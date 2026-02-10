糖尿病｜吃飽就想睡恐是胰島素阻抗警號　營養師教你1招降血糖

許多人誤以為血糖問題僅與糖尿病患者相關，但台灣營養師林祐萱提醒，代謝系統危機可能在血糖數值尚未超標前就已悄然出現，「吃飽就累、想睡」正是胰島素阻抗的典型徵兆。



台灣聯安預防學機構統計2021年3萬3605筆健檢數據發現，高達31%的受檢者存在胰島素阻抗問題，意味著每3人中就有1人的血糖調節能力已出現異常。林祐萱指出，這項數據顯示胰島素阻抗已成為代謝失衡的起點。

林祐萱在健檢現場最常聽到民眾反映「我吃飽就想睡、整個人好累」，或是「怎麼才剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜的」等狀況，她表示這些都是血糖劇烈波動、胰島素敏感度下降的警訊。

當細胞對胰島素的反應變得遲鈍，身體便會開始囤積內臟脂肪，進而導致血脂、血壓失控，並加速慢性發炎與老化進程。林祐萱解釋，血糖長期偏高時會迫使胰島素不斷分泌，時間一久細胞逐漸「聽不見」訊號，最終形成胰島素阻抗，長期更可能演變為三高與糖尿病。

林祐萱建議，打破這個惡性循環最自然有效的方法就是正確飲食搭配規律運動。她說明，肌肉是人體最大的「吃糖高手」，運動過程中肌肉會利用葡萄糖作為能量來源，不僅能有效降低血糖，也能減輕胰臟負擔。

有氧運動能提升心肺功能、促進血糖的即時利用並加速脂肪燃燒，阻力訓練則能增加肌肉量、提升胰島素敏感度。林祐萱表示，兩者搭配是最理想的代謝改善組合，例如每週5天快走30分鐘，搭配至少2次阻力訓練，就能同步強化心肺、提升肌力、並改善血糖調控。

太晚吃晚餐、吃飽直接睡！醫曝最新研究：胃癌風險飆7.4倍

