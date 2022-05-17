髖關節置換手術應做得做！忍痛或錯過最佳治療時機

隨著年齡增長老化，髖關節出現勞損及疼痛的機會與日俱增，情況嚴重者，需做手術置換。骨科專科醫生楊仕俊坦言，部分髖關節勞損的病人選擇忍痛，不到最後一刻都不考慮做手術，無奈為時已晚，髖關節已變形，肌力又不足的情況下，令手術及康復效果大打折扣。



楊醫生解釋，髖關節是人體最大的關節之一，由股骨末端的球狀體和髖臼關節組合而成，關節兩面均由平滑的軟骨覆蓋。最常見需要做髖關節置換術的是六、七十歲長者。「成因主要由勞損引起，當關節日漸退化，會變得僵硬繃緊；軟骨被磨蝕，會變得愈來愈薄；髖部出現疼痛，無論走路、行樓梯或蹲下再起來也覺辛苦。而有些情況會令勞損提早出現，如髖關節天生發育不良、髖關節曾受傷或脫臼、運動創傷令軟骨磨蝕、骨枯等。」

那何時才需要做髖關節置換手術呢？楊醫生表示，當關節結構出現嚴重變化，劇痛頻繁，令人無法正常行走，就可考慮做髖關節置換手術。關節勞損患者大多需要接受全髖關節置換，而骨折患者或接受半髖關節置換已經足夠。隨著醫療科技的進步，近十多年所採用的新式置換技術及人工關節材質，除了耐用度較高，亦可大幅減少患者術後出現脫臼的機會，令病人術後康復情況更理想。

骨科專科醫生楊仕俊表示，髖關節痛宜盡早接受檢查，切勿錯過最佳治療時機。

雙動式人工髖關節 增靈活度減脫臼風險

人工髖關節可分髖臼杯、墊片、球頭及股骨柄幾部分，而球頭的大小跟脫臼有密切的關聯。髖關節頭球愈大，術後脫臼的機會愈少，亦不大影響活動幅度，但要視乎病人本身的骨架大小，能否可以安裝一個較大的關節頭球。為了解決傳統人工髖關節的問題，新式的雙動式人工髖關節（dual mobility cups for total hip arthroplasty）應運而生，活動介面由一個增至兩個，除原有設於墊片與球頭間的活動介面外，在髖臼杯與墊片間亦增加另一個可動式聚酯膠頭，大大提升人工關節的活動幅度，減低術後脫臼風險。

楊醫生指出，很多長者的肌肉較弱，欠缺肌肉張力，所以安裝人工關節後，有機會出現不夠力量控制而脫臼的情況。因此，穩定性較高而且活動幅度較大的雙動式人工髖關節，便很適合長者。現時日趨普及的電腦導航及新機械臂技術，有助醫生更精準把人工關節嵌入骨頭內。但人工關節與骨頭貼合的緊緻度，始終還需靠醫生的經驗及手感。

關節組件以陶瓷最耐磨 新一代聚酯膠最受歡迎

在人工關節組件的材質方面，現時很多新物料都能減低勞損速度。如陶瓷接觸面，耐磨度比膠及金屬高幾倍，但遇上極大撞擊時或會破裂，而且陶瓷接觸面在關節活動時，或會發出異常聲音。所以不少人傾向採用新一代聚酯膠接觸面，它在正常情況下可使用二、三十年，應滿足一般人需要。

最後，楊醫生溫馨提示，髖關節置換手術是最後的方案，雖然人工關節愈來愈耐用，但始終有一定壽命，不建議病人太早接受置換手術。病人應及早找出關節疼痛的原因，先以適量運動減低關節勞損速度，盡量延長活動能力，並配合適當的藥物減低痛楚。如不幸四十多歲已出現問題，就應盡快處理，把握黃金治療時機。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。