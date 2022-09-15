消委會牛油檢測｜逾8成人造牛油及塗抺醬含致癌物 邊款最高分？

牛油是不少人的常用食材，不論是整蛋糕、煎牛扒、製作醬料或塗麵包，一日三餐都可能用上牛油。消委會最新為市面上的28款牛油、人造牛油及塗抺醬進行測試，當中涵蓋12款牛油及16款人造牛油及塗抺醬，當中包括8款植物油的脂肪塗抺醬、3款混合脂肪塗抹醬及混合脂肪、2款蒜味人造牛油、2款添加植物固醇或甾烷醇的脂肪塗抹醬，以及1款起酥油。

12款動物牛油均沒有檢出致癌物

牛油大致可分為動物牛油和植物牛油兩款。不少人都以為植物牛油比較健康，其實，植物牛油的反式脂肪含量亦不少。測試結果顯示，全部12款牛油均沒有檢出3-MCPD及其脂肪酸酯，亦沒有檢出基因致癌物環氧丙醇，其中一個原因是牛油是奶類製品，必須由奶類或忌廉攪製而成，不應含任何高溫加工的植物油。

15款人造牛油樣本及塗抺醬含致癌物 未有超歐盟標準

16款含植物油成分的人造牛油及塗抺醬樣本中，除一款牛油及植物油混合脂肪塗抹醬樣本外，逾8成樣本檢出3-MCPD，而檢出量差異頗大。以每公斤計算，最低（77微克）及最高的是Earth Balance的Original Buttery Spread （達1,200微克），相差逾14倍，但沒有超出歐盟標準上限。據消委會解釋，動物實驗證實長期攝入過量3-MCPD會損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統。

Earth Balance Original Buttery Spread（Earth Balance網頁）

測試中逾6成（17款）樣本，分別檢出塑化劑DEHA、DEHP、DINP 及／或ATBC。其中14款檢出DEHA、8款檢出ATBC，1款樣本檢出DEHP和DINP。

至於另一款基因致癌物苯並[a]芘，在高溫烹調帶脂肪的食物中較常見。消委會指，檢出雪印的雪印特級植物牛油含苯並[a]芘，達每公斤0.8微克，不過消委會亦補充，全數樣本的檢出含量，都未有超出歐盟標準上限，按JECFA及EFSA的建議，在正常份量下食用最高含量的一款，應不會構成健康風險。

牛油脂肪含量較高 食多易超標

根據衛生署資料，世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士的脂肪攝取量應限制於每日總能量攝取量的15%至30%，其中飽和脂肪不可超過10%，而反式脂肪不可超過1%。雖然牛油未有檢出上述有害物質，不過消委會亦提醒，其飽和脂肪酸含量普遍較高（介乎43.1克至49.9克）。另外，牛油的反式脂肪酸是天然存在的，按每100克含量計，測試中牛油的反式脂肪酸含量（介乎2.28克至5.0克），普遍較人造牛油及塗抹醬的樣本（由沒有驗出至0.31克）高，消委會提醒不應過量進食牛油。

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，其膳食脂肪攝取量便應限制於不超過65克，其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。



火腿煎蛋牛油多士為不少港人的早餐之選，如進食一份所攝取的飽和脂肪酸（9.9克）和反式脂肪酸（0.43克），分別佔中國營養學會建議成人的每日攝入限量的45%和20%。至於另一港式經典菠蘿油，消委會稱進食一份所攝取的飽和脂肪酸和反式脂肪酸同樣不容小覷，分別佔成人每日建議攝入限量的44%和21%，進食時應適可而止，免增健康風險