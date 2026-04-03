水煮白煙不是水蒸氣？醫揭氣溶膠直入肺泡　不開抽油煙機最傷肺

許多人為避免吸入油煙改用電磁爐水煮，認為沒有明火與黑煙就不會傷害肺部。台灣胸腔內科醫師林偉群指出，水煮過程中產生的白煙並非單純水蒸氣，而是由液態小水滴構成的「氣溶膠」，這些微粒比PM2.5還要細小，能夠包裹廚房殘留的粉塵、細菌甚至鍋具化學物質，長驅直入肺泡深處。



林偉群在Facebook專頁說明，多數人對油煙有戒心，卻對水氣毫無防備。他強調，只要有加熱與沸騰的動作，就會產生大量氣溶膠，這些懸浮在氣體中的固體或液體微粒，會在水沸騰時包裹住環境中的有害物質。抽油煙機的功能不僅是吸油，更重要的是排除過載濕氣與攜帶雜質的氣溶膠。

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即使採用水煮方式，食材中的有機物質在高溫下仍會分解。林偉群提到，使用塗層鍋具如不沾鍋時，加熱過程可能透過氣溶膠釋放微量全氟烷基物質。電磁爐的加熱速度極快，局部高溫會促使鍋具殘留物質或洗潔精殘餘揮發，而肺部對化學刺激的反應具有累積性。

林偉群建議，無論水煮或火炒都要開啟抽油煙機，同時打開遠處窗戶產生對流，但要關上廚房通往客廳的門，避免氣溶膠流向家人所在空間。關火後排油煙機要續抽五分鐘，確保廚房空氣達到三至五次完全換氣，徹底排空殘餘在天花板與角落的細微氣溶膠。他也提醒，定期清洗油網相當重要，油網堵塞會降低排油煙機吸力，影響排氣效果。

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