麥當勞叔叔之家與兒童腎病基金慶30周年　炮製健康盛宴支援病童

今年適逢香港麥當勞叔叔之家（RMHC Hong Kong）與兒童腎病基金（CKF）成立 30 周年。兩大機構特別於近日聯合舉辦名為「7 號幹線」的慶祝活動，邀請星級名廚三姐（蕭秀香）及香港營養師學會會長丁浩恩博士，為超過 160 名病童及其家屬準備了一場既專業又溫馨的健康盛宴。



緣起於一份感恩 「7 號幹線」開拓康復之路

這次活動的誕生源於一份對醫護的感激之情。活動發起人何太太分享道，其孫子在 11 個月大時因腎臟問題入住兒童醫院，幸得醫護悉心照顧，現已康復至 8 歲。這份經歷讓她與三姐一拍即合，希望透過美食回饋社會。活動命名為「7 號幹線」，寓意透過七彩營養的食材，為病童鋪設一條通往健康的快速道路。

麥當勞叔叔之家與兒童腎病基金長期合作，共同支援於香港兒童醫院接受治療的病童。麥當勞叔叔之家不僅提供住宿，更扮演「家以外的家」的角色，為病童提供身心支援。在共享廚房裡，家長們最掛心的不再是外界的喧囂，而是彼此交換病童每天波動的「抵抗力指數」或「蛋白質指數」，在柴米油鹽間分享照顧心得，互相扶持、共渡難關。

名廚巧手配搭專業監察 打破傳統健康餐「清淡無味」印象

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對於長期受飲食限制的腎病小朋友來說，食物往往意味著一連串的「禁忌和束縛」。三姐為了讓小朋友能「放假一天」享受美食，與丁博士反覆研習餐單。所有食物均由三姐精心烹調，食物及調味料均以新鮮食材處理；再由香港營養師學會會長丁浩恩博士監察，務求小朋友食得開心又健康！

餐單設計極具巧思：

健康版街頭小食： 小朋友心愛的「咖喱豬皮魚蛋」，特意使用星馬泰咖喱減輕辣味，烹調後再用滾水沖洗以去除多餘鹹味。



天然鮮味取代鹽糖： 豬扒蛋配以新鮮番茄打成的茄汁；「雞肉燒賣」則選用低脂雞肉取代豬肉。



視覺與口感並重： 特別引入「米形意粉」及七彩炒飯，增加進食趣味；甜品則是繽紛的啫喱糖及蘋果批。



同路人扶持：從經濟負擔到心靈支撐

在活動現場，受助病童「津津」與媽媽分享了心路歷程。津津去年完成換腎手術，告別了以往每天限水 800ml、進食半碗飯都要計算磷含量的日子。津津媽媽感嘆，洗腎費用高昂，一條洗腎喉原價高達 450 元，對於一般家庭是沉重負擔，幸得「兒童腎病基金」資助，讓費用減免至每條 15 元，緩解了燃眉之急。基金會舉辦的派對與聚會，更讓照顧者在廚房聊天中找到同路人，感受到「並非只有自己一個人辛苦撐著」。

三十周年慶祝活動：感恩過去，展望未來

兩大機構在邁向三十周年之際，將展開一系列慶祝活動：

麥當勞叔叔之家：

觀塘新院舍營運： 加強對九龍區病童家庭的支援。



三十周年慈善晚宴及慈善行： 匯聚社會力量籌款。



兒童腎病基金：

醫療資助優化： 持續資助腹膜透析機及相關物資。



病童家庭同樂日： 透過大型慶祝活動，讓同路人分享康復成果，推廣預防腎病訊息。

