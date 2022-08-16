肺功能檢查｜常見肺病及肺部檢查項目一覽 照X光定照CT好？

【肺功能體檢｜身體檢查｜X光檢查】據醫管局癌症資料統計中心數字顯示，肺癌在2019年分別5,575宗新症及1,382宗死亡個案，令肺癌同時成為本港最常見及致命率最高的癌症；再加上新冠肺炎的肆虐，令大家對肺部健康的關注愈來愈高。事實上，除了肺炎、肺癌外，亦有不少常見肺部疾病需要注意，本文將為大家逐一講解。



除了肺炎、肺癌外，亦有不少常見肺部疾病需要注意，本文將為大家逐一講解 (圖片: ShutterStock)

【肺功能體檢｜身體檢查】常見肺病一覽

爆肺（氣胸）



「爆肺」指有空氣不正常地進入了本應密閉的肋骨與肺部間的胸膜腔，當肺部內層或外層胸膜穿破，就會令積存在胸腔膜的空氣膨脹並壓迫肺部，致肺部像被大石壓住，甚至可令肺部塌陷。氣胸一般可分為自發性氣胸及創傷性氣胸兩大類，引發自發性氣胸的主要原因為肺部頂端之氣泡破裂引起，雖然氣泡形成的原因目前仍不清楚，但吸煙會增加氣泡形成及破裂機會。

【肺功能體檢｜身體檢查】▼爆肺的主要原因（按圖👇👇👇）

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患者一般會有以下症狀，而且出現得十分突然：劇烈咳嗽、呼吸急促、呼吸困難、胸口刺痛、轉移性肩部疼痛。歌手謝安琪更在2022年初第五度「爆肺」，一起來看當時詳細經過。

【肺功能體檢｜身體檢查】▼謝安琪第五度「爆肺」事件簿（按圖👇👇👇）

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肺炎



肺炎代表肺泡內存有積液，患者呼吸會變得困難、易喘氣，亦會出現發燒、黃痰等症狀。除了新冠病毒及各種細菌會致病；如感冒症狀超過一星期仍未有好轉，患上肺炎的可能性亦會較高。

【肺功能體檢｜身體檢查】▼9大原因會讓人呼吸變喘（按圖👇👇👇）

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肺纖維化



肺纖維化作為新冠肺炎症狀之一，近年亦因此備受關注。當肺部發炎、水腫，就會導致間質發炎增厚，一旦肺部長期受損，復原時被疤痕組織代替，就會變成纖維化。肺部出現纖維化的地方並不會復原，但一般肺炎造成的纖維化不會再擴展，對肺功能的影響亦要視乎該範圍有多大。早期的肺纖維化並無症狀可言，但隨著纖維化持續加重，會逐漸開始出現咳嗽、低血氧、呼吸困難等症狀。

【肺功能體檢｜身體檢查】▼肺纖維化可以靠自行測試？（按圖👇👇👇）

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慢性阻塞性肺病



慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，COPD）是一種長期性的呼吸道疾病，病人的呼吸道因發炎而腫脹阻塞，使得氣體無法順暢地進出呼吸道。該病患者往往會出現咳嗽有痰，氣喘（Stroke）、氣悶等症狀，而且免疫力低落，比平時更容易受到病魔侵害。

【肺功能體檢｜身體檢查】▼什麽是慢性阻塞性肺病？（按圖👇👇👇）

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慢性阻塞性肺病會致命，同時亦會提高罹患其他嚴重肺部疾病的風險。若病人的家屬是高危險群，就應該定期安排​​肺部檢查。

肺癌



肺癌是本港最常見及致命率最高的癌症。吸煙是導致肺癌的最主要原因，但近年亦多了非吸煙人士罹患肺癌的個案，一般皆為由基因突變引發的肺腺癌。前無綫藝員陳積榮（Jeff）於2021年5月因肺癌離世，終年38歲；為何不煙不酒，又有運動習慣的他會不幸罹患肺癌呢？

【肺功能體檢｜身體檢查】▼陳積榮患第四期肺癌（按圖👇👇👇）

若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，包括：胸悶、胸痛、呼吸不順、喘息困難、聲音沙啞、全身乏力、痰中帶血、骨關節疼痛、體重異常減輕．頸部摸到淋巴結硬塊、咳嗽持續三星期以上等。

【肺功能體檢｜身體檢查】▼肺癌知多啲（按圖👇👇👇）

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【肺功能體檢｜身體檢查】常見肺部檢查項目 照X光定照CT好？

肺部X光



正面Ｘ光檢查能有助檢查肺結核、肺腫瘤、肺紋路增加、水胸、氣胸(爆肺)、支氣管擴張、氣管擴張等肺病 (圖片: ShutterStock)

肺部X光分正面及側面檢查，一般可利用X光透視胸腔部份，正面Ｘ光檢查能有助檢查肺結核、肺腫瘤、肺紋路增加、水胸、氣胸(爆肺)、支氣管擴張、氣管擴張等肺病；痰中經常帶有血絲但正面X光檢查並無發現的人士，可額外進行側面胸部X光檢查。惟 X 光檢查對肺癌的敏感度只有約 77%，大部分早期肺癌都未能透過 X 光片被發現，腫瘤要至少有1-2 cm才能被 X 光檢查到（即大約第三期肺癌），故建議高危人士定期進行肺部低劑量電腦斷層掃描（CT Scan）來檢測肺癌風險。

肺部低劑量電腦斷層掃描（CT Scan）



低幅射量肺部電腦掃描（CT Scan）可重組出體內3D影像 (圖片: HK01)

低幅射量肺部電腦掃描（CT Scan）可重組出體內3D影像，比起一般X光檢查的平面影像更為準確，更能準確檢測到初期、較細小的腫瘤，亦可大致區分其良、惡性，故肺部電腦掃描價錢會比照肺部X光高。

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