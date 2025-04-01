阿茲海默症｜新藥能減慢腦部退化、延緩病情 助患者重拾獨立生活

認知障礙症是現今社會一大健康問題，其中阿茲海默症（Alzheimer's Disease）佔最大類別，以往治療只有治標的方法，近年終於有新藥面世，臨床研究證實可有效減慢早期阿茲海默症的惡化，維持病人的認知和活動能力。



腦神經科專科楊思偉醫生指出，傳統阿茲海默症的藥物已面世超過20年，「它的原理是提升腦內分泌，改善病人的認知能力，例如短期記憶力，但並不能改變原本的病情進展。而且病情只在服藥期間有效，藥物會有半衰期並逐漸失效，之後病情便『打回原形』。」

近年面世的新藥有何分別？

「新藥是一種抗類澱粉蛋白藥物，我們可稱之為『改變阿茲海默症進展』的藥物，」楊醫生表示，「患者若能盡早開始用藥，便可有效減慢病情惡化，即隨時間進展仍可維持病人的認知能力，相對傳統藥物，新藥可維持病人有更長的認知和活動時間，這就是它和傳統藥物的最大分別。」

他進一步解釋，「減慢病情惡化」對阿茲海默症患者是十分重要，「因為阿茲海默症主要是影響認知能力，到後期就會喪失認知能力甚至活動能力，不但需要全天候照顧，病人本身也會增加患上其他慢性疾病的風險，甚至可能致命。新藥的理念是使這階段出現的時間愈遲愈好，甚至最理想的情況是希望病人不會出現後期喪失活動能力的階段。」

楊醫生就分享了以下一個患者用藥個案：

病人60多歲，本身經營家族生意，但已把大部分工作交由子女負責。經了解後，她的認知障礙症狀可能早在四、五年前已出現，逐步影響她的短期記憶力、情緒以至在公司的決策能力，因此雖仍每天上班，但已很少參與重要決策。最近因為記憶力衰退愈來愈明顯，她和家人都覺得可能有問題，便決定諮詢醫生。

經認知能力測試及進一步正電子掃描檢查其類澱粉蛋白狀況，她被確診早期阿茲海默症，以患者的身體狀況，接受新藥抗類澱粉蛋白治療有助延緩病情。

「至今她用新藥治療三、四個月，每月注射兩次。坦白說，病人在日常生活上不會有很大分別，因為新藥的原理是減慢退化，而不是逆轉病情。一般來說，阿茲海默症確診時若屬於輕度，可能在5-10年內惡化至喪失活動能力，根據這位病人的描述，她的病情在過去數年持續轉壞，用了新藥後雖然未必會令病情明顯好轉，但只要能減慢病情轉壞，已經是一個很好的效果。」楊醫生說。

新式抗類澱粉蛋白藥物的作用機制 （圖片來源：由受訪者提供）

根據18個月臨床研究顯示，用新藥3個月後已明顯降低病人腦內類澱粉蛋白的水平，治療18個月後，約有70%病人的正電子掃描結果顯示為陰性，表示藥物能有效地清除腦部類澱粉蛋白。類澱粉蛋白是引致阿茲海默症的其中一個關鍵，所以正電子掃描也是目前最客觀，能顯示新藥治療效果的檢查方法。」

楊醫生補充表示，抗類澱粉蛋白藥物有機會出現副作用風險，所以早期阿茲海默症病人必須先經評估，例如是否帶有較高副作用風險的ApoE4基因，並定期接受MRI磁力共振檢查以防病人受副作用影響。