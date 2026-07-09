蒲公英功效｜消炎保肝護血管5功效　推介3茶飲明目疏肝+4類人不宜

蒲公英又叫「黃花地丁」「婆婆丁」等，是一種藥食兩用的野菜，有助於散結、消炎，護血管，清胃火、清熱利濕。



如何食用蒲公英？

消炎、護血管！食用蒲公英有5大好處

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1. 散結、消炎

蒲公英具有清熱解毒、消腫散結的功效，可幫助調理乳腺結節、甲狀腺結節。

蒲公英中已發現8種三萜類化合物，比如蒲公英甾醇、蒲公英賽醇等，具有一定的抗炎作用，對乳腺炎症、甲狀腺結節有一定效果，所以蒲公英也被稱為「天然消炎藥」「天然散結草」。

2. 清熱利濕，不傷元氣

蒲公英雖然性寒，但味甘，所以能緩和藥性，在清熱利濕的同時又不傷元氣，有助於將身體裏的濕熱通過小便排出去，而不是單純鎮壓火氣。

3. 護血管

蒲公英富含β-胡蘿蔔素，有助於清除血管壁「垃圾」，幫助保護血管。

4. 清胃火、保肝利膽

蒲公英入肝、胃二經，能清胃火、保肝利膽，適合容易口苦、口臭、胃火旺的人群食用，對慢性膽囊炎也有一定幫助。

5. 營養豐富

蒲公英的營養成分也是比較豐富的。除了含有蒲公英醇、蒲公英素、蒲公英苦素等比較獨特的營養成分，還含有豐富的維他命和微量元素，特別是維他命A、鉀的含量比常見蔬菜番茄、胡蘿蔔、青蘿蔔都要高。

蒲公英怎麼食用更營養？

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1. 鮮品：蒜香蒲公英

生吃蒲公英可以有效保留蒲公英中的有效成分，但直接生吃容易傷胃，最好搭配蒜泥、胡椒、花椒等温性調料一起食用。

2. 乾品：沖泡飲用

（1）蒲公英粟米鬚茶

有利於消腫、清理血管「垃圾」，輔助控血糖、消炎，適合中老年人及「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）人群飲用。可取蒲公英乾品3～5克、粟米鬚5～10克，一起用熱水沖泡飲用。

（2）蒲公英玫瑰陳皮茶

有利於疏肝解鬱，幫助緩解經前乳房脹痛、情緒煩躁，還可以起到輔助散結的作用，適合女性、容易長結節的人群飲用。

可取蒲公英乾品3～5克、玫瑰花乾品5～8朵、陳皮3～5克，一起用熱水沖泡飲用。

（3）蒲公英菊花枸杞茶

有利於清肝火、明目，適合壓力大、經常熬夜的人群飲用。可取蒲公英乾品3～5克、菊花乾品3～5朵、枸杞子10～15粒，一起用熱水沖泡飲用。

注意

以上3款代茶飲，脾胃虛寒人群、低血壓人群、孕婦、經期女性不宜飲用



蒲公英煮水能緩解眼疲勞

用蒲公英乾品煮水後敷眼睛，還能幫助緩解眼疲勞和紅血絲。可取蒲公英乾品10克，加入200毫升以上清水一起煮，放置温熱後用化妝棉沾水敷眼。

注意

1. 易過敏人群應謹慎使用。

2. 如果眼睛不適症狀較重，則不建議自行使用蒲公英水敷眼睛，應及時就醫。



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