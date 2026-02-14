羅漢果功效｜止咳控血糖4功效　中醫推2款湯水滋陰潤肺5類人不宜

冬季天氣寒冷、乾燥，人體受寒邪、燥邪影響容易出現很多不適，比如干咳、口乾、咽乾等等，試試這個藥食同源的「神仙果」。

本文審核專家：中國中醫科學院西苑醫院治未病中心主任醫師郎娜；北京中醫藥大學副教授田昕



羅漢果潤肺止咳、潤腸通便，還對血糖、血脂、免疫力有好處，快跟着小編一起來看看吧！

羅漢果4大功效（01製圖）

羅漢果被稱為「東方神仙果」 4大好處不可不知👇👇👇

1. 潤肺止咳

《中國藥典》記載羅漢果「清熱潤肺，利咽開音，滑腸通便」。

（1）羅漢果味甘性涼，因此它能清熱、潤肺止咳

（2）對於咽部疼痛、聲音嘶啞等不適，羅漢果有助於利咽開音



2. 輔助控制血糖

羅漢果中含有約3.8%的羅漢果苷，這是羅漢果中獨有的成分，也是羅漢果甜味的來源。它的甜度是蔗糖的300倍，但幾乎不產生熱量，是天然的甜味劑。

現代研究發現，羅漢果苷具有調節血糖、降脂、抗氧化應激、抗疲勞、保肝護肝、改善肺功能等多種功效。

所以，雖然羅漢果吃起來很甜，但糖分卻不高，還對血糖「友好」，能幫助糖尿病、高血脂患者調節血糖、降血脂。

3. 潤腸通便

羅漢果富含膳食纖維，對緩解便秘有一定幫助。

4. 提高免疫力、預防感冒

羅漢果營養豐富，含有碳水化合物、蛋白質、脂肪、維生素、礦物質、糖類等多種營養元素。

蛋白質：

含人體所必需的8種氨基酸。

維生素：

含有豐富的維生素C，能夠抗氧化、增強人體免疫力，幫助預防感冒。

其他營養元素：

鉀、鈣、鎂的含量較為豐富。

冬天推薦你這樣食用羅漢果

1. 羅漢果雪梨湯

羅漢果雪梨湯（CCTV生活圈）

功效：

潤燥止咳、清熱降火。

製作方法：

1. 將半個羅漢果洗乾淨，兩個雪梨切塊備用；

2. 把處理好的雪梨、羅漢果放入鍋中，加入適量清水；

3. 大火煮開後轉小火，慢燉30分鐘。



2. 羅漢果八珍湯

羅漢果八珍湯（CCTV生活圈）

功效：

潤肺，滋養胃津與氣血，避免羅漢果的甘涼之性引起脾胃不適，還能為身體補充優質蛋白質，讓你「能量滿滿」。

製作方法：

1. 豬瘦肉切成條狀；

2. 豬瘦肉條冷水下鍋，加入薑片、葱段、料酒，大火煮開後去掉浮沫，轉小火再煮5分鐘；

3. 煮好的豬瘦肉條用温水清洗乾淨；

4. 鍋中放入豬瘦肉條、紅棗5～6顆、羅漢果7克、北沙參6克、蜜棗2顆、桂圓肉9克、苦杏仁3克、薄荷葉2克、適量葱姜；

5. 鍋中加入沒過食材的温水和適量料酒，大火煮開後轉小火燉40～60分鐘；

6. 出鍋前加少許鹽調味即可。



美味小貼士：

如果覺得羅漢果比較甜膩，可以將羅漢果外殼去掉後食用。

營養小貼士：

1. 脾胃虛寒、食慾不振、腹瀉患者不宜食用羅漢果八珍湯。

2. 孕婦、哺乳期女性不宜食用羅漢果八珍湯。

冬季建議你多吃這類食物

除了羅漢果，冬季我們還可以多吃一些具有潤性的食物，比如蘋果、橘子、銀耳等。這些食物也具有滋陰潤肺的作用。

羅漢果營養小貼士

1.羅漢果的4大好處：

潤肺止咳、輔助控制血糖、潤腸通便、提高免疫力。

2.冬季養生推薦你這樣吃羅漢果：

羅漢果雪梨湯、羅漢果八珍湯。

3.除了羅漢果，冬季我們還可以多吃一些具有潤性的食物，幫助滋陰潤肺，比如蘋果、橘子、銀耳等。



