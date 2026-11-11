咖啡偏酸定偏苦好？醫生：揀錯隨時傷胃！護血管控糖要睇烘焙度

對不少香港打工仔而言，早上一杯咖啡是「續命」必備。不過，走進咖啡店，面對淺焙、中焙、深焙，或是酸味與苦味重的咖啡豆，到底哪一款才最健康？



台灣心臟內科醫生醫生曾國翔在Facebook專頁指出，每日飲用2至3杯黑咖啡，能起到抗發炎、保護血管內壁的效果，更能降低心肌梗塞、心律不整、第2型糖尿病及脂肪肝等疾病風險。然而，咖啡偏酸還是偏苦，對身體的影響截然不同。想達到最佳護心控糖效果，關鍵在於懂得按個人體質選擇烘焙度。

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偏酸咖啡：控糖護血管首選 但胃弱者慎飲

喜歡喝帶有果酸味、偏酸咖啡的朋友，通常喝的是「淺焙」咖啡豆。曾醫生解釋，淺焙咖啡保留了較高濃度的「綠原酸」。

綠原酸是一種強效抗氧化劑，能減慢腸道吸收葡萄糖的速度並促進身體代謝，從而顯著降低患上第2型糖尿病的風險。此外，它還能刺激血管分泌一氧化氮，幫助血管舒張，對保護心血管及穩定血糖發揮功效。不過，由於淺焙咖啡酸度較高，對胃部刺激相對較大，若本身腸胃較弱，飲用時需多加注意。

偏苦咖啡：胃酸倒流救星 綠原酸較少

相反，口感偏苦澀的咖啡大多屬於「深焙」。雖然咖啡豆在長時間高溫烘焙下，綠原酸會大幅流失，但卻會轉化出能抑制胃酸分泌的保護物質。

曾醫生表示，對於平時容易出現胃酸倒流或腸胃較敏感的人士，選擇中焙至深焙的咖啡，反而比淺焙更不傷胃。不過，他特別提醒，即使深焙咖啡較溫和，亦切忌空腹飲用，以免引致胃部不適。

深焙咖啡之所以能夠「抗胃酸」，其實有嚴謹的科學根據。咖啡豆在攝氏200度以上的高溫長時間烘焙過程中，雖然綠原酸分子會降解流失，但會促使葫蘆巴鹼（Trigonelline）轉化生成一種名為「N-甲基吡啶」（N-methylpyridinium, 簡稱 NMP）的化合物。多項消化生理學實驗證實，NMP 能夠作用於胃壁細胞，顯著抑制鹽酸（胃酸）的分泌量，這正是為何許多原本喝手沖淺焙會感到燒心、胃灼熱的胃酸倒流患者，改喝中深焙黑咖啡後不適感大幅減少的主因。不過，醫學界依然再三叮囑，即使深焙咖啡的刺激度較低，但其所含的咖啡因仍會短暫放鬆下食道括約肌，因此嚴禁清晨起床後「空腹狂灌」，建議在進食碳水化合物或早餐後再飲用，才能在享受濃郁風味的同時守護食道健康。

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濾紙沖泡是關鍵 輕鬆攔截「壞膽固醇」

歐美多項大型臨床研究證實，每日飲用2至3杯咖啡的人，心血管疾病死亡率及中風風險均顯著下降。研究更打破以往迷思，證實適量攝取咖啡因不會引致心律不整，反而有助降低心房顫動的發病率。

不過，曾醫生特別提出一個經常被忽略的健康陷阱：未經濾紙過濾的咖啡（例如 特濃咖啡、法式壓濾壺等），含有較高濃度的「咖啡醇」，長期飲用會導致血液中的「壞膽固醇」（低密度脂蛋白膽固醇，LDL）顯著上升。曾醫生建議，只需在沖泡過程中使用一張簡單的濾紙，就能有效攔截95%以上的咖啡醇，讓人在享受咖啡香醇的同時，免受壞膽固醇困擾。

醫生教你3招「高效喝咖啡」

想將咖啡的健康效益最大化，同時避免副作用，曾國翔醫生提出以下三項建議：

控制份量（每日上限3杯）：咖啡因過量（每日超過4杯）會加速體內鈣質流失。建議每日控制在2至3杯以內。

留意飲用時間（中午前飲完）：午後攝取咖啡因會阻斷大腦的腺苷受體，減少睡眠中的「深度慢波睡眠」，導致夜間交感神經持續亢奮，令血壓居高不下。因此，咖啡最好在中午前飲用完畢。

保持純粹（拒絕添加物）：應避免加入高糖份的糖漿或人工奶精，以免額外熱量抵銷了咖啡原有的健康功效。