熬夜竟致肺纖維化 3方法養出健康好肺 多吃蔬菜/不超過12點入睡
撰文：Heho健康
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長期熬夜、假日狂補眠，竟會讓肺部壞死風險大增！
刊登於《美國國家科學院院刊》的研究指出，睡眠作息不規律，會讓罹患不可逆疾病「肺纖維化」的機率提高2～3倍。從這三大面向養肺，避免肺功能逐漸受損。
養出健康好肺3方法
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1. 睡眠要規律
理想睡眠時間為7～9小時，可幫助身體修復與細胞調節。研究發現，每晚只睡4小時的人，肺纖維化風險增加2倍；睡超過11小時，風險更達3倍。
建議盡量不超過午夜12點入睡，避免過少或過多睡眠，維持穩定生理時鐘。
2. 多吃蔬果、魚類與益生菌
飲食不僅能減少氣喘患者的藥物依賴，還能改善肺功能。研究顯示，持續16週補充蔬果、Omega-3魚類及益生菌後，受試者的肺功能明顯提升：
（1）每日蔬果6.5份
種類愈多愈好，每份約100公克，色彩繽紛者抗氧化力最佳。
（2）魚類1份
如秋刀魚、鮪魚或鮭魚，確保EPA、DHA攝取達1598mg以上。
（3）益生菌1.5份
可從優格、優酪乳、韓國泡菜、德國酸菜等食物攝取，一份約200ml。
3. 每天曬太陽15分鐘
維他命D是免疫系統的「開關」，能活化免疫細胞，降低感染風險。最佳方式是每天曬太陽15分鐘，順便散步、走走，不僅能補充維他命D、提高抵抗力，也能減少待在密閉空間的感染機率。
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