眼乾長滴眼藥水無效果？乾眼分3種　醫生提醒保濕眼睛注意這3點

現代人因長時間用眼、用3C產品，眼睛常感到乾澀不適，許多人誤以為眼藥水「多點就有效」，但其實點錯種類、亂點一通，只會讓眼睛越來越依賴，甚至造成刺激。



點錯眼藥水種類 恐讓眼睛狀況越來越糟

台灣眼科醫師粘靖旻指出，乾眼症不是單純的「缺水」，必須針對不同類型使用對應的人工淚液成分，才能真正改善問題，若感覺使用某款眼藥水沒感覺，可能是該眼藥水成分不是眼睛真正需要的，點錯眼藥水種類、亂點一通，只會讓眼睛越來越依賴眼藥水，甚至造成刺激。

若每天使用人工淚液，仍改善不了眼睛乾澀、痠痛、發紅或視力模糊等症狀，更應該去尋求專業醫師協助，透過詳細檢查，找出最適合自己的眼睛保濕方案，才能真正擺脫乾眼症。

乾眼症最常見的是「混合型」

粘靖旻表示，乾眼症依照成因可分為水分型、蒸發型及混合型三種。水分型乾眼的主因是淚腺分泌功能不足，導致眼睛乾澀不適；蒸發型乾眼則是因為淚液中的脂質層分泌不足，使得淚水蒸發過快，眼表不夠濕潤，此型乾眼症狀通常較嚴重。

而臨床上最常見的是「混合型乾眼症」，是兼具水分型及蒸發型乾眼的特徵。由於不同型態的乾眼症成因有別，使用的人工淚液成分也應有所不同，若是亂點一通，不僅效果打折，還可能越點眼睛越乾澀。

正確保濕眼睛有訣竅 使用眼藥水注意3點

如何正確保濕眼睛？粘靖旻建議，在購買與使用眼藥水時最好注意3點：

1. 人工淚液一天點4至6次即可，除非醫師另有囑咐。

2. 在選購眼藥水時，建議挑選無防腐劑配方，尤其是長期需要使用的人。

3. 要針對自己的乾眼類型，選擇最適合的眼藥水成分，而不是單純選點了眼藥水，感覺眼睛涼涼的就好。



除了點眼藥水，在日常生活中也要注意眼睛保養。可以在房間放置加濕器，維持適當的空氣濕度。另外，也要避免長時間用眼，尤其是盯著3C產品螢幕時，更要記得每隔一段時間就要休息，讓眼睛稍作放鬆。

