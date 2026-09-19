熬夜竟致肺纖維化　3方法養出健康好肺　多吃蔬菜/不超過12點入睡

長期熬夜、假日狂補眠，竟會讓肺部壞死風險大增！



刊登於《美國國家科學院院刊》的研究指出，睡眠作息不規律，會讓罹患不可逆疾病「肺纖維化」的機率提高2～3倍。從這三大面向養肺，避免肺功能逐漸受損。

健康養肺3招（01製圖）

養出健康好肺3方法

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1. 睡眠要規律

理想睡眠時間為7～9小時，可幫助身體修復與細胞調節。研究發現，每晚只睡4小時的人，肺纖維化風險增加2倍；睡超過11小時，風險更達3倍。

建議盡量不超過午夜12點入睡，避免過少或過多睡眠，維持穩定生理時鐘。

2. 多吃蔬果、魚類與益生菌

飲食不僅能減少氣喘患者的藥物依賴，還能改善肺功能。研究顯示，持續16週補充蔬果、Omega-3魚類及益生菌後，受試者的肺功能明顯提升：

（1）每日蔬果6.5份

種類愈多愈好，每份約100公克，色彩繽紛者抗氧化力最佳。

（2）魚類1份

如秋刀魚、鮪魚或鮭魚，確保EPA、DHA攝取達1598mg以上。

（3）益生菌1.5份

可從優格、優酪乳、韓國泡菜、德國酸菜等食物攝取，一份約200ml。

3. 每天曬太陽15分鐘

維他命D是免疫系統的「開關」，能活化免疫細胞，降低感染風險。最佳方式是每天曬太陽15分鐘，順便散步、走走，不僅能補充維他命D、提高抵抗力，也能減少待在密閉空間的感染機率。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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