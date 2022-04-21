NFT｜修身堂推出香港首個美容NFT　顛覆傳統美麗含義兼具升值潛力

自從Facebook母公司易名為Metaverse（元宇宙）後，元宇宙就成為人人都在談論的新興議題。而「非同質化代幣」（non-fungible token，NFT）就搭上元宇宙的熱潮，被視為進入元宇宙的橋樑，NFT成為搶購與藝術收藏界的新寵，就連余文樂、杜汶澤、鄭志剛、曾俊華及試當真等政商名人藝人都積極參與，紛紛推出及投資NFT，推動這一波顛覆傳統產品交易的革命。而早在2003年成為香港首間上市的美容集團的修身堂，同樣自21年前創立以來從未停止探索及創新的腳步，一直勇於投入新領域及領先業界，今年更成為香港首間推出NFT的美容集團，結合實體會員福利與虛擬 NFT，開創香港美容業首個虛實合一的會員福利NFT。



NFT被視為進入元宇宙的橋樑，成為搶購與藝術收藏界的新寵。（Getty Images）

NFT必須透過以太坊區塊鏈上傳作品，以「鑄造」一個專屬的唯一數位驗證，所以每個NFT都具有不可替代、可被驗證、永久紀錄等特性，正如「美麗」都是每個人獨有的韻味，沒有任何人可以取代妳的美麗。修身堂相信每位女士都有其獨特的氣質，女士們應該要發掘專屬自己的美麗，並勇於展現人前，這一切都與NFT的特性不謀而合；加上經歷兩年多的疫情難關，修身堂希望藉著是次機會，回饋一直支持的顧客，為會員提供極具升值潛力的NFT，同時附帶不同會員權利，以維繫彼此長遠及互相信賴的關係。

NFT必須透過以太坊區塊鏈上傳作品，以「鑄造」一個專屬的唯一數位驗證，所以每個NFT都具有不可替代、可被驗證、永久紀錄等特性。圖為展示於廣告板上的NFT Cryptopunk。（Getty Images）

香港首個美容NFT 源自永恆的女神

修身堂首批限量推出約100隻Hong Kong Beauties系列NFT，靈感源於永恆的女神柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)。作為荷里活，以至全球的永恆美麗傳奇，Audrey不但擁有漂亮的外型，更由內而外綻放高貴優雅的氣質，她曾言：「優雅是唯一一種永不褪色的美麗。」，正正是這份從容不迫的氣質和自信心，令Audrey於《珠光寶氣》中頭戴皇冠、手持細長菸嘴、身穿小黑裙的造型成為了優雅的代名詞。年齡及外表或會隨年月改變，但從心出發的氣質卻永恆流傳，修身堂希望藉著Hong Kong Beauties系列，鼓勵女士們擁抱及欣賞不同階段的自己。

柯德莉夏萍是永恆美麗傳奇。（劇照）

修身堂首批限量推出約100隻Hong Kong Beauties系列NFT，當中Level 4 GOLD 版本更為修身堂VIP會員獨家限定，不單為尊貴身份的象徵，極具珍藏價值及升值潛力。

美容NFT附有實體修身堂會員福利 傳承意義深厚

NFT被追捧的原因，除了因為它可以作紀念珍藏，更因為它具有升值潛力，在 opensea等平台的NFT市場，拍賣價連連創新高；而修身堂更為Hong Kong Beauties系列NFT注入實際的福利，令每隻Hong Kong Beauties系列NFT更具價值。

凡成功得到Hong Kong Beauties系列NFT，不單能獲取獨一無二的NFT擁有權，更能獲得所屬會籍的不同福利，結合虛擬同實體，讓尚未習慣加密作品的顧客有實物在手。每個會籍等級都有相應福利，可以參與修身堂的發展方向、優先試用新產品及儀器等，與修身堂共同成長。

NFT作為能夠「隨身攜帶」的虛擬藝術品，除了有投資及欣賞價值，更有深厚的傳承意義。修身堂Level 4 Gold等級NFT只為VIP會員鑄造，且數量有限、先到先得，在圖像原來的獨特性之上賦予多一重尊貴身份象徵，寄望會員未來可將NFT傳承予下一代，共同完成修身堂陪伴不同家庭成長及見證美麗的使命。

🔻點擊放大圖片了解更多🔻

+ 1

創造自己的美麗 創造屬於自己的NFT

作為香港第一家上市的美容集團，修身堂21年來一直以紮實的經驗為基礎，在固有的領域上創新及踏出關鍵的第一步。今次在攻佔虛擬宇宙一席之地的同時，亦希望憑著這枚「震撼彈」，帶領美容同儕向未來進發，開拓無限可能！

NFT勢將成為未來的主流，心動不如馬上行動，對香港首個美容NFT有興趣的讀者，請即去以下網址了解詳情。

修身堂官網：www.sausantong.com

修身堂Facebook：facebook.com/sausantongofficial

修身堂E-SHOP：ssteshop.com

修身堂Opensea -HONG KONG BEAUTIES：https://opensea.io/collection/hong-kong-beauties

（資料由客戶提供）