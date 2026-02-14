羅漢果功效｜止咳控血糖4功效　中醫推2款湯水滋陰潤肺5類人不宜

撰文：CCTV中央電視台
出版：更新：

冬季天氣寒冷、乾燥，人體受寒邪、燥邪影響容易出現很多不適，比如干咳、口乾、咽乾等等，試試這個藥食同源的「神仙果」。
本文審核專家：中國中醫科學院西苑醫院治未病中心主任醫師郎娜；北京中醫藥大學副教授田昕

羅漢果潤肺止咳、潤腸通便，還對血糖、血脂、免疫力有好處，快跟着小編一起來看看吧！

羅漢果4大功效（01製圖）

羅漢果被稱為「東方神仙果」　4大好處不可不知👇👇👇

1. 潤肺止咳

《中國藥典》記載羅漢果「清熱潤肺，利咽開音，滑腸通便」。

（1）羅漢果味甘性涼，因此它能清熱、潤肺止咳
（2）對於咽部疼痛、聲音嘶啞等不適，羅漢果有助於利咽開音

2. 輔助控制血糖

羅漢果中含有約3.8%的羅漢果苷，這是羅漢果中獨有的成分，也是羅漢果甜味的來源。它的甜度是蔗糖的300倍，但幾乎不產生熱量，是天然的甜味劑。

現代研究發現，羅漢果苷具有調節血糖、降脂、抗氧化應激、抗疲勞、保肝護肝、改善肺功能等多種功效。

所以，雖然羅漢果吃起來很甜，但糖分卻不高，還對血糖「友好」，能幫助糖尿病、高血脂患者調節血糖、降血脂。

羅漢果金羅漢果分別｜維他命C相差達9倍！3禁忌勿煮過久1情況即掉

3. 潤腸通便

羅漢果富含膳食纖維，對緩解便秘有一定幫助。

4. 提高免疫力、預防感冒

羅漢果營養豐富，含有碳水化合物、蛋白質、脂肪、維生素、礦物質、糖類等多種營養元素。

蛋白質：

含人體所必需的8種氨基酸。

維生素：

含有豐富的維生素C，能夠抗氧化、增強人體免疫力，幫助預防感冒。

其他營養元素：

鉀、鈣、鎂的含量較為豐富。

止咳偏方｜洋蔥水/羅漢果茶7款止咳偏方　中醫拆解成效哪些人適宜

冬天推薦你這樣食用羅漢果

1. 羅漢果雪梨湯

羅漢果雪梨湯（CCTV生活圈）

功效：

潤燥止咳、清熱降火。

製作方法：

1. 將半個羅漢果洗乾淨，兩個雪梨切塊備用；
2. 把處理好的雪梨、羅漢果放入鍋中，加入適量清水；
3. 大火煮開後轉小火，慢燉30分鐘。

2. 羅漢果八珍湯

羅漢果八珍湯（CCTV生活圈）

功效：

潤肺，滋養胃津與氣血，避免羅漢果的甘涼之性引起脾胃不適，還能為身體補充優質蛋白質，讓你「能量滿滿」。

製作方法：

1. 豬瘦肉切成條狀；
2. 豬瘦肉條冷水下鍋，加入薑片、葱段、料酒，大火煮開後去掉浮沫，轉小火再煮5分鐘；
3. 煮好的豬瘦肉條用温水清洗乾淨；
4. 鍋中放入豬瘦肉條、紅棗5～6顆、羅漢果7克、北沙參6克、蜜棗2顆、桂圓肉9克、苦杏仁3克、薄荷葉2克、適量葱姜；
5. 鍋中加入沒過食材的温水和適量料酒，大火煮開後轉小火燉40～60分鐘；
6. 出鍋前加少許鹽調味即可。

美味小貼士：

如果覺得羅漢果比較甜膩，可以將羅漢果外殼去掉後食用。

營養小貼士：

1.　脾胃虛寒、食慾不振、腹瀉患者不宜食用羅漢果八珍湯。

2.　孕婦、哺乳期女性不宜食用羅漢果八珍湯。

冬季建議你多吃這類食物

除了羅漢果，冬季我們還可以多吃一些具有潤性的食物，比如蘋果、橘子、銀耳等。這些食物也具有滋陰潤肺的作用。

羅漢果營養小貼士
1.羅漢果的4大好處：
潤肺止咳、輔助控制血糖、潤腸通便、提高免疫力。
2.冬季養生推薦你這樣吃羅漢果：
羅漢果雪梨湯、羅漢果八珍湯。
3.除了羅漢果，冬季我們還可以多吃一些具有潤性的食物，幫助滋陰潤肺，比如蘋果、橘子、銀耳等。

相關文章：羅漢果、八仙果、胖大海止咳治喉痛？中醫提醒1情況不宜 忌單獨用👇👇👇

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

