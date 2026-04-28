糖尿病前期無症狀？醫曝7臉部警訊　臉有斑/嘴唇乾燥恐是血糖失控

糖尿病前期大多沒有明顯症狀，但小心臉部某些特徵是身體發出的警訊！醫師分享7個臉部徵兆，像是眼袋、痘痘、斑點等，可能是血糖失控徵兆！



台灣初日診所減重專科醫師李思賢表示，血糖太高時，有可能會出現眼睛浮腫、有眼袋、頭髮變少、頭皮油、長痘痘、皮膚變黑、嘴唇乾、臉上長斑等問題，建議大家若有合併其他症狀，應盡速就醫檢查。

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糖尿病前期、血糖失控症狀

1. 眼周浮腫、眼袋

眼周浮腫的原因有很多，除了年齡增長外，也可能與慢性發炎或胰島素阻抗相關。李思賢解釋，當血糖長期處於不穩定的狀態，糖尿病患者容易出現眼周浮腫現象，這是因為長期處在高血糖的狀態下，會損害眼球末端的微血管，導致組織液從血管滲出、組織腫脹，改善胰島素阻抗後，眼周浮腫常能顯著緩解。

李思賢說，雖然年齡增長也會導致眼袋，但若同時伴隨其他症狀，如體重變化、頻繁口渴或疲勞，應考慮檢查血糖值以排除相關問題！

2. 頭髮稀疏、頭皮油亮

頭髮稀疏的原因不僅與年齡增長或雄性禿有關，也可能是甲狀腺荷爾蒙不足引起。甲狀腺荷爾蒙在調控細胞功能中扮演著重要角色，包含細胞生長、分化、新陳代謝、熱量生成。

當甲狀腺功能異常，會干擾毛髮的生長周期，導致掉髮或生長速度減緩。此外，甲狀腺荷爾蒙也與葡萄糖代謝及胰島素阻抗有關。當發生頭髮稀疏，除了檢查雄性荷爾蒙濃度，也可以檢查血糖及胰島素濃度，排除甲狀腺功能失調或糖尿病可能帶來的影響，才能全面評估問題並及早進行調整與治療。

3. 滿臉痘痘

青春痘是一種常見的皮膚問題，影響約80％青少年及年輕人，特徵包括毛囊阻塞、皮脂分泌過多、痤瘡桿菌活性增加、發炎反應。青春痘的形成與雄性素、雌激素、胰島素、皮質醇等荷爾蒙有關，這些荷爾蒙會影響皮脂腺的功能和發炎反應，加劇痘痘形成。

胰島素會刺激雄性素合成，促使皮脂腺分泌更多皮脂，而皮脂過多是青春痘的重要成因之一。胰島素阻抗通常會伴隨體內胰島素濃度升高，更容易加劇皮脂分泌，使痘痘問題更嚴重。

李思賢建議，中年人或青春期後仍頻繁冒痘，通常不僅是清潔問題，還可能與雄性素、雌激素、皮質醇、胰島素等荷爾蒙失衡有關。建議此時多注意血糖及荷爾蒙健康狀況，並透過飲食調整（如減少糖分和油炸食物攝取），改善皮膚狀況並減少痘痘發生！

4. 黑色棘皮症

黑色棘皮症是一種由高胰島素所引起的皮膚病變，通常表現為皮膚黑色素沉澱、邊界模糊、增厚且粗糙，常見於脖子、腋下或關節彎曲處。這類皮膚病變多與糖尿病或胰島素阻抗有關。臨床上發現，有些兒童即使血糖正常，皮膚卻已出現色素沉澱現象，這可能是胰島素阻抗早期警訊！因此，若發現皮膚出現類似變化時，應及時進行糖尿病相關檢查。

5. 嘴唇、口腔乾燥

嘴唇、口腔乾燥也是糖尿病患者的常見症狀之一，李思賢指出，這主要是因為多尿導致脫水、唾液腺功能受損引起。此外，糖尿病（葡萄糖濃度升高）還會影響唾液腺功能，使唾液變黏稠，最終導致口乾。

這種情況與高血糖引起的脫水和自主神經病變相關。當血糖控制不佳，糖化血色素（HbA1c）數值升高時，口乾症狀會更加明顯。若長期感到口乾，建議盡早檢查血糖，評估是否與糖尿病相關！

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6. 齒痕舌

齒痕舌是因舌頭水分滯留導致浮腫，並壓迫牙齒周圍所留下的痕跡。這種情況常見於糖尿病患者，因為高血糖會影響體內水分平衡，導致舌頭腫脹並與牙齒緊貼。若體內水分平衡受影響，出現齒痕舌的情況，建議檢查血糖值，確認是否具有高血糖。

7. 臉上有斑

除了日曬和年齡增長，高血糖也是臉部斑點形成的重要原因之一！高血糖對皮膚的影響主要源自糖化作用，是引發皮膚老化的關鍵因素。糖化作用產生的糖化終產物（AGEs）會誘發細胞內自由基產生、刺激促發炎細胞因子分泌，從而對皮膚造成損害，使皮膚出現皺紋加深、色素沉澱和泛黃等老化特徵。

李思賢建議，透過適度控制血糖，不僅能改善皮膚狀況，還能減少色斑數量，讓皮膚恢復成健康狀態。

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