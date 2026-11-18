根據統計，台灣退化性膝關節炎的整體盛行率約為15%，約有350萬人飽受關節疼痛之苦，58歲以上族群更是每5人就有1人身受其害。傳統醫學觀念告訴我們，軟骨磨損就像長皺紋一樣，是不可逆的老化，只能吃止痛藥、打玻尿酸消極拖延，最後不得已換上人工關節。



由台灣慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，邀請到臺中及大林慈濟醫院膝關節健康促進雙中心資深顧問、臺北醫者診所兼任教授呂紹睿深度解析，他用30年時間、16篇國際權威論文，徹底翻轉這個百年醫學迷思，真正實現軟骨再生的全面逆轉。

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台灣膝關節權威呂紹睿素有「全台最難掛號的醫師」之名，病患光是排門診就得等上半年，想排手術更要等1年。許多患者希望能在他的門診找到治本的方法，呂紹睿卻直言，骨性關節炎根本沒有｢退化｣問題！

傳統療法｢治標不治本｣，錯誤用膝蓋加速惡化

呂紹睿指出，外界常認為退化性膝關節炎是自然老化的過程，但目前已知原因約占1成，包括關節受傷、類風濕性關節炎、細菌感染及痛風等，其餘多數病例的確切成因，仍難以明確解釋。

因此，傳統治療多以緩解症狀為主，從止痛消炎藥、肌肉鬆弛劑，到玻尿酸、維骨力、PRP（高濃度血小板製劑），甚至是所費不貲的羊膜因子等療法。｢在這樣的狀況之下，把痛止住了，病人以為問題解決，反而會繼續用不正確的方法使用他的膝關節。」

呂紹睿曾遇過患者持續打針、吃藥，膝關節炎卻在短短2年半內，從第2期惡化到第4期。由於內側軟骨磨損，連半月板也受到嚴重破壞，膝關節逐漸變形，一旦超過臨界點，就必須矯正換人工關節。



他坦言，30多年前自己也和其他骨科醫師一樣，努力學習人工關節置換，團隊最高峰曾一天完成8例手術。直到35年前，一名來自屏東的患者，改變了他的治療方向。

退化性膝關節炎不是老化！｢內側皺襞」可能是關鍵

呂紹睿回憶，那位患者務農，因膝蓋疼痛前往嘉義求診，希望接受人工關節置換，但當時關節損傷程度尚未達到手術標準。呂紹睿於是安排關節鏡手術，希望透過清洗關節，暫時緩解患者的疼痛。

手術過程中，他發現膝關節內側有一層增厚、硬化的皺襞組織，已將周圍軟骨磨出凹陷，並引起發炎。他直覺清除這些組織，沒想到患者隔天便表示：｢膝蓋好了，原來的不舒服、疼痛、緊繃都消失了。」

這是呂紹睿第一次意識到，內側皺襞可能是造成膝關節軟骨損傷的原因之一。

他解釋，內側皺襞是膝關節內常見的構造，在胚胎發育過程中形成。年輕時，它薄而柔軟，通常對關節活動不會造成明顯問題；但隨著年紀增長，膝關節反覆彎曲，皺襞經年累月與大腿骨內側摩擦，可能逐漸發炎、纖維化，變得厚實僵硬，進一步磨損周圍軟骨。

這個過程不只有物理摩擦，也涉及發炎反應。發炎組織可能釋放分解酵素，破壞附近軟骨，磨損產生的碎片又可能加重刺激，形成惡性循環。

由於軟骨本身沒有神經，患者往往等到疼痛才就醫。吃藥、打針後，疼痛雖然緩解，但若造成摩擦的原因仍在，過度使用膝關節就可能讓損傷持續累積。

「他下一次過度使用又發炎，經年累月下來，軟骨被慢慢破壞。而且痛就不敢動，或是針打多了關節囊變厚，關節就越來越緊，越緊就越不容易好。」



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膝蓋別彎過這角度！久坐、上下樓梯都可能增加摩擦

呂紹睿指出，對中年患者而言，膝關節彎曲約60至120度，是內側皺襞容易受到擠壓、摩擦的角度範圍，隨著年齡增長，需要留意的範圍可能擴大。

例如，長時間坐在辦公桌前、開車或搭乘交通工具，膝蓋往往維持約90度的彎曲角度。若長時間不動，關節周圍組織可能腫脹，起身時便會覺得僵硬、卡住，稍微活動後才逐漸恢復順暢。部分患者半夜痛醒，也可能與發炎、腫脹及關節活動受限有關。

尤其對年長者來說，搭公車時更要留意。若長時間坐著，膝關節已經僵硬，卻急著在靠站時起身下車，反倒增加跌倒風險。

｢如果你膝蓋有問題，我會建議寧可站著，或者坐下來前面要有空間，讓你膝蓋可以活動。」而平常上班坐著，也可以每隔一段時間就伸直雙腿、活動關節，或起身走動。



一般走路時，膝關節彎曲角度較小，所以包括超慢跑、跑步、走路，反而對軟骨有益。｢大家都知道骨頭越刺激骨質越好，軟骨也是一樣，但重點是『間歇的壓力』。」

呂紹睿舉例，像跑、跳、走路都是間歇｢一步一步壓它」，如同擠壓海綿一般，幫助關節液裡的養分進出，並排出老廢物質，｢這樣的動作對軟骨的代謝更好。」

至於爬樓梯、上下坡時，則要注意別讓膝關節過度彎曲，最好能放慢速度，避免夾到皺襞。他笑說，有人覺得｢下坡倒著走」比較不傷膝蓋，其實是因為倒著走怕跌倒，多數人會放慢速度，｢事實上它的效果是因為慢。」

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護膝333怎麼做？少彎、慢慢彎、不要彎太久

為了讓民眾更容易實踐膝關節保健，呂紹睿積極推廣「護膝333」原則，包括治療三對策、生活三原則及護膝三運動，希望從日常保養到不同階段的治療，建立完整的保膝觀念。

他指出，正常人一年平均會彎曲膝關節約100萬次，隨著年紀增長，反覆摩擦可能逐漸累積損傷。因此，及早建立正確的使用觀念，並在關節明顯變形前尋求適當治療，是保留原有膝關節的重要關鍵。

生活三原則是｢少彎、慢慢彎、不要彎太久」

「少彎」是減少不必要的深度彎曲；「慢慢彎」是坐下、站起或上下樓梯時放慢動作；「不要彎太久」則是避免長時間維持固定姿勢，適時伸直膝蓋、活動關節。

第三是護膝三運動，包括直抬腿、抱膝與壓膝

直抬腿主要用來訓練大腿肌力，坐著也能進行；抱膝與壓膝則著重改善關節活動度，讓膝關節逐漸恢復柔軟。

呂紹睿示範，平常上班或看電視的時候，只要坐著就可以將腿往前伸直抬起，訓練大腿肌力，「抬越久，效果就越好。」

「抱膝」則是將腳跟放在椅子或地面上，將膝蓋往身體方向拉近抱住，主要用來改善關節活動度。他解釋，雖然抱膝這個動作使膝蓋彎曲超過60度，但只要速度放緩就無妨，「任何活動或運動，只要『慢』都沒關係。」

他也提出一個簡單的運動判斷原則：如果做某個動作時出現疼痛，停止動作或休息後，疼痛在5分鐘內消失，通常代表這個動作沒有造成明顯組織傷害；如果疼痛持續超過5分鐘，下次就應降低動作幅度或強度。

軟骨已磨損還有機會保膝？醫師依病情選擇不同手術

在呂紹睿的臨床經驗中，20名被其他醫院診斷為退化性膝關節炎的患者，約有10人可透過智慧護膝3+3改善；另外10人中，約5人適合接受軟骨再生促進手術，4人需要進一步進行骨骼矯正或部分人工關節置換，真正需要全人工關節置換的約1人。

所謂的軟骨再生促進手術，是透過關節鏡處理關節內可能造成摩擦的病灶，包括內側皺襞、軟骨碎片、半月板受傷後產生的碎片及發炎組織，同時評估並調整關節內的壓力。

但若患者已經進入較嚴重的階段，膝關節開始變形，就必須進一步評估骨骼排列與受力狀況。

針對這類患者，他提出兩種關節保留方式：一種是高位脛骨截骨矯正術，調整小腿骨排列、改變關節承受的壓力；另一種是針對受損部位進行微重建，也就是一般民眾較熟悉的部分人工關節置換。

呂紹睿將這些方式統稱為精準的關節保留手術，強調治療不應只處理骨骼變形，也必須找出關節內持續造成損傷的因素。

至於人工關節置換，他指出，手術仍有感染、磨損或鬆脫等風險。若發生感染，可能需要拆除人工關節、接受抗生素治療後再重新置換，對年長患者而言負擔不小；部分患者即使完成置換，仍可能感到疼痛或僵硬。

因此，他希望透過及早發現、正確使用膝關節及依病情選擇治療，讓適合的患者有機會保留原有關節，而不是一開始就認定膝蓋疼痛的終點只能是人工關節。

呂紹睿提醒，保護膝蓋不是完全不動，而是學會適度活動、避免過度使用，並在疼痛持續或活動受限時及早就醫。日常生活不妨放慢步調，留意那些看似微不足道、卻可能反覆增加關節負擔的小動作，才能為自己的行動能力爭取更多空間。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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