乳癌｜年輕、胸細就安全？婦產科醫生拆解5大迷思 教你3招自保

關於乳癌的新聞屢見不鮮，不少女性看到報道後都會感到震驚與擔憂。在注重健康飲食的今天，很多人以為只要平時吃得清淡、有做運動，就能與癌症絕緣。台灣西園醫院的婦產科主治醫師邱筱宸指出，在診症室裡經常聽到女性朋友提出各種疑問：「我還年輕，應該不用擔心吧？」、「胸部比較小的人，患癌機率是不是比較低？」



其實，乳癌離我們並不遙遠，大眾對它亦存在不少誤解。邱醫生特別為大家劃出重點，破解最常見的５個乳癌迷思，提醒各位女士要時刻關注自身健康。

迷思一：我還年輕，乳癌離我很遠？

別再以為年紀大才會患上癌症！邱醫生表示，在臨床經驗中，30多歲確診乳癌的個案其實並不少。最令人擔憂的情況是，許多年輕女性在摸到胸部有腫塊時，會誤以為只是生理期引起的乳房脹痛而掉以輕心。請記住，只要發現有任何異常，尋求醫生作專業評估才是最正確的做法。

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迷思二：胸部較小，患癌機率會較低？

很多「小胸女孩」可能會偷偷鬆一口氣，覺得自己比較安全。不過邱醫生坦言：「真的沒這回事！」乳癌的風險高低，取決於年齡、荷爾蒙、基因、生活習慣以及乳腺密度等因素，與胸部大小毫無關係。有些女性雖然外表看來豐滿，但其實大部份只是脂肪；相反，乳腺密度較高的女性，在進行檢查時反而更需要醫生細心判讀。

迷思三：飲食養生又有做運動，一定不會中招？

這是最令人困惑的一點。很多人會問：「我每天運動、飲食又清淡養生，為什麼還會是我？」事實上，乳癌的成因非常複雜，是基因、環境和荷爾蒙長期累積下來的共同結果。保持健康的生活和飲食習慣確實是預防疾病的基本功，但「定期檢查」才是最保險的做法。

迷思四：日常自我檢查不重要？

很多女性都是在洗澡或換衣服時，才意外發現胸部「怪怪的」。邱醫生提醒，如果發現以下4種情況，應盡快找醫生作詳細檢查：

摸到腫塊



乳房外形發生變化



乳頭出現凹陷或有異常分泌物



乳房皮膚變得像「橙皮紋」一樣凹凸不平



▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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迷思五：預防乳癌就要學明星做切除手術？

邱醫生指，大家可能都聽過國際影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）接受預防性乳房切除手術的新聞，但前提是她帶有「BRCA基因變異」，屬於極高風險人士。這是一項需要經過極度精準醫學評估才能作出的重大決定，如果沒有特殊的家族病史，一般大眾其實不需要過度焦慮。

護乳5招（按圖了解👇👇👇）

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【邱醫生的健康處方箋】

想要好好保護自己，其實一點都不麻煩，只要記住以下３招：

定期篩查： 務必依照年齡，定期安排進行乳房超聲波或乳房X光造影檢查。



熟悉自己： 平時多留意胸部的外觀和觸感。只要你愈熟悉自己的身體，一旦出現微小變化，你就能夠第一時間察覺。



好好生活： 這也是「健康飲食」的核心！控制體重、遠離高油高糖食物、戒酒，並多做運動。這些聽起來老生常談的建議，其實就是最根本、最有效的防護屏障。



乳癌聽起來雖然可怕，但現今的醫療技術已經非常進步，只要做到「及早發現、及早治療」，治療效果通常都非常理想。面對乳癌，與其盲目擔憂，不如化被動為主動，將定期的乳房檢查納入生活習慣，為自己的健康好好把關。