勿忽視抑鬱症 伴隨其他問題增治療難度

抑鬱症不只是「唔開心」這麼簡單，患者經常會伴隨其他症狀如焦慮或睡眠障礙等。若患者未能及早正視問題及接受治療，不但對日常生活造成困擾，更可能影響預後、令病情反覆或增加日後復發的機會。



多種因素導致抑鬱症

持續情緒低落、做任何事都提不起勁就是患上抑鬱症？香港精神藥物學醫學會主席、精神科專科醫生王明爍指，抑鬱症日趨普遍，患者會持續兩星期或以上出現情緒低落及有負面的想法，亦有些患者會變得暴躁或易怒、開始疏遠別人、無法集中精神、失去食慾或消瘦等，嚴重的症狀更會影響日常生活。

一般而言，患上抑鬱症有很多因素，例如生活上發生重大事故如失業或喪親、大腦結構產生變化或是長期累積的心理壓力「爆發」等。王醫生補充，有些患者則可能是大腦中負責調節情緒的神經傳遞物質如血清素、多巴胺或去甲腎上腺素失衡而引致，當然亦有部分患者帶有遺傳因素。

抑鬱症伴隨其他症狀更「難搞」

值得留意的是，抑鬱症可分為不同症狀組合，而非單一疾病，例如伴隨焦慮、睡眠障礙或屬於頑治性抑鬱症等。王醫生舉例指，伴隨焦慮的抑鬱症是常見的次群組之一，患者容易感到極度緊張、坐立不安、害怕可能發生可怕的事或感覺自己會失去自我控制等，因此他們的預後往往較差。另外，若抑鬱症患者在接受最少兩種已達到適當的劑量的抗抑鬱藥物六至八週後，治療成效仍不理想，就會判斷為頑治抑鬱症，這些患者會持續被未完全緩解的症狀困擾，因而影響治療預後及增加復發風險。

王醫生提醒患者亦要留意焦慮、失眠等症狀。

此外，有研究顯示，超過八成抑鬱症患者表示曾出現與失眠相關的症狀，有機會影響患者的認知功能及生活質素。同時，失眠會顯著縮短患者的復發時間及並增加復發風險，而有失眠症狀的抑鬱症患者，其企圖自殺的風險亦比一般患者高出一倍，情況不容忽視。

加強治療提升療效

要治療抑鬱症，一般會透過藥物及心理治療「雙管齊下」，亦有部分患者可能會接受電痙攣療法（ECT）或經顱磁刺激（TMS）。王醫生表示，選擇性血清素再攝取抑制劑（SSRIs）、血清素及去甲腎上腺素再攝取抑制劑（SNRIs）均是常見的第一線藥物，而大多患者都會同時接受認知行為治療、人際關係治療或行為治療等心理治療作輔助。針對伴隨其他症狀的抑鬱症患者，由於他們的情況可能較複雜，因此可考慮在傳統或一線藥物中，加入新一代抗精神病藥物如多巴胺血清素調節劑作加強治療。

一名年約30多歲的男士，任職連鎖零售公司部門經理。他在升任經理後因工作量大增而感到沉重壓力及情緒低落，更會難以集中精神及感到焦慮，因此診斷患上伴隨焦慮及睡眠障礙抑鬱症。他由於有家庭經濟負擔，所以不敢辭職並害怕失業，每天都深陷困境，結果令症狀加劇。因此，醫生為他在原有的藥物上加入血清素多巴胺調節劑作加強治療。約六週後，他的症狀得以改善，焦慮感明顯減少及工作專注力得以提升，令他能再次全心投入工作。