阿茲海默症 新藥可治本 把握黃金時間注射

「阿茲海默症」(Alzheimer's Disease)是最常見的一種認知障礙症，屬於退化性疾病 ，起因是一些類澱粉樣蛋白積聚在腦裡，影響細胞正常運作，繼而令部分腦細胞死亡 ，加速腦部退化。内科專科醫生陳鎮中用了以下比喻:「就像一間工廠原本有100個工 人，忽然有10個離職，於是只餘下九成的產能，而且未來還陸續有工人離職，整體情 況會逐步轉壞。」

陳醫生表示，過往雖然知道阿茲海默症這種情況，但並無有效的改變方法。「其實 1997年開始已有相關藥物，但只能治標，作用就如叫餘下的90個工人加班，達至100個 工人的產能，暫時把問題解決，但並不能長久維持，病人的情況仍會逐步轉壞。」

從治標到治本

近年則出現了抗澱粉樣蛋白的新藥，陳醫生形容它可以治本，令阿茲海默症的治療有 了新方向。「再用同一比喻，新藥就好比解僱了導致工人離職的那個人，令餘下的90 個工人不會再離職。然後再配合治標的藥物，便可以令病情轉壞的速度大幅減慢甚至 停止轉壞，更有約5%病人用藥後出現某程度的逆轉，回復了一些本來已失去的功能 。」陳醫生說。

他分享了以下個案，屬於一位相對較年輕的病人:

病人確診時接近60歲，是一位教師，當時出現阿茲海默症的病徵已有三、四年，最初 是記憶力開始減退，然後說話的能力也開始轉壞，這兩個病徵對於教學帶來沉重打擊 ，經診斷證實為阿茲海默症。

「當時還未有新藥，所以為她處方治標的藥物，對病情有一定幫助，但無法改變病情 逐步轉壞的趨勢，她被迫退休，很快家人發覺她獨自上街也有困難，無法自己一個人 乘搭地鐵。就在步向絕望期間抗澱粉樣蛋白新藥面世了，她決定接受新藥注射，病情 很快變得較穩定，而且她屬於那5%幸運的病人，病情穩定外更明顯看見之前一些失去 了的能力重新在她身上出現，例如已經有一段時間無法使用手機的應用程式，但經新 藥治療約兩個月後，竟然可以重新使用一些較簡單的手機應用程式。而家人更發覺她 經過教導後，可以進入地鐵站乘搭地鐵，一個站後自行下車出閘。」陳醫生憶述。

療程期間每次注射，病人的丈夫都有好消息向醫生匯報，因為每次注射之後她的病情 都有明顯進展，包括逐漸回復過往性格等等，丈夫有「太太終於回來了」的感覺。「 而醫生的客觀量度指標，亦證實她的病情進展理想，包括療程期間抽血檢查發覺反映 類澱粉樣蛋白水平的『Tau蛋白217』一如預期中逐步下跌。而病人整體分數逐步提升 ，每隔三個月分數都有進步，最終回復至患病前的六、七成，已經十分理想了。」陳醫生表示。

現時市面有兩種抗澱粉樣蛋白新藥，都是注射式的單株抗體，標準療程為18個月，18 個月後預期可清除八成或以上的類澱粉樣蛋白，「猶如把病人的病情時鐘回撥，洗牌 重新起步，」陳醫生形容，「雖然如此，阿茲海默症始終是一種退化病，洗牌後類澱 粉樣蛋白會重新慢慢積聚，令病情再度出現。因此，也可視個別病人情況和意願，考慮作維持性治療，即在18個月療程之後繼續注射抗澱粉樣蛋白藥物，但劑量會較治療 期低，注射的間隔也可能較疏，目標是盡量拖慢病情再度出現。但維持性治療就只有其中一隻抗澱粉樣蛋白藥物適合使用。

年老不等於失智

最後，陳醫生提醒治療阿茲海默症一定要「早」，「很多時家人帶病人來見醫生，原因是病人近來『差多咗』，即一、兩年前已察覺病人有徵狀，但並沒有在意，最近突然發覺他記憶力、各種自理能力的減退速度加快。希望市民明白，年長並不是必然會出現類似阿茲海默症的徵狀，而現時有可以治本的新藥，所以應及早帶病人諮詢醫生，接受適當檢查。可以這樣比喻:每拖多一天，用藥後回復患病前功能的難度便大一分，因此及早確診和開始治療是非常重要的。而在整個治療的過程也十分需要家人的支持。」