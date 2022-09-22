現代糖尿病管理科技　24小時連續監測儀器　一掃輕鬆控糖

傳統在家自我檢測血糖的方法是「篤手指」，事前要準備一系列的工具如血糖機、試紙、採血筆等，測試前亦須用酒精做足消毒，步驟相對繁複。加上針刺更會帶來痛楚，令不少病人卻步，甚至因為覺得麻煩而「懶得做」。其實現時坊間有不同穿戴式連續糖值監測儀器（CGM），既可免卻「篤手指」的痛楚，同時能24小時連續監測使用者的葡萄糖值水平，密切留意其糖值水平的變化，從而調整最合適的治療方案。到底新一代裝置用法如何，又有甚麼優勢，適合哪些類別的病人？由內分泌及糖尿科周振中醫生逐一拆解迷思。



全天候監測、比對糖值走勢變化 十分方便

每日「篤手指」既花時間，事前更需用家做足準備工夫，無法隨時隨地、因應當刻需求來做檢測，較多限制，不太方便。連續糖值監測儀器（CGM）為無痛掃瞄檢測，用法十分簡單，只須於上臂後方佩戴小型傳感器，並利用檢測儀，即可進行掃瞄。周醫生解釋：「傳感器像硬幣般大，只須在上臂後方戴上，監測儀器即會自動掃瞄並量度糖值水平，反映數分鐘前身體的糖變化；裝置不但可24小時進行監測，更可連續使用14天。」

他續指，相較以往逐次「篤手指」量度血糖，監測儀器所得出的數值更加完整，因傳統「篤手指」驗血糖的方式只能得出單次結果，醫生難以比對每次的檢測數值，以及分析糖值高、低變動的原因和關係，「現在我們能全面監測病人每日的糖值水平變化，對（計劃）如何調整藥物、生活模式幫助更大。」除此之外，傳感器具備防水功能，用家於洗澡、游泳時均可佩戴，十分方便。

3類人適合使用CGM 裝置自動整合數據有助管理病情

連續糖值監測儀器（CGM）本來為第一型糖尿、使用胰島素治療及妊娠糖尿病人而設，周醫生指因此類病人更需每日自我監測血糖水平，以了解病情、緊密調整治療方案。惟從個人臨床經驗所見，初確診者、作息不定時及糖尿病前期病人亦同樣適合使用連續糖值監測儀器，「初確診而病情嚴重，血糖水平偏高的病人，宜用此監測儀器以短時間掌握糖值變化，並分析葡萄糖值與治療之間的關係；作息不定時如要輪更、值夜班的病人，亦適合使用24小時穿戴式監測儀器，作為了解生活作息習慣，與身體糖值變化的關係，從而更精準地調整治療方案。另外，糖尿病前期病人若想了解每天活動、飲食習慣轉變如何影響糖值變化，也可使用此裝置。」

使用連續糖值監測儀器，既可隨時隨地量度血糖水平，亦可將檢測、記錄全面電子化，病人無須再長時間每日抄寫測試結果，裝置會自動連結智能系統（App），並將採集到的完整資訊上載至雲端，醫生可透過雲端平台參閱糖友用家的糖值變化，掌握14天數據再作分析，因應其身體糖值水平、變化模式及趨勢作詳細討論，對管理糖尿病甚有幫助。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。