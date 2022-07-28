奶粉｜含棕櫚油可致嬰幼兒便秘　天然全脂配方奶粉助腦部發展

由於各種原因，不少現代媽媽需要配方奶粉餵飼嬰幼兒。她們在選擇配方奶粉時都會考慮配方奶粉的營養成份、會否導致便秘（或俗稱熱氣），以致會否導致嬰幼兒出現肥胖問題。事實上，不含人造棕櫚油的天然全脂配方奶粉，含有不少重要營養成份，對嬰幼兒的健康和發展有莫大好處，而且全脂配方奶粉有助避免寶寶出現便秘，更能夠提升鈣質等營養吸收。



全脂配方奶粉當中蘊含不少重要營養成份，對嬰幼兒的健康和發展有莫大好處。（圖片：shutterstock）

脂肪為嬰兒主要能量來源 全脂奶粉含重要營養成份

配方奶粉主要分為「脫脂」和「全脂」兩種類別，不論是否含有脂肪，為確保嬰兒的營養攝取均勻，所有配方奶粉都會添加額外營養成份，例如天然牛奶中本身所缺少的維他命C、E等。

「脂肪」經常與「肥胖」掛勾，因此不少父母都對「全脂」有所顧忌。但事實上，脂肪是初生嬰兒首12個月的主要能量來源，而全脂配方奶粉不但不會令嬰兒超出肥胖標準，當中更蘊含脫脂配方奶粉所缺少的重要營養。

脂肪是初生嬰兒首12個月的主要能量來源，而全脂配方奶粉不但不會令嬰兒超出肥胖標準，當中更蘊含脫脂配方奶粉所缺少的重要營養。（圖片：freepik）

保留牛乳脂肪及乳脂球膜 全脂奶粉營養更豐富

脫脂配方奶粉與全脂配方奶粉的最大分別在於「牛乳脂肪」，脫脂配方奶粉會將牛乳脂肪「脫走」，而全脂配方奶粉則會保留。

牛乳脂肪是牛奶的「精華」所在，主要成份包括脂肪酸和磷脂質，並含有維他命D等脂溶性維他命以及「必需脂肪酸」（Essential Fatty Acids，EFA）。EFA有助建立細胞、調節神經系統、增強心血管系統、提升免疫力，並且有助人體吸收其他營養。

此外，全脂配方奶粉保留奶類獨有的「乳脂球膜」（MFGM），能促進嬰兒腦部神經發展，從而啟發思維、學習能力、記憶力以及認知能力，同時有助腸胃及免疫系統發展。根據英國註冊營養師Annina Whipp指出，嬰幼兒在12個月大時，飲用含MFGM全脂配方奶粉與飲用母乳的嬰兒的血脂指數相近；而心血管疾病與血脂和膽固醇有關，可見含MFGM的全脂配方奶粉對嬰幼兒的健康有正面作用。

全脂配方奶粉保留奶類獨有的「乳脂球膜」（MFGM），能促進嬰兒腦部神經發展，從而啟發思維、學習能力、記憶力以及認知能力，同時有助腸胃及免疫系統發展。（圖片：Shutterstock）

便秘與脫脂配方奶粉中的棕櫚油相關

另一方面，由於脫脂配方奶粉將牛乳脂肪「脫走」，因此便需要從植物油中提取成份，以代替牛乳脂肪。驟聽之下，植物油似乎更健康，但研究發現，配方奶粉中的脂肪來源與嬰兒便秘問題和鈣質吸收有直接關係。

脫脂配方奶粉通常會從棕櫚油（Palm Oil）中提取脂肪，取代牛乳脂肪，而棕櫚油正正是導致嬰兒便秘的罪魁禍首，更會影響鈣質吸收。英國註冊營養師Annina Whipp撰文指，一項七天的觀察研究發現，比起飲用含植物脂肪配方奶粉的嬰兒，飲用全脂配方奶粉的嬰兒排便較為軟身，顏色亦較為健康。

一項七天的觀察研究發現，比起飲用含植物脂肪配方奶粉的嬰兒，飲用全脂配方奶粉的嬰兒排便較為軟身，顏色亦較為健康。（圖片：zhihu）

關鍵在於油脂結構 棕櫚油影響鈣質和脂肪吸收

要明白當中原理，首先要留意一點，棕櫚油與棕櫚酸（Palmitic Acid）雖然名字相似，但兩者差異甚大；其次是油脂結構分為「sn-1」、「sn-2」及「sn-3」三個位置。

牛乳脂肪的棕櫚酸（Palmitic Acid）存在於sn-2位置，形成「OPO」結構（「O」是油酸；「P」是棕櫚酸），可令棕櫚酸不易與鈣質結合，因此可提升嬰幼兒的整體鈣質和脂肪吸收，並有助軟便及改變腸胃不適。

相反，棕櫚油的棕櫚酸存在於sn-1和sn-3位置，形成「 POP」結構。研究發現，在營養吸收的過程中，這個結構容易與鈣質結合，形成「鈣梘」。鈣梘不可被吸收，令鈣質會隨之被排出體外，因而降低鈣質和脂肪吸收。而且，鈣梘會令嬰兒的便便變硬，導致便秘，因此選擇配方奶粉以不含棕櫚油的天然全脂配方奶粉為佳。

棕櫚油形成「 POP」油脂結構，在營養吸收的過程中容易與鈣質結合，令鈣質隨之排出體外，因而降低鈣質和脂肪吸收，而且會令嬰兒的便便變硬，導致便秘。（圖片：Shutterstock）

參考資料:

https://hcp.kendamil.com/cows-milk-fats-versus-vegetable-fats/