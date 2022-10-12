新冠康復後小心後遺症 有兒童記憶力衰退患嚴重濕疹皮膚破損出血

早前衞生署在YouTube分享關日華醫生訪問，醫生指出小朋友感染新冠病毒後，即使康復都可能出現不同程度的後遺症，例如「兒童多系統發炎綜合症」和「長新冠」，小朋友有機會有記憶力衰退、認知能力轉差、頭痛、失眠、精神心理問題等，並且表示越來越多香港小朋友有這些病徵，醫生更指出有小朋友新冠病毒康復後有嚴重濕疹，建議接種疫苗預防重症和中長期併發症。



兒童新冠病毒康復後有嚴重濕疹

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華醫生分享臨床個案，指出有一名小朋友病人之前完全沒有濕疹，但在新冠病毒康復後就出現嚴重濕疹情況，他的皮膚尤其是手脚關節位置全部都有濕疹，小朋友覺得非常痕癢，手部皮膚都被他抓破，更出現流血情況，後來醫生就用類固醇和一些保濕劑醫治小朋友，醫治一個多月，小朋友皮膚才完全康復。

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即使康復都要小心後遺症

關日華醫生表示過敏症小朋友和其他小朋友患上新冠病毒的重症機會沒有分別，但他都憂慮見到小朋友有重症、入院及中長期後遺症，他指出中長期後遺症包括「兒童多系統發炎綜合症」 、「長新冠」情況，長新冠情況會在康復後約3個月内出現，病徵會持續超過2個月，例如小朋友會有記憶力衰退、認知能力轉差、頭痛、失眠、精神心理問題等，他更表示現在看見越來越多香港小朋友浮現患有這些病徵，建議家長帶小朋友接種新冠疫苗，預防急性後遺症及中長期併發症等。

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相關疫苗問題

關日華醫生指出根據全世界的數據顯示，即使有濕疹或食物敏感，接種新冠疫苗都是安全，這些敏感並非是大問題，只有一個情況就是如果小朋友對第一針的新冠疫苗有過敏反應，才需要諮詢醫生意見。

接種疫苗的過敏反應通常在打針後大約15分鐘内出現，病徵包括有眼紅、嘴腫脹、呼吸困難、血液循環轉差、神智轉差等現象，接種中心人士會即時幫接種人士急救，而他强調這些情況是絕小發生，過敏情況也絕小在家發生，如果回家後例如有輕微出疹或輕微發燒情況，這些都可能是輕微的疫苗反應，並不建議家長自行買藥予小朋友服用，建議家長觀察病情進展，如果病徵持續得比較嚴重的話，就應該去找家庭醫生診治。

另外他指出流感每年都會影響很多小朋友，導致住院、肺炎等情況，科學證據顯示流感疫苗和新冠疫苗可以同時接種，也無需相隔任何時間。

資料來源：https://www.youtube.com/watch?v=wtAnLjIQtW4&list=PLd1JkKZ3CcY9ezWN5zd1dpM7SjVl_ANxM&index=2