頭痛、肩頸痠痛、易疲憊，這些都市人通病你都有嗎？台灣近年興起靜脈雷射 (ILIB)，透過療程帶動細胞的光合作用，進而輔助養顏美容、排毒抗衰老、舒緩疲勞，更可達至改善慢性病等多重效果。



都市人容易有頭痛、肩頸痠痛、易疲憊等問題。（圖片：GettyImages/VCG）

其實這個叫靜脈雷射 (ILIB) 的療程，全名是「氦氖靜脈雷射」光療（ILIB，Intravascular Laser Irradiation of Blood ），在歐美已發展近30年，安全性已經過時間驗證。其原理是利用光纖導管將雷射光從手臂靜脈導入，血液流經導入處時，就像在照射日光浴，目的是使紅血球的攜氧能力增加（給氧），改善白血球及其他免疫相關的機能（排毒）。

台灣有醫院使用 重症治療成效彰

台灣有醫院便曾使用ILIB技術為植物人進行治療。另外，亦曾有75歲病人在未有使用化療藥物下，進行八次靜脈雷射，一個月內癌指數已由異常轉為正常值。此法於輔助治療癌症及癌症前期病灶有良好成效，也可避免癌細胞復發與轉移，提高癌症治療成果，減少化療藥物的使用。

台灣有醫院便曾使用ILIB技術為植物人進行治療

此療程不單能有助重症患者復健，更可作日常保健用途。這項西方醫學療程，也與中醫的「治未病」概念不謀而合，所以在近幾年儀器改良再引入亞洲後，大受歡迎，不少政商名人也是ILIB靜脈雷射用家。

預防腦血管意外、心血管問題

ILIB靜脈雷射也用作幫助腦血管意外患者恢復日常生活功能，改善失能程度。遇上腦血管意外，或有心血管問題的人，不少本身也有「三高」，ILIB靜脈雷射對此也有強大的預防功效 — 透過靜脈雷射，能激活「血小板」，改善血液濃稠度與血液流速，有助抑制血栓形成，預防心血管問題及腦意外，維持血糖、血壓、血脂穩定。

ILIB靜脈雷射也用作幫助腦血管意外患者恢復日常生活功能，改善失能程度。（圖片：enanyang）

都市病難斷尾 ILIB有助改善亞健康問題

都市人往往有種種「亞健康」問題，包括睡眠不好、頭痛、肩頸痠痛，或各種過敏問題。由於ILIB比其他方法有效加強血液循環，因此可改善失眠及各種痛症問題。提升紅血球、白血球的機能，也能使人的免疫力提升，改善過敏問題。

患上重症感愕然 致病因子早潛伏

很多人突然患上重症時，都感到非常愕然。其實種種致病因子早已潛伏體內，只是他們沒有足夠警覺。傳統醫學一般以「醫學診斷」為依歸，再按「病症」進行治療，即「有病」才「醫病」。然而，很多早期症狀或某些疾病的後遺症，並不能在一張X光片或醫學影像顯示出來。例如現在很多人感染新冠肺炎後，出現的「長新冠」症狀，未必能在醫學影像顯示出什麼，但卻令症狀患者十分困擾。

很多早期症狀或某些疾病的後遺症，並不能在一張X光片或醫學影像顯示出來。（圖片：視覺中國）

改善長新冠 未來幾年需求極大

感染新冠肺炎後，血液會導致血氧下降。低血氧可致呼吸急促、呼吸困難、咳嗽加劇、胸痛、心跳加快，甚至大腦缺氧，造成腦霧。由於ILIB靜脈雷射能提升「紅血球」攜氧能力，因此對改善「長新冠」症狀十分有效。在未來數年，預料全球對ILIB靜脈雷射光療的需求將會非常巨大。

了解更多ILIB 靜脈雷射資訊：https://www.facebook.com/ILIBHK

查詢電話 ： 9707 0880

（特約）