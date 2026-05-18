踩單車也會令PSA指數高？ 泌尿外科專科醫生拆解前列腺癌風險分層

前列腺癌是香港男性升幅最快的癌症之一，根據香港癌症資料統計中心數字，2023年本港前列腺癌新症達3,031宗，位列男性常見癌症第三位，較十年前上升近七成。然而，泌尿外科專科醫生簡煒文提醒，前列腺癌的臨床性質差異極大，部分屬於極緩慢生長的低侵襲性腫瘤，終身未必構成威脅；部分則屬「臨床顯著性前列腺癌」（csPCa），若未及時介入，可能擴散至骨骼及淋巴。



前列腺癌的第一線診斷，一般會先檢測前列腺特異性抗原（PSA），簡煒文醫生解釋表示，「PSA是前列腺細胞分泌的蛋白，良性前列腺增生、尿道發炎、甚至近期進行直腸指診或踩單車都可令數值上升。PSA指數介乎4至10 ng/ml為灰色地帶，即介於正常與異常之間，確診前列腺癌的機率僅約25%，多數抽針結果為良性。因此，臨床上會輔以PSA密度、游離PSA比例，以及PSA倍增時間等動態指標，以提升預測準確度。此外，也會看前列腺健康指數（Prostate Health Index, PHI），進一步分辨惡性與良性病變，有助減少不必要的穿刺活檢。」

此外，多參數磁力共振（mpMRI）已成為國際指引中抽針前的標準影像檢查，可輔助評估前列腺的解剖結構、細胞密度及血管通透性。影像結果會根據前列腺影像報告及數據系統評為1至5分：

1至2分——代表惡性可能性極低



3分——模棱兩可



4至5分——代表高度懷疑臨床顯著性癌症



「根據文獻回顧，mpMRI對csPCa的整體敏感度約達89%，能協助醫生避免對低風險病變進行不必要抽針，同時針對高風險病灶做出更精準的抽檢。」簡醫生說。

一旦活檢確診前列腺癌，醫生會依照國際泌尿病理學會（ISUP）分級組系統，將腫瘤惡性程度分為第1至5級：

1級——屬低風險、生長緩慢；



2至3級——屬中風險；



4至5級——屬高風險，擴散機會較大。



簡醫生表示，醫生會結合PSA水平及穿刺陽性比例，按綜合癌症網絡指引進行風險分層，分為極低、低、中偏低、中偏高、高及極高六個組別，並據此決定下一步如主動監察、根治性治療，或局部治療等。 「前列腺癌的診治由從風險分層、影像診斷到病理評估，每一步都影響治療抉擇。對有家族病史或PSA異常的男士而言，與泌尿外科專科醫生深入探討評估結果，遠比單看一項數值更有意義。」