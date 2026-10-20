上吐下瀉吃白粥方包好得快？營養師教4原則補充　3大高發族群注意

食材未熟或保存不當，極易引發腸胃炎。多數人因上吐下瀉時，習慣吃吐司果腹，卻忽略牛奶吐司、奶酥吐司的配方不同，恐加重負擔。



台灣衛生福利部臺北醫院營養科營養師賴俞含指出，急性不適期應掌握「補、淡、少、察」四原則，依身體耐受度逐步恢復飲食體力。

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狂拉猛吐流失水分 「補」充水分與電解質

賴俞含營養師說明，腹瀉嘔吐會使身體流失大量水分與電解質。若一喝水就想吐，可先暫緩固體食物，改以少量多次方式啜飲，避免一次喝下大量液體，加重噁心腹脹。除白開水外，可視情況補充口服電解質液或清湯，成人亦可適量飲用稀釋運動飲料，若少量液體，仍無法吸收應儘速就醫。

急性期腸胃極敏感 選擇清「淡」低渣飲食

症狀緩解後，可先嘗試白粥、白麵及原味白吐司，搭配蒸蛋、去皮去筋瘦肉等，易消化食物。選購吐司，務必檢視食品標示、營養成分，配方越簡單越好。

腸胃炎後，腸道暫時對乳糖較敏感，部分吐司加入牛奶奶油及糖。賴俞含營養師提醒，牛奶吐司、奶酥吐司及菠蘿麵包，恐增加消化負擔，症狀尚未穩定時，挑選原味白吐司為佳。

腸胃功能未恢復少用刺激食物 「少」量多餐

腸胃功能未完全恢復時，一次吃太多易引起腹脹或再次嘔吐。建議採取少量多餐確認無不適後再增加分量種類。初期應避開油炸辛辣過甜高脂食物，咖啡因與酒精也可能刺激腸胃。乳製品蔬果及高纖食物可依症狀恢復情形逐步嘗試，不必急於一次恢復原飲食。

用餐前後應避免短時間大量喝水，可將液體分散於一天中少量多次補充，兼顧水分攝取同時減少胃部脹滿不適。

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高燒血便別再硬撐 觀「察」脫水警訊及時就醫

賴俞含營養師提醒，若腹瀉嘔吐持續兩至三天未改善，出現尿量減少、尿液深黃、頭暈等脫水徵兆，應儘速就醫。若有高燒、腹痛、黑血便，不宜在家觀察。腸胃炎併發症風險較高族群包含：

1. 嬰幼兒與高齡長者

2. 孕婦及免疫低下者

3. 慢性疾病患者



上述族群發生腸胃炎，更應提高警覺，及早尋求醫療協助。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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