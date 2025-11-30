41歲女跪下30秒膝蓋痛　醫生提醒「別這樣走路」以免關節加速退化

每天走路的步數往往高達好幾千步，走路這個動作雖然看起來簡單，但如果長期用錯誤姿勢走路，可能對身體造成慢性傷害。41歲的陳小姐因長期走路姿勢不正確，導致膝蓋與足底不舒服，每次只要一跪下，30秒後就出現疼痛。



錯誤的走路姿勢可能導致關節退化

陳小姐表示，某天發現沒辦法做跪姿動作，只要一跪下大概30秒之後就會開始疼痛，後來才知道是長期走路姿勢不正確。台灣彰化秀傳醫院骨科部主治醫生李俊毅表示，錯誤姿勢常常會造成關節的退化，例如步伐過大、走路過快，或者是背太多太重的東西，或者是姿勢不正確，身體過於前傾或後仰，這些都會造成腳底或膝蓋的壓力不平均，進而導致膝蓋退化。

台灣成大醫院復健部主治醫生徐麟傑也指出，走路時過度的駝背或骨盆前傾、肚子過度挺出，這些都會讓下背和膝蓋承受過大的壓力。另外，手臂如果擺盪太大或太小，可能會讓走路變得更吃力，或是造成身體不穩，甚至拉傷肩膀或手臂。

如何保護膝蓋與足底健康？台灣東元綜合醫院骨科主治醫生張耀元建議，預防足底筋膜炎要選適當的運動鞋，可以避免足底筋膜發炎；若能好好注意步態，原先可能活動有不適的狀況，應該在8周內就可以漸漸改善。

買菜購物提重物 小心膝蓋遭殃

許多人從小學會走路之後，從未懷疑過自己的走路方式是否正確，然而臨牀觀察發現，不少人長期以錯誤姿勢走路，無論是內八、外八，或是步態偏斜、不對稱著力，其實會對膝蓋產生巨大壓力，甚至是退化性膝關節炎的元兇之一。

張耀元提醒，如果邊走路邊滑手機，當頸椎向前傾超過15度時，頸椎負擔其實會增加一倍，要儘量避免邊走路邊滑手機。此外，如果膝蓋處於鎖死狀況，沒有辦法自然活動，也會增加負擔。

台灣彰化秀傳醫院關節重建中心主任蔡沅欣則提到，駝背或是走路過重會有反作用力，駝背時身體往前，膝蓋的負擔會很大。另外出去買菜或購物時，手上提了非常多的東西，這些動作都會增加膝蓋負擔。

用正確姿勢走路 並強化大腿肌力

正確走路姿勢應該如何？台灣中山醫學大學附設醫院復健醫學部主治醫生林紘毅說，正確的走路要在踏出之前，保持抬頭挺胸的姿勢，走路的穩定要靠核心肌群，所以小腹要保持微縮的狀態。台灣高雄岡山醫院復健科主任黃怡靜也提醒，走路不要彎腰駝背，有些人會用肚子凸出的方式走路，這個姿勢會造成腰椎受到比平常更大的壓力。

蔡沅欣表示，走路時身體的重量已經讓膝蓋負擔了，所以如果不要讓膝蓋負擔太多，建議要加強大腿肌肉訓練，尤其是大腿股四頭肌與大腿前側肌肉；肌肉一旦強壯，關節負擔就會減少，自然而然減少關節發炎退化的機會。

