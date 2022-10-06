持續夜間低血糖嚴重可致痴呆 穿戴式裝置全天候監測 助管理糖尿病

若糖尿病人血糖波動不穩，不論過高或過低，同樣非常危險。要好好控制血糖維持穩定水平，才有機會避免病情惡化，降低引起其他併發症的風險。但一般人可如何監察可能導致血糖波動的因素、時間、走勢？醫生如何因應不同情況調整治療方案？內分泌及糖尿科曾文和醫生指一般人夜間低血糖屬常見現象，惟糖尿病患者尤其需要注意，如數值水平、情況持續多久等因素均反映病情及引發其他健康問題的風險，切勿掉以輕心。



持續夜間低血糖是警號 長遠或影響腦部致痴呆

一般而言，晚上血糖值下降十分常見，如正常人血糖最低的時間常見在凌晨2至3時出現，糖值低至4.3mmol/L左右也很普遍。但此情況維持時間很短，通常不多於一小時，凌晨3時後會逐漸回升，起床後會升至6至7 mmol/L。不過對糖尿病患者來說，晚上至翌晨的血糖值或會十分波動，低血糖的情況亦可能會持續一段時間，因而引起不同徵狀。曾醫生解釋：「若病人夜間低血糖情況超過一小時，並維持於3.5mmol/L左右，即代表不正常。翌晨醒來後糖值飆升至8至9 mmol/L，覺得睡不好、頭痛，像沒休息過一樣，均為異常。若長期持續即是病態性低血糖的警號，有機會影響腦功能並誘發記憶衰退，長遠可導致痴呆。」此情況較常出現於已使用胰島素治療的一、二型糖尿病患者，或已出現肝、腎等相關併發症的病人身上，故須特別小心。

全天候監測助及時發現夜間低血糖 調整治療方案免惡化

長期夜間低血糖十分危險，以往因缺乏儀器輔助監測，部分照顧者會設鬧鐘提醒病人，定時「篤手指」驗血糖，以管控病症。現時隨科技進步，市面上有連續糖值監測儀器（CGM），只須於上臂後方佩戴小型傳感器，定時以手機進行掃瞄，即可監測使用者24小時的糖值變化，所有糖值數據會自動上載至雲端，醫生可透過專用平台參考病人的14天糖值報告。曾醫生認為病人、照顧者及醫生可透過使用CGM，隨時隨地掌握糖值變化的數據，繼而調整生活習慣及治療方案，「儀器能讓家人及其病人更加安心，因能了解夜間有否出現低血糖。而醫生也多了一項數據作參考，觀察治療方案的成效，從而考慮是否需要調整治療方案。」

他續指，若發現病人持續夜間低血糖，醫生大多會以減針或調校口服藥應對，「我們會以減藥為先，若調整後問題仍持續，病人有可能需要進食特別餐，如睡前吃些低GI值的食物，即麵包、牛奶等，讓血糖慢慢回升，別一下子升得太急。」

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。