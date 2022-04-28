矯視｜矯正視力為健康投資　五間SMILE微笑激光矯視最新優惠比較

以前一旦患上近視，眼鏡便會「跟足一世」，而激光矯視手術的誕生成為不少「四眼人士」的救星。近年激光矯視手術的技術成熟，過程微創而無痛，而且手術時間和康復期短，其中SMILE微笑激光矯視更是不少人的首選。本文整理坊間5間較多人選擇的矯視中心，比較SMILE微笑激光矯視手術費及近期推出的優惠，讓一眾近視人士善用消費券，解決長久的近視煩惱。



近年激光矯視手術的技術成熟，過程微創而無痛，而且手術時間和康復期短，其中SMILE微笑激光矯視更是不少人的首選。（圖片：freepik）

矯正視力不再受眼鏡束縛 長遠改善生活質素

SMILE微笑激光矯視（Small Incision Lenticule Extraction）是一項嶄新的近視矯正技術，又稱為「微切口透鏡取出手術」，透過Carl Zeiss VisuMax激光最新3.0系統，在無須打開角膜瓣的情況下，以飛秒激光切割出角膜組織膜片，再通過2至4mm的小切口把膜片取出，以達到視力矯正的效果。SMILE微笑激光矯視屬於微創手術，整個過程只需要十至十五分鐘便可完成。手術後角膜會自然癒合，康復期一般只需時數天。

SMILE微笑激光矯視除了能夠矯正1000度以下的近視，同時也可以處理500度以下的散光和老花問題。解決這些視力問題後，除了可以減低對眼鏡的依賴，不再受眼鏡或隱形眼鏡的束縛，也可以免除不少日常生活和工作中的不便，同時可以讓喜歡運動的人士更盡情發揮表現，享受運動樂趣。

矯正視力不止令外表和生活質素有所提升，更可以顧及視力健康，矯正視力可謂對自己身心健康的明智投資。

矯正視力不止令外表和生活質素有所提升，更可以顧及視力健康，矯正視力可謂對自己身心健康的明智投資。（圖片：Shutterstock）

五間矯視中心手術費及優惠比較

矯視中心、眼科中心及部分醫院都有提供SMILE微笑激光矯視手術，不過手術費一般動輒過萬元。適逢近期疫情緩和，社交距離措施放寬，以下五間矯視中心便推出特別優惠，其中有三間更接受消費券繳付手術費。想善用消費券的近視人士便要把握機會！

希瑪微笑矯視中心（CMER SMILE Refractive Center）



香港上市公司「希瑪眼科集團」旗下的希瑪微笑矯視中心專注提供各種優質矯視服務，在經驗、安全和技術各方面擁有良好口碑。希瑪矯視團隊由最早將LASIK矯視技術引進香港的林順潮醫生帶領，並由10名眼科專科醫生、多名註冊視光師及護士組成。

中心環境舒適，並按照FDA激光矯視標準，配備先進的眼科檢查和矯視儀器及設有符合國際標準的無菌手術室。四間分店分別位於中環中建大廈、旺角雅蘭中心、銅鑼灣恆隆中心及尖沙咀K11 Musea附近的ATELIER辦公大樓，交通便利。

位於尖沙咀K11 ATELIER辦公大樓的希瑪微笑矯視中心。（圖片：希瑪微笑矯視中心）

希瑪微笑矯視中心推出消費券特別優惠，現進行SMILE微笑激光矯視手術，雙眼手術費為HK$20,000（正價HK$29,000），單眼則為HK$12,500（正價HK$15,000）。術前檢查費同樣推出限時優惠，只須$100，並計算在手術費內。

中心接受以八達通、Tap&Go、Alipay及WeChat Pay付款的消費券，即等於扣減$5,000消費券後，客人最低以$15,000便可完成雙眼矯視手術；而使用指定信用卡則可享免息分期。手術費已包含術前檢查、手術當日的藥費、必要術後覆診及視光檢查、增進手術等。

希瑪微笑矯視中心專注提供各種優質矯視服務，在經驗、安全和技術各方面擁有良好口碑。（圖片：希瑪微笑矯視中心）

香港激光矯視中心（Hong Kong Laser Eye Centre）



香港激光矯視中心擁有多年矯視經驗，提供多種矯視方案，並曾負責香港第一個SMILE微笑激光矯視個案。團隊由四名眼科專科醫生及多名醫療助理、視光師和護士團隊組成，中心位於尖沙咀和中環。

香港激光矯視中心現正推出消費券限時優惠，正價為HK$28,500的SMILE微笑激光矯視手術，於檢查當日可以$20,800優惠價繳付全數手術費，並可使用消費券，以Tap&Go、AliPay或Wechat Pay付款；HK$100的檢查費須以現金或EPS支付，並將於完成手術後退回。手術費已包含醫生費、半年內五次術後覆診、一年內增進手術及一年無限視光檢查。

香港激光矯視中心擁有24年矯視經驗，提供多種矯視方案，並曾負責香港第一個SMILE微笑激光矯視個案。（圖片：香港激光矯視中心）

OA 眼科手術中心（OA Eye Surgery Centre）



OA 眼科手術中心成立於1997年，提供專業及全面的眼睛護理及保健服務，包括矯視服務。中心有兩間分店，分別位於中環及旺角，由超過12位擁有經驗豐富的眼科專科醫生主理。

OA 眼科手術中心現時推出SMILE微笑激光矯視快閃優惠，參加講座後可獲減免$2,000手術費，即$24,000可完成雙眼矯視。中心接受使用Tap&Go、AliPay和Wechat Pay付款的消費券，而$600的檢查費及$850的醫生費則不設退回。手術費已包含半年內四次術後覆診。

OA 眼科手術中心成立於1997年，提供專業及全面的眼睛護理及保健服務，包括矯視服務。（圖片：OA 眼科手術中心）

養和醫療陳蔭燊視力矯正中心



養和醫療旗下的陳蔭燊視力矯正中心擁有超過20年矯視經驗，手術室設備完善，配備醫院規格的空氣過濾系統，手術由專科醫生負責。

於陳蔭燊視力矯正中心進行SMILE微笑激光矯視手術，手術費為$22,000，惟不接受消費券，只可以現金或信用卡付款，指定信用卡可享免息分期。連同不設退回的$990術前檢查費，完成雙眼矯視需$22,990。 手術費已包含一年內無限次術後跟進度數問題的覆診、基本藥費及一年內增進手術。

養和醫療旗下的陳蔭燊視力矯正中心擁有21年矯視經驗，手術室設備完善，配備醫院規格的空氣過濾系統，手術由專科醫生負責。（圖片：陳蔭燊視力矯正中心）

香港諾貝爾眼科中心



香港諾貝爾眼科中心位於旺角，設備完善，並率先引進德國生產的ALLEGRETTO WAVE 激光矯視儀，性能優越，可提升治療的精準度，減少術後眩光及並視區較大。

香港諾貝爾眼科中心推出二人同行優惠，SMILE微笑激光矯視正價為$24,000，二人同行可享二人同行優惠，連同不設退回的$800檢查費，即每人最低以$20,800可完成雙眼矯視。中心接受的付款方式為Visa、Master或現金；惟不接受消費券。手術費已包含四次術後覆診術後藥費。