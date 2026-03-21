滴眼藥水別再對準眼球　專家揭「這」才是正確位置　附8注意事項

許多人習慣將眼藥水直接滴在眼球正中央，這其實是錯誤做法。台灣藥師洪正憲指出，藥水直接接觸角膜會引發「眨眼反射」，導致藥水立即流失，無法發揮應有藥效；加上部分眼藥水成分具刺激性，嚴重時甚至可能對眼睛造成傷害。



洪正憲在Facebook傳授正確使用技巧，大家應將下眼瞼輕輕向下拉開，眼睛往上看，把藥水滴入下方的「眼瞼窩」中。他強調，此位置能降低對角膜的刺激程度，讓藥水更容易留在眼內，充分發揮最大藥效。

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針對眼藥水使用細節，洪正憲列出8項注意事項供大家參考。首先，點藥前必須洗手保持清潔；瓶口不可碰觸睫毛或眼皮，以防細菌污染藥水。若需使用不同眼藥水，兩者之間須間隔至少5分鐘；懸浮劑型使用前務必搖晃均勻。

洪正憲特別提醒，若同時使用不同劑型，應掌握「黃金順序」:

1. 先使用眼藥水

2. 接著是懸浮劑型眼藥水

3. 最後才使用眼藥膏



他強調，眼藥水屬於個人藥品，絕對不可與他人共用，避免造成交叉感染。點完藥水後應輕閉雙眼約30秒休息，並可按壓鼻側眼角（鼻淚管位置）約30秒，減少藥水經鼻淚管流入鼻腔。

洪正憲提醒，點藥前務必確認瓶身標示與藥名，避免拿錯藥品。眼藥水開封超過1個月，即使瓶內仍有剩餘也應直接丟棄，因為藥效可能已經下降，且污染風險隨之增加。他呼籲，眼睛是極為敏感的器官，若用藥後出現任何異常或不適症狀，應立即停藥並諮詢眼科醫師或藥師，切勿硬撐。

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