斷食｜三大斷食法大比拼 消委會拆解哪款快見效？ 一類肥人忌斷食

談起減肥瘦身，坊間近年流行不同類型斷食法，讓不少女士趨之若鶩，到底哪種更快收到減肥的效果？消委會拆解了3種比較常見的斷食法，然而並非所有人都適合進行斷食，當中更有一類肥胖人士不宜進行斷食！



斷食日數應視乎自身體質和反應，不必勉強跟隨別人的做法。（圖片：otsuka）

三大斷食法如何實行？

消委會指出，斷食減肥法一般可按斷食的時段分為以下三大種類：

一天內特定時段斷食：



較常見的為「168斷食減肥法」，即在一天內有連續16小時不進食，而餘下的8小時則可以隨意選擇想吃的食物。

一周兩天斷食（5：2斷食法）：



每星期的其中5天可維持正常飲食，另外2天則進行斷食，或限制所攝入的熱量。在斷食的2天可選擇攝取約平日所需的20至25%能量，例如成年男性每天只攝取約600卡路里的熱量，而成年女性每天只攝取約500卡路里的熱量。

要注意2天的斷食日不適宜連續進行，例如將斷食日定於星期一和星期四，其他日子則可正常進食。

隔天斷食：



即每隔一天斷食一次，在斷食日完全避免進食任何固體食物，而在可進食的日子則沒有限制可進食的食物種類及攝入的熱量。

▼同場加映，16:8斷食法小貼士：（按圖看清👇👇👇）

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斷食如何達致消脂效果？

不論哪一種斷食減肥法，其減肥原理都是在斷食期間令體內的胰島素水平下降，讓胰臟分泌升糖素，從而消耗原本儲存在體內的能量和脂肪。

進食時，身體會優先消化食物中的碳水化合物（醣類），把它們分解成糖，作為細胞主要能量來源。若長時間不進食，身體就會出現「生理性生酮反應」（Ketosis），繼而開始消耗儲存的脂肪，如下圖所示：

身體出現生理性生酮反應時，會開始消耗儲存的脂肪。（消委會提供）

但是，若按一般人傳統一日三餐的進食模式，兩餐之間的時間相距較短，或未能使體內的胰島素水平下降至令身體分泌升糖素的水平。因此透過斷食，讓身體空腹一段較長的時間，當體內的葡萄糖和肝醣都被消耗後，便會開始消耗脂肪，達致減肥效果。

▼同場加映，5:2斷食法小貼士：（按圖看清👇👇👇）

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斷食多久開始消脂？

事實上，身體在進食正餐後的8至12小時，才能完全消耗從食物吸收的能量。根據這個原理，一般斷食時段最少要有12小時，身體才會開始消耗已儲存的脂肪。據海外研究的結果顯示，於動物和人體實驗中，3種斷食減肥法都能達至減重效果，同時亦可以降低內臟脂肪。部分研究指5：2斷食法能在短期內較快達致減重效果，不過長遠的減重效果則與其餘2種斷食法相若。

至於斷食減肥法的整體減重效果，一般人在進行斷食的初期，減重的效果都會較為明顯，在首2至3個月，可減約原來體重的3至8%。在期後的6至12個月，身體慢慢適應後，減重效果和一般限制卡路里攝入的減肥法則無太大差異。要達到更佳的消脂效果，斷食期間要留意以下重點：

．定時補充足夠水分，或可喝適量的無熱量飲料，例如無糖茶、黑咖啡等

．充足休息和保持放鬆心情

．斷食時避免劇烈運動，不過輕度運動可照常進行

而在非斷食的時間或日子雖可隨意進食，但亦應該注意熱量攝取，應避免進食太油膩的食物：多選擇含豐富蛋白質、纖維和健康脂肪的食物，例如豆類、雞蛋、魚、堅果和牛油果等。主食可以選擇升糖指數較低的食物，例如糙米。當中的膳食纖維、維生素、礦物質和其他營養素有助於保持穩定的血糖水平。

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肥胖兒童忌斷食 恐影響智力發展

不過，並非任何人都適合進行斷食。消委會建議消費者在進行斷食前，應先諮詢營養師或醫護人員的意見，當中以下五類人避免斷食：

慢性病患者：



例如高血壓、血糖水平異常、糖尿病、腎功能較弱人士等，在進行斷食時有可能會引起身體不適，因此應該先向醫護人員了解自己身體狀況是否適合進行斷食。

腸胃功能不好的人士：



患者進行斷食有可能會引起腸胃不適、胃痛和胃酸倒流等問題。

孕婦和餵哺母乳中的婦女：



由於孕婦和哺乳期的女性對營養的需求高於常人，她們應攝入足夠的營養。這時候如果選擇進行斷食，不但有機會影響自身的健康，例如引致貧血、營養缺乏等問題，對嬰兒的健康也可能會造成影響。

厭食症、暴食症等飲食失調症患者：



建議患者先恢復正常飲食，才考慮進行斷食法。若有疑問，應該先諮詢醫生、營養師等專業人士的意見及作出詳細的評估。

發育中的青少年和兒童：



此時期身體正需要充足營養，以滿足身體機能的發展。如果營養攝取不足，或會影響各方面的發展，包括身高、體重、第二性徵、智力等。

即使是肥胖的兒童或青少年，也不宜進行斷食減肥，否則同樣會影響其身體和智力的發展。控制飲食和多運動才是預防青少年肥胖的最好方法。