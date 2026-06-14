傷胃飲食｜邊吃飯邊飲湯最傷胃！醫揭進食1原則防胃退化先乾後濕

很多人日常總覺得經常喝粥、邊吃飯邊喝湯水是妥妥的養胃好習慣，實際上長期保持這樣的習慣，不僅養不好胃，反而會讓胃變得越來越脆弱。不少醫生都提到，真正健康養胃的吃法，核心要關注進食順序，做到乾濕分離、先乾後濕。



醫生表示，胃和人體其他所有器官的運行邏輯完全一致，遵循用進廢退的規律，要是長期給胃安排過於輕鬆的任務，養尊處優的狀態久了，胃原本具備的基礎功能只會慢慢退化喪失。

胃本身就像一個自帶動力的研磨袋，核心功能是腐熟、消磨我們攝入的各類食物，它的研磨能力本質上依賴的就是胃部平滑肌的自主收縮功能。

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粥這類流質食物進入胃部之後，幾乎不需要胃費力研磨處理，就可以快速通過胃部完成排空。長此以往，胃不需要發力就能完成全部消化工作，就像長期不運動的肌肉會變得鬆弛無力一樣，胃的平滑肌也會逐漸退化，整體蠕動功能隨之下降。

如果吃飯的同時大量喝水、喝湯，固態食物被湯水充分稀釋之後，胃還沒來得及完成充分研磨工作，混合物就會被快速排入腸道。這種進食方式不僅讓胃錯失了日常鍛鍊的機會，還會稀釋原本的胃酸和消化酶濃度，直接影響後續食物的消化和營養吸收效率。

要是實在想喝粥或者喝湯，可以遵循先乾後濕的原則，先吃蔬菜、優質蛋白、粗糧等相對乾硬的固態食物，最後再喝少量稀粥或者清淡湯水收尾，既不會加重消化負擔，也不會平白浪費胃部的日常鍛鍊機會，才是真正不傷胃的進食習慣。

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