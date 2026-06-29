飯後休息一陣做錯了？專家：吃飽後立刻開始運動　降血糖效果最佳

飯後到底該立刻起身活動，還是休息一陣子再運動？這個問題對糖尿病患者及有控糖需求者尤為關鍵。根據刊登於《歐洲生理學雜誌》的研究，飯後立刻進行輕中度活動，對壓制餐後血糖波動的效果最為顯著，飯後休息再運動的效益則明顯較差。



台灣營養師邱世昕近日在Facebook專頁「營養師教練-世昕」發文指出，她的個案雖然血糖糖化血色素（A1c）控制良好，卻仍因擔心吃甜點後血糖飆升而感到困擾。對此，她建議個案在吃完甜點後立刻起身活動，並以近期流行的手遊「皮克敏」作為出門散步的動力，說明這樣的建議有科學根據支持。

糖尿病控糖秘訣（Facebook@營養師教練-世昕）

根據邱世昕引用的《歐洲生理學雜誌》研究，該研究比較了「飯前運動」、「飯後立刻運動」以及「飯後30分鐘再運動」三種情境對血糖的影響。結果顯示，在吃飽後立刻進行輕中度活動，例如快步走或簡單深蹲，能顯著降低餐後血糖的波動幅度。

邱世昕進一步說明，若選擇吃飽後先坐著休息30分鐘再運動，或在飯前空腹運動，對壓制同一餐的餐後血糖並無明顯幫助，效果與飯後立刻活動相比大打折扣。

針對擔心飯後立刻走路會引起腹部不適的族群，邱世昕也引述研究指出，吃飽後立刻「站立30分鐘」，例如站著滑手機、站著看電視或洗碗，其控糖效果同樣優於直接坐下休息，提供不適合立即行走者的替代選擇。

邱世昕在粉絲專頁建議，下一次吃飽飯後，可試著立刻起身洗碗盤、出門倒垃圾，或在客廳來回散步15至30分鐘，這些不激烈的微小改變，有助於身體應對餐後血糖的上升。

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