遠離糖尿病不分年齡！專家揭示女性各年齡層血糖危機 附預防貼士

在收到滿佈「紅字」的體檢報告前，大多數女性都覺得糖尿病與自己相距甚遠。事實上，第 2 型糖尿病絕非一朝一夕的事，而是一場長達數十載、與荷爾蒙及生活習慣共生的「代謝長跑」。



印度糖尿病逆轉專家 Dr. Gagandeep Singh 近日指出，女性的血糖風險與荷爾蒙變化、生活習慣及生理特徵息息相關。從 20 歲到 50 歲後，每個階段都有不同的預防重點。

20 至 30 歲：代謝基礎的「定型期」

在年輕階段，女性很少將自己與糖尿病聯想在一起，除非是處於懷孕期間。但事實上，胰島素阻抗（身體對血糖處理效率下降）可能早在此時就已埋下種子。

警號一 多囊性卵巢症候群



患有多囊性卵巢症候群的女性通常伴隨較高的胰島素阻抗，這是一條通往糖尿病的潛在路徑。建議除了常規血糖，可要求加驗「空腹胰島素」以提早發現問題。



警號二 妊娠糖尿病



這不單是懷孕期間的短暫併發症。研究顯示，曾患妊娠糖尿病的女性，未來罹患第 2 型糖尿病的風險高達 50%。這其實是身體在「預告」你的代謝系統相對脆弱。



【健康貼士】：

這時期的首要目標是「儲肌」。妳可以把肌肉想像成身體的「天然儲糖池」，阻力訓練能有效增加肌肉量，讓身體即使在睡眠或休息時，也能自動消耗血液中的糖分，為未來數十年的健康打好底子。



40 歲：荷爾蒙轉變的「分水嶺」

步入四十歲，身體開始進入「更年期前期」，這是一段微妙而關鍵的轉折期。隨著雌激素水平逐漸下降，女性失去了一道重要的生理防線。雌激素本來有助維持胰島素的敏感度，當這道「防護罩」減弱，血糖波動便會變得頻繁。

不少中年女性會發現，儘管飲食習慣沒變，但「肚腩」卻愈來愈難減。以往脂肪傾向積聚在臀部或大腿，現在卻轉移到腰腹深處。這些「內臟脂肪」並非純粹影響外觀，它們極具代謝活性，會釋放發炎物質，令身體陷入慢性發炎狀態，直接推動胰島素阻抗。

【健康貼士】：

此時應考慮調整進食節奏，例如嘗試「限時進食法」（14-16 小時禁食），有助於在荷爾蒙波動期重新找回胰島素的敏感度。同時，每餐應確保攝取 25-30 克蛋白質，這對維持肌肉量、穩定血糖至關重要。



50 歲以後：單靠散步可能不足夠

停經之後，雌激素的保護徹底消失，女性罹患糖尿病的風險會急劇飆升，甚至追平男性。更嚴峻的挑戰是肌肉流失——若缺乏針對性鍛鍊，肌肉量每年會萎縮 1-2%。當「儲糖池」變小，任何一點飲食上的放縱都可能導致血糖失控。

此外，更年期常見的睡眠障礙亦是隱形推手。睡眠不足會令壓力荷爾蒙（皮質醇）上升，形成一個惡性循環，令血糖水平更難捉摸。

【健康貼士】：

很多長輩習慣以散步作為唯一運動，但對預防糖尿病而言，這是不夠的。每週應安排 2-3 次阻力訓練（如深蹲、彈力帶運動），這對穩定血糖的效果遠勝於純帶氧運動。



代謝長跑必勝法 穩守健康三大關鍵

Dr. Singh 強調，糖尿病並非老化的必然結果。不論妳正處於哪個年齡層，預防的核心始終圍繞著三根大重點：每餐處理好蛋白質比例、透過阻力訓練保住肌肉量，以及進行深度的代謝篩檢（別只看血糖，要多留意胰島素水平）。

健康的代謝系統需要提早經營。與其等體檢報告出現「紅字」才徬徨，不如從今天起，實實在在的鍛鍊肌肉。現在開始，永遠不會太晚。

