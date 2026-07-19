糖尿病｜不胖也會中招？醫揭血糖高反變瘦真相　4招助你穩定血糖

很多人以為，糖尿病是「胖的人才會得的病」。只要身材不胖，血糖問題似乎就離自己很遠。但在臨床上，醫師卻常看到另一種情況，體型不胖，血糖卻悄悄失控，甚至人還越來越瘦。



台灣台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘指出，糖尿病的關鍵，其實不是體重，而是身體調控血糖的系統失衡。而這件事，早在古代就已經被觀察到。

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糖尿病稱「消渴」藏線索

在沒有血糖檢測的年代，中醫古籍其實已經記錄一組典型症狀，會一直口渴、排尿變多，而且吃得不少卻逐漸變瘦。因此古人將這類疾病稱為「消渴」。「渴」代表口渴，「消」則是身體慢慢消瘦。

雖然當時還不知道血糖的概念，但已經觀察到這個疾病的重要特徵。

為什麼血糖高會一直口渴？

從現代醫學來看，關鍵在於「滲透性利尿」。當血糖過高時，腎臟會把多餘的葡萄糖排出體外，而糖分會把水一起帶走，導致尿量增加、體內水分流失。

當身體缺水，大腦就會發出訊號讓人產生強烈口渴感，於是形成「一直排尿、一直想喝水」的循環，這正是「消渴」中的「渴」。

血糖高反而變瘦？因為細胞在「挨餓」

很多人會疑惑，血糖已經很高，為什麼人反而變瘦？張家銘解釋，關鍵在於血糖進不了細胞。當胰島素功能不足，或細胞對胰島素反應變差時，葡萄糖無法被有效利用，細胞反而處在能量不足的狀態。

為了維持運作，身體只好開始分解脂肪，甚至進一步分解肌肉來提供能量。久而久之，就會出現體重下降、肌肉流失、身體消瘦的情況，這也就是古人所說的「消」。

不胖也會得糖尿病？亞洲人更常見這種型態

臨床上，「瘦型糖尿病」其實並不少見。張家銘指出，除了體重之外，還有幾個重要因素會影響血糖調控。例如亞洲人本身胰島素分泌能力可能較早下降；有些人雖然外表不胖，但內臟脂肪較多，同樣會影響代謝。

再加上現代生活型態，如長期壓力、睡眠不足、慢性發炎或腸道菌相改變，都可能讓血糖逐漸失衡。因此臨床上確實常見看起來瘦，血糖卻已經悄悄升高。

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飲食不只是少糖 關鍵在「整體代謝平衡」

過去談糖尿病飲食，多半強調「少糖、少甜」，但現在醫學更重視的是整體系統的平衡。近年提出的「精準營養」概念認為，即使是同一份食物，不同的人吃下去，血糖反應也可能不同。這與基因、腸道菌相、代謝能力、發炎狀態與生活節律都有關。

因此，與其單純限制某一類食物，更重要的是從整體生活型態去調整。

穩定血糖，從日常4件事開始

在實際生活中，包括：

多攝取原型食物與膳食纖維

減少精製糖與加工食品

選擇好的脂肪來源

以及維持規律作息與睡眠



當腸道、代謝與生活節律逐漸穩定後，血糖控制也會比較平穩。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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