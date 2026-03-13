食飽就坐搞到「肚凸凸」？飯後散步15分鐘 輕鬆降血糖兼助眠

各位打工仔，平時「食晏」或者收工食完晚飯後，第一件事會做什麼？是不是馬上回到辦公桌前繼續對著電腦，又或者攤坐在梳化上睇電視？其實，這個看似平常的習慣，隨時是導致「大肚腩」、消化不良，甚至引發慢性疾病的元兇！



據外媒《NDTV》報道指出，原來只要在飯後抽出短短 15 分鐘去散步，就能為身體帶來意想不到的健康大轉變。如果唔想每次食飽都覺得「頂住頂住」或者「飯氣攻心」？不如一齊來睇下這15分鐘的散步好處。

散步治百病？盤點飯後步行的5大健康益處

別小看這短短的15分鐘步程，無論是午飯後在公司附近逛逛，還是晚飯後的輕鬆漫步，只要堅持走動一下，你的身體將會迎來以下5個意想不到的轉變：

1. 踢走胃氣脹 促進腸胃消化



香港人生活節奏急促，食飯往往狼吞虎嚥，飯後容易出現胃氣脹、消化不良或胃酸倒流的情況。飯後輕鬆走動一下，能有效刺激腸胃蠕動，幫助食物更順暢地通過消化道，大大減輕胃部的負擔。

2. 輕鬆穩定血糖 防治「都市病」



這是飯後散步最關鍵的益處！我們進食後，血糖自然會飆升。如果這時候去散步，身體的肌肉就會將血液中的葡萄糖轉化為能量消耗掉，有效撫平餐後的「血糖高峰」。這對於預防二型糖尿病，或是本身需要控制血糖的人士來說，是非常簡單且有效的自然療法。

3. 告別「大肚腩」 幫助控制體重



食飽馬上坐下，多餘的熱量和糖分很容易就會轉化為脂肪，並囤積在腹部，形成礙眼的「大肚腩」。飯後散步能微微提高人體的新陳代謝率，幫助燃燒剛攝取的卡路里，對維持身段和減重絕對有正面幫助。

4. 改善血液循環 護心兼助眠



飯後散步能促進全身血液循環，減輕心臟負擔。特別是吃完晚飯後，「落街行個圈」能幫助調節自律神經。當你的腸胃不再因為積聚食物而過度勞累，神經系統也能隨之放鬆，晚上自然能更快入睡，睡得更香甜。

5. 釋放快樂荷爾蒙 紓緩一天壓力



工作了一整天，腦壓極高。飯後漫步能促使大腦分泌「安多酚」（Endorphin），這是一種天然的快樂荷爾蒙，有助掃走焦慮和疲倦，讓你的心情重拾輕鬆愉快。

小貼士：點樣行先最有效？

1. 把握黃金時間： 建議在飯後 15 至 20 分鐘左右開始散步。



2. 控制步伐強度： 記住是「散步」，保持平穩、輕鬆的步伐即可。千萬不要急步行或進行劇烈運動，否則血液會流向四肢，反而阻礙腸胃消化，甚至引起胃痛。



3. 維之以恆： 毋須太久，每次 10 到 15 分鐘已經足夠。無論是午飯後在公司附近逛逛，還是晚飯後到樓下公園散步，養成習慣才是王道。



