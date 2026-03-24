膝痛｜快走比慢跑更傷膝蓋？中醫：這2類人要更注意膝關節保養

近日天氣變化大，也是膝蓋疼痛的好發時節，許多人的膝蓋就像氣象台一樣，比天氣預報還準，因此提早做好保養準備，才能免受膝蓋痛折磨。中醫師指出，有2種人要特別注意關節保養問題，如果想用運動減重保養關節，更建議用慢跑，而不要用快走，才能避免造成膝蓋傷害。



「膝蓋痛」不一定是膝關節惹禍

台灣中醫師黃獻銘指出，人體筋膜如毛巾上下扭轉，位於中央的膝關節受損，往往是因為上端髖關節與下端踝關節互相錯位擰住造成。膝蓋的結構傷害多是因小腿歪掉加髖關節歪掉，雙方扭力累積而成，最終膝蓋變成受害者之一，因此只要調整好結構，再修復局部受傷的膝蓋，治療效果便事半功倍。

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2種人要注意關節問題

黃獻銘表示，除了關節錯位危機外，還有2種人要特別注意關節與膝關節提早退化問題：

1. 肥胖加腸道異常者

肥胖不只會影響到關節承重的程度，通常腸道狀況也較不穩定，影響免疫力，造成關節易發炎。而腸、關節軸線是互相影響運作的，若腸胃出問題，影響的不只是人體低處的膝蓋，連頸部等重量影響較低的關節也會遭殃，因此肥胖者不只要減重，更要均衡飲食，注重腸道健康。

2. 女性

女性因肌力、骨骼結構、荷爾蒙減少、常穿高跟鞋或生活形態的變化，產生膝關節炎或提早退化的機率約是男性的2倍。

「慢跑」雖然傷膝蓋 但「快走」更傷

黃獻銘提醒，有些人會擔心慢跑減重有傷膝蓋的問題，因此會用快走來替代。慢跑是腳尖落地時，膝蓋較常微彎，在膝蓋微彎時，藉由肌肉緩衝，關節不會直接衝擊膝蓋，但快走是腳跟落地時，膝蓋就會容易打直，更可能對膝蓋產生較大的傷害。

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