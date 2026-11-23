控血糖不只戒糖 營養師揭10大壞習慣 熬夜久坐也增加糖尿病風險
撰文：中天新聞網
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除了飲食控制外，日常生活習慣對血糖管理的影響同樣不容忽視。
台灣營養師蕭瑋霖近日在社群平台發文，列舉10項可能導致血糖惡化的生活習慣，涵蓋睡眠、光線、飲食速度、工作型態及不良嗜好等多個面向。
10大壞習慣恐致血糖飆升👇👇👇
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1. 每晚少睡一小時多
女性連續6週每晚少睡約1.3小時，胰島素阻抗就上升，而且跟有沒有變胖無關。
2. 作息亂七八糟
就算每天睡滿7小時，上床起床時間不固定，糖尿病風險仍高約35%。
3. 習慣當夜貓子
明顯夜貓型的人，連生活習慣都校正掉後，糖尿病風險仍高19%。
4. 一坐好幾個小時
研究中每隔一段時間起來慢走幾分鐘，飯後血糖和胰島素都比一直坐著明顯低。
5. 晚上燈開太亮
夜間光線最亮的那群人，糖尿病風險比最暗的一半人高53%，螢幕光也算。
6. 長期輪夜班
統合10個研究，上夜班的人糖尿病風險高約30%。
7. 吃完晚餐馬上睡
同樣的糖分睡前1小時吃，血糖反應比睡前4小時吃高8.3%。
8. 抽煙
比起繼續抽煙的人，戒煙的人糖尿病風險低14%，從沒抽過的人低38%。
9. 一次喝很多酒
常常一次喝很多的人，糖尿病風險比不喝酒的人高36%。
10. 吃飯吃很快
日本追蹤5年，吃飯快的人得糖尿病的風險約是吃慢的人的2倍。
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