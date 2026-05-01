白蝕絕非完全無得醫！亂用偏方反致灼傷 愈早求醫回復機率愈高

白蝕是一種常見的後天性自身免疫性皮膚病，患者因免疫系統錯誤攻擊黑色素細胞，導致皮膚出現明顯白斑。白蝕更經常被誤解為「無得醫」，令不少患者在面對治療路上身心俱疲。有皮膚科專科醫生指出，現時有不同的藥物可協助患者控制病情，例如靶向性外用藥膏，有機會幫助患者回復原來膚色，呼籲白蝕及早診治，積極治療。



本港估計約有4萬人受白蝕困擾，全球發病率介乎0.5%至2%，超過一半患者在20歲前已發病。雖然白蝕不具傳染性，亦不直接危及生命，但明顯的外觀變化往往帶來嚴重的心理壓力，包括抑鬱、焦慮、社交恐懼及自信心下降，部份患者更出現自殺意念，影響遠超「美容疾病」範疇。

香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅表示，臨床上常見兩類患者：一類是初期便求醫，另一類則拖延多年，直至白斑擴散至臉部、手腳及軀幹才求診。他觀察到，不少患者初期誤以為是「汗斑」或「白色乾疹」，或抱持「自己會好轉」的心態而延誤治療。部份患者則因聽聞傳統類固醇治療的副作用而產生恐懼，寧願放棄正規治療，結果令病情惡化。

不少患者抗拒類固醇治療

「很多病人一聽到類固醇就即刻拒絕，但若寧死也不使用便當然不會有好轉的一日。」陳醫生強調，白蝕並非無得醫，關鍵在於及早干預及選擇合適治療。傳統治療包括外用皮質類固醇、鈣調磷酸酶抑制劑、光療（窄譜UVB或308nm準分子激光）及嚴重時的系統性免疫抑制劑，但患者對現有療法的滿意度普遍不高，尤其擔心長期使用的安全性。

香港皮膚健康基金會主席、皮膚科專科陳厚毅醫生呼籲白蝕患者積極治療。

近年醫學界針對白蝕的發病機制開發出新型靶向性JAK抑制劑外塗藥膏，幫助更精準抑制免疫系統對黑色素細胞的攻擊，促進色素再生。根據國際3期臨床研究，成人及12歲以上青少年非節段型白蝕患者使用1.5%藥膏後，第24週已有約三成患者面部白蝕改善達75%或以上；持續治療至52周，改善達75%的患者比例更提升至五成。部份患者面部及身體白斑均見明顯復色，效果持續。

陳厚毅醫生指出，靶向性外用藥膏與口服JAK抑制劑相比，不良反應明顯較少，主要為局部輕微痤瘡或瘙癢，安全性較高，尤其適合對類固醇有疑慮的患者。他提醒，面部及頸部皮膚較薄，復色成功率較高，但治療需有耐心，通常需持續數月甚至更長時間，且白蝕屬慢性疾病，可能反覆，穩定病情及長期依從治療至關重要。

患者誤信偏方致皮膚灼傷

今年26歲的Karen，大學時期某天突然發現嘴角出現一塊約五元硬幣大小的白斑。起初她完全不知道這是什麼，網上資訊有限，令她十分困惑。由於不了解病情，Karen曾誤信偏方塗抹藥水，結果造成灼傷，皮膚反而更受損。其後白蝕範圍不斷擴大，從嘴角延伸至眉毛和臉部輪廓，近年更在右臉復發，從顴骨到下巴都有白斑。

這些變化令Karen在大學時期飽受煎熬。她開始戴口罩遮掩，害怕別人注視，出門必定搽防曬、撐傘。當時她參加體育記者計劃，需要採訪運動員，但因為不能曬太陽，只好放棄一些工作機會。「常常自卑，覺得為什麼偏偏是我，甚至懷疑自己做錯了什麼。」Karen憶述，白蝕雖然不像濕疹般痕癢，但對心理的影響卻非常深刻。

Karen的白蝕情況現時暫時受到控制。

陳厚毅醫生呼籲市民，若發現皮膚出現不明白斑，應盡早求醫，切勿自行判斷或拖延。「越早治療，效果越好；拖得越久，復色難度越高。」他亦提醒患者，失去黑色素保護的皮膚更容易曬傷，長期曬傷會增加皮膚癌風險，日常必須嚴格防曬。另外，為提高社會大眾對白蝕病的認識，香港皮膚健康基金推出了一套以同樣患有白蝕病的香港空手道運動員曾綺婷為藍本的微電影，鼓勵患者積極面對病情。

《白蝕病教育短片》微電影：https://www.youtube.com/@白蝕同行VitiligoHK