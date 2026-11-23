香港生活節奏急促，打工仔長時間坐辦公室、缺乏運動，加上飲食充斥高脂多油的「茶餐廳常餐」與高糖手搖飲品，令脂肪肝成為本地極為普遍的都市慢性病。據統計，每三至四名成年人便有一人中招。多數人誤以為脂肪肝僅是「腹腔累積肥膏」，不痛不癢便置之不理；然而臨床數據早已證實，若任由肝臟持續發炎，長遠將逐步惡化為肝纖維化、肝硬化，最終甚至演變成致命的肝癌。有腸胃肝膽科專科醫生引述最新醫學研究指出，日常適量飲用「無糖黑咖啡」及「熟番茄汁」，最快連續飲用12星期已可顯著降低肝臟脂肪，更能有效抗炎消脂！



研究追蹤35萬人：每日飲黑咖啡 肝癌風險大跌47%

台灣腸胃肝膽科醫生林暘朝引述刊登於《臨床胃腸肝病學》（Clinical Gastroenterology and Hepatology）及《歐洲營養學》（European Journal of Nutrition）期刊的最新研究，為脂肪肝患者帶來好消息。

其中一項利用英國生物樣本庫（UK Biobank）、追蹤逾35萬名成年人長達13年的研究發現，有每日飲咖啡習慣的受訪者，健康指標有明顯改善：

肝癌風險：降低 47%

肝硬化風險：降低 32%

肝臟相關死亡率：減少 42%

更值得關注的是，不論飲用的是含咖啡因的普通咖啡，還是去除咖啡因的「低因咖啡」（Decaf），兩者在護肝防癌上的正面效益並無顯著差異。醫學團隊進一步分析指出，發揮關鍵保護屏障作用的，其實是咖啡豆在烘焙過程中釋放的豐富抗氧化多酚，例如綠原酸（Chlorogenic acid）。這類成分具備強效抗發炎機制，能有效中和自由基，減緩肝臟細胞受損及纖維化的進程。

美國肝病研究學會（AASLD）與美國胃腸病學會（AGA）指引亦建議，在沒有胃酸倒流或心律不正的前提下，成人每日飲用 2至4杯無糖黑咖啡（齋啡） 對肝臟健康大有裨益。

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連飲熟番茄汁12周 肝臟脂肪顯著「縮水」

除了黑咖啡，另一款護肝恩物則是「熟番茄汁」。一項臨床試驗發現，脂肪肝患者連續12星期攝取富含類胡蘿蔔素（如茄紅素前驅物「八氫番茄紅素」Phytoene）的熟番茄汁後，其評估肝臟脂肪含量的受控衰減參數（CAP）顯著下跌達 33 dB/m，減脂效果遠勝普通市售醬汁對照組。

醫學專家解釋，番茄本身蘊含極高濃度的茄紅素與類胡蘿蔔素，屬於天然的超級抗氧化劑。更關鍵的是，番茄經過加熱熟化處理後，其脂溶性抗氧化物的生物利用度（Bioavailability）會倍增，讓人體腸道能更高效地吸收。當這些高活性抗氧化物質經血液循環直達肝臟，能有效抑制脂質過氧化反應、減輕肝細胞的氧化應激反應（Oxidative stress），從分子層面阻斷脂肪在肝臟組織內的沉積。

值得注意的是，雖然醫學研究證實番茄製品能顯著改善肝臟脂肪堆積，但在實踐上切忌盲目跟風飲用便利店貨架上的包裝番茄汁。市售加工蔬果汁為了維持風味，往往額外添加大量的精製糖、高果糖玉米糖漿（HFCS）或高濃度的食鹽。醫學界公認，液體果糖在進入人體後幾乎完全由肝臟進行代謝，過量攝取會迅速轉化為三酸甘油脂，反而直接引發並加劇「代謝功能異常相關脂肪性肝病」（MASLD）。根據臨床試驗建議，正確的護肝吃法應是每天攝取約200克的原型生番茄（保留水溶性維他命C與多酚），搭配50克無額外加糖、無防腐劑及低鈉的「純加熱熟番茄泥/純番茄糊」，利用橄欖油等優質油脂微火烹調，才能真正釋放反式茄紅素的生物利用度，避免護肝不成反傷身。