乳癌｜廚房「這瓶油」富含Omega-6　新研究發現可能增加癌症風險

美國康乃爾大學最新研究發現，日常生活中常見的大豆油、 葵花油等含有豐富Omega-6 亞麻油酸的油品，可能會刺激三陰性乳癌腫瘤的生長。台灣江守山醫師指出，現代人飲食習慣容易造成Omega-6攝取過量，反而可能危害健康。



腎臟科醫師江守山在其社群平台發文指出，2025年3月刊登於《Science》期刊的研究顯示，Omega-6亞麻油酸會與FABP5蛋白結合，而這種蛋白在三陰性乳癌中相當常見。研究團隊透過實驗室小鼠測試，發現這些脂肪酸會提高FABP5蛋白的水平，進而可能刺激乳癌腫瘤生長。

江守山表示，自1950年代以來，外食的油炸食物和加工食品中，普遍使用大豆油和葵花油等種子油，許多現代人的攝取量已超過所需。研究人員懷疑，二戰後癌症數量激增，可能與過度攝取含Omega-6的油品有關。

台灣營養師呂美寶也在其Facebook專頁「食物的力量．呂美寶營養師」建議，家中應減少使用以Omega-6為主的植物油，如大豆油、玉米油、葵花油等。她強調，由於外食中已含有足夠的Omega-6，過量攝取反而容易導致身體發炎，並可能影響癌症治療效果。

