手提風扇直吹臉部恐致乾眼症？醫：盡量將出風口朝向頸部以下

天氣熱，許多人會自備隨身攜帶的小風扇，眼科醫師提醒，使用時最好別直接吹向臉部與眼睛，否則恐怕會增加乾眼症風險，因為角膜損傷與淚液大幅流失，僅需短短1分鐘的吹風就足以造成傷害。



根據《自由健康網》引述，在日本執業的眼科醫師有田玲子（Reiko Arita）於其訂閱人數達1萬7700人的影音頻道上，針對隨身電扇是否會引發乾眼症一事提出警示，相關說明引發廣泛關注。

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有田玲子（Reiko Arita）援引「現代角膜保護研究室」（現代の角膜ケア研究室）所發布的研究報告，指出實驗中受試者被安排坐於固定式隨身電扇前方，讓風持續吹向臉部1分鐘，隨後由醫師評估眼睛自覺症狀的變化，並量測「淚膜破裂時間」以判斷淚液穩定性的前後差異。

三個實驗案例呈現出一致的警訊。其中一名受試者吹風前角膜完好、淚液量正常，吹風後卻出現角膜損傷，淚液量大幅減少且穩定性極差；另一名原本眼睛狀態十分健康，吹風後眼球表面乾燥、角膜呈現裸露狀態；第三名受試者吹風前角膜已有輕微受損，吹風後情況進一步惡化，淚液穩定性同樣顯著下滑。研究總結，所有案例在接受吹風後，淚液的保持時間與穩定性均出現明顯衰退。

針對如何在夏季安全使用隨身扇，有田玲子（Reiko Arita）提出三項具體建議。她表示，使用時應盡量將出風口朝向頸部以下，避免風直接吹向臉部與眼睛；此外，無論是使用電扇期間或長時間盯著手機時，都應定時閉眼休息，並維持正確的眨眼習慣；必要時亦可適量點用眼藥水，以補充眼球表面的濕潤度。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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