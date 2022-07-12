夏日減肥｜吃水果瘦身失敗？夏天當造水果藏陷阱 盤點9款高糖水果

要在夏天減肥瘦身，除了勤做運動外，日常飲食亦要注重。不過，不少女士或會選擇進食大量水果減肥，卻偏偏吃極也瘦不下來，當中最大的原因可能是因為吃錯了一些高卡路里、高糖，甚至高脂的水果。



夏天當造水果多高卡高糖

營養學家Charlene Wong分享指，不少水果其實均暗藏高糖份、高脂肪、高卡路里陷阱，當中不乏夏天當造水果，例如以下9款（熱量由高至低）：

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１. 榴蓮



榴槤是屬於高卡路里、高糖份和脂肪的水果，每100克果肉已經含有147大卡，平均脂肪含量最高可達13克，所以喜歡吃榴蓮的人士要注意進食份量。

２. 火龍果



紅肉的火龍果雖然含有豐富的膳食纖維、胡蘿蔔素、維他命B和C、天然色素花青素等，但當中的含有的葡萄糖和果糖量較高，導致升糖指數較高，每100克含有102大卡，13克糖份。不過，糖尿病人士和血糖較高人士只要控制進食份量，是可以進食的。

３. 無花果



無花果當中的成份能有助抗菌、抗炎和抗氧化，但亦含有豐富葡萄糖和果糖，不宜多吃，每100克含有74大卡，16.3克糖份。

此外，亦不建議大家進食無花果乾，因為無花果乾的維他命A、C等經風乾後都已經流失，只保存當中的糖份。而經過風乾的無花果乾的升糖指數更是新鮮的幾倍，不建議需要控制血糖的人士進食。

４. 龍眼



龍眼中含有的蔗糖比果糖多，是屬於容易讓身體吸收的單糖，含糖量大概20%，屬於偏高，每100克含有71大卡，15.2克糖份。

對於正在減肥、需要控制血糖或糖尿病人士需要注意飲食份量，因為進食過量，容易導致血糖升高，亦不建議空腹食用，果糖會在胃酸含量較多時令體內血糖快速升高，亦可能會刺激胃腸壁，引起腸胃不適。

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5. 山竹



山竹雖然含有豐富維他命C、葉酸和膳食纖維，但當中含有豐富果糖，每100克含有70大卡，18克糖份，因此不建議進食過量，特別是需要注意血糖的人士，每次淺嚐1個為佳。喜歡吃甜點的人士，也可以選擇吃山竹代替。

６. 荔枝



荔枝屬糖份高的水果之一，每100克含有66大卡，15克糖份。過量食用的話，糖份會轉換成脂肪，導致脂肪積聚、體重上升，亦容易令血糖急速上升。糖尿病患者或需要控制血糖人士需要注意進食份量。

７. 提子



提子看似「健康」，但其實也屬高糖份的水果，每100克便含有66大卡，16克糖份，當中屬於果糖和葡萄糖，升糖指數亦屬於高。

而且提子一顆一顆的吃起來很容易吃過量，糖尿病患者或需要控制血糖人士需要注意進食份量，建議每次進食8至10顆。

８. 芒果



芒果每100克便含有60大卡，糖份14克。正在控制體重、血糖等人士必須注意進食份量。

９. 哈密瓜



哈密瓜口味鮮甜，當中的含糖量有15%，屬於高水平，而且每100克含有35大卡。進食過量的話，容易導致脂肪累積，亦不建議糖尿病人士進食。

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1份水果份量即幾多？

除了上述的高糖高卡水果，Charlene建議每人每日應進食1-2份水果為佳。據衞生署資料顯示，水果的種類可包括：

．新鮮、罐頭和冷藏水果

．無添加糖或鹽的果乾，例如提子乾、杏脯、西梅乾等

．無添加糖的鮮果汁

．不包括添加糖分的水果，例如甜品、蜜餞乾、加糖罐頭水果

．不包括脂肪含量高的水果，例如椰子、榴槤和牛油果等



而1份水果的份量大約等如：

．2個小型水果，例如布冧、奇異果

．1個中型水果，例如橙、蘋果

．半個大型水果，例如香蕉、西柚、楊桃

．半碗（約125-150毫升）水果塊，例如西瓜、皺皮瓜、蜜瓜

．半碗（約125-150毫升）顆粒狀的水果，例如提子、荔枝、車厘子、士多啤梨

．1湯匙無添加糖或鹽的果乾，例如提子乾、西梅乾

．3⁄4杯(約180毫升)無添加糖的純果汁，例如鮮橙汁連果肉



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