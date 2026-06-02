眼睛健康｜30歲工程師眼球血管爆開險失明！醫揭3類食物嚴重傷眼

一名30多歲科技業男子因長期外食習慣不佳，上班時突然昏倒緊急送醫，血糖檢測竟高達800多，緊急住進加護病房搶救。男子甦醒後發現視野出現大片飛蚊飄動，經醫師檢查後發現，患者眼球血管已經爆開，玻璃體內滿滿都是血塊。



台灣眼科醫師鐘珮禎在節目《小宇宙大爆發》中透露，這名單身男子因工作繁忙，下班時已是深夜時分，為求方便餐餐依賴外送平台點滷味、炸物，還要搭配手搖飲料或汽水。醫師說明，患者因高血糖引發視網膜病變，導致血管增生後爆裂，儘管後續接受藥物注射與手術治療，但視網膜已因發炎而受損，呈現坑坑巴巴的狀態，視力難以完全恢復正常。

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「吃的東西對身體健康、眼睛視力，其實有很大很大的影響。」鐘珮禎強調，除了含糖飲料是隱形殺手外，日常生活中還有三類食物會嚴重傷害眼睛健康。

第一類是奶精、奶油球等含有反式脂肪的產品

鐘珮禎指出，奶精中的反式脂肪攝取過多會引起身體發炎反應，並增加低密度脂蛋白，也就是俗稱的「壞膽固醇」，不僅會提高血管病變風險，目前研究也認為可能使黃斑部病變風險增加。

第二類是糕餅類食品

醫師解釋，糕餅為了追求口感常添加酥油，這是一種經過氫化處理的精緻油品，在製作過程中就會產生自由基。鐘珮禎示警，當這些精緻油再經過高溫烘焙，會產生第二道自由基，增加身體的氧化反應，導致眼中風、黃斑部病變的風險提高。

第三類是使用塑膠容器外帶熱食

鐘珮禎提醒，台灣人愛喝熱湯，但若使用塑膠袋或塑膠容器盛裝高溫食物，容易溶出塑化劑。醫師強調，塑化劑屬於環境荷爾蒙，除了有致癌風險，也會造成血管病變。甚至現在流行的紙吸管、紙杯，為了防水會在表面塗上一層亮亮的塗層，同樣存在塑化劑風險。

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