022, 42(8):933-946
9. Chen et al. Chinese Medicine (2022) 17:51
(資料及相片由客戶提供)