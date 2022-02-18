控醇藥物PCSK9抑制劑　有助縮小動脈粥樣斑塊

每年，全球有逾1,700萬人死於心血管疾病⁽¹⁾ ⁽²⁾。近年，香港亦愈來愈多15至44歲的「少壯派」患有冠心病⁽³⁾，到底為甚麼患者會患上心血管疾病呢？今次請來心臟科專科醫生紀寬樂跟大家說明箇中原因。



動脈粥樣硬化導致心血管疾病

心臟科專科紀寬樂醫生解釋：「當動脈內壁形成粥樣斑塊，以及出現動脈粥樣硬化，便很易導致心腦血管疾病，例如穩定型冠心病和急性心臟病發⁽²⁾。」

紀醫生引舉以冠心病為例，若冠狀動脈內壁的粥樣斑塊漸漸變厚，會令動脈收窄，使流向心臟肌肉的血液不足，引起心臟缺血，誘發冠心病⁽⁴⁾。

壞膽固醇形成動脈粥樣斑塊

事實上，壞膽固醇水平過高是導致動脈粥樣硬化及心血管疾病的主因⁽²⁾。紀醫生以血管模型説明──當壞膽固醇水平太高，壞膽固醇就會與其他物質積聚在血管內壁，形成脂塊，即動脈粥樣斑塊；隨著日積月累，粥樣斑塊逐漸纖維化和鈣化，便會使動脈慢慢失去彈性而變硬，形成動脈粥樣硬化，減少心臟的血液流通⁽²⁾。一旦斑塊撕裂，該處更會凝結血栓，阻塞冠狀動脈，導致心肌梗塞及急性心臟病⁽⁴⁾。

由於每降低1 mmol/L的壞膽固醇水平，就可減低約20%的心血管疾病發病率⁽⁵⁾。因此，降低壞膽固醇水平就可減低患上心血管疾病的風險⁽⁵⁾。

藥物治療有助將壞膽固醇降至目標水平

紀醫生表示，壞膽固醇的目標水平應視乎自身的心血管疾病風險而定⁽⁵⁾。低心血管疾病風險的人士，其壞膽固醇目標水平應低於3.0 mmol/L；而高心血管疾病風險的人士，如中度慢性腎病患者，其壞膽固醇目標水平應低於1.8 mmol/L，及其原來水平的一半或以下；至於曾經歷心臟病發的患者，其心血管疾病風險非常高，紀醫生強調，此類患者應將壞膽固醇水平降至1.4 mmol/L 以下，及其原來水平的一半或以下⁽⁵⁾。歐美心臟專家更建議，血液的壞膽固醇水平應降至愈低愈好⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾。

在控醇方面，紀醫生指，改善生活習慣，如均衡飲食和恆常運動等，可有助減低壞膽固醇水平⁽⁵⁾。不過，高膽固醇或心血管疾病的患者亦同時需要接受藥物治療，將壞膽固醇控制至目標水平⁽⁵⁾。

現時最常用的控醇藥物為傳統口服的他汀類藥物⁽⁶⁾。但過去有研究顯示，服用高劑量的他汀類藥物的動脈粥樣硬化性心血管疾病患者當中，超過六成患者未能將壞膽固醇水平降至1.8 mmol/L以下⁽⁷⁾。若患者在服用高劑量的他汀類藥物後，仍未能將壞膽固醇降至目標水平，醫生就可能會同時處方PCSK9抑制劑一併使用，以更有效地降低壞膽固醇水平⁽⁵⁾。

於全球被採用已有六年歷史的PCSK9抑制劑是近年較突破性的控醇藥物⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾。自藥物開發至今，全球已有超過100萬人曾經使用PCSK9抑制劑⁽¹⁰⁾。這種藥物能針對肝臟特性，降低壞膽固醇水平⁽⁵⁾。

紀醫生引述病人的經歷説：「我有部分家族性遺傳高膽固醇的病人，在大約 30歲時已心臟病發。即使他們已嚴謹『戒口』，並服用高劑量的傳統控醇藥物，但他們的壞膽固醇仍未達到目標水平。以往，我們都要每一至兩年為他們『通血管』，幸好，現在病人可使用PCSK9抑制劑將壞膽固醇降至目標水平，減低了心臟病發的風險。」

PCSK9抑制劑有助縮小斑塊

其實，降低壞膽固醇水平亦有助縮小粥樣斑塊，不過紀醫生稱，現時常用的控醇藥物他汀對斑塊大小的影響有限⁽¹¹⁾。

部分PCSK9抑制劑除了有助控制壞膽固醇水平，還可將動脈粥樣斑塊的體積縮小⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾。臨床研究發現，同時服用某種PCSK9抑制劑及他汀的心臟病患者，約一年半後有接近七成人的動脈粥樣斑塊體積百分比（PAV）都縮小了。

由於高膽固醇和動脈粥樣硬化均沒有明顯病徵⁽²⁾ ⁽¹⁴⁾，市民應定時進行身體檢查，監測膽固醇水平，以減低患上心血管疾病的風險⁽⁵⁾ ⁽¹⁴⁾。患者則應依時用藥，加上建立良好生活習慣，避免誘發心血管疾病⁽⁵⁾。紀醫生提醒，如果對控制膽固醇水平以及預防心臟病有任何疑問，應儘快諮詢醫生。

資訊由心臟科專科紀寬樂醫生提供

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*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。

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