60歲男減30公斤擺脫糖尿病 健身不到一年似「肌肉龜仙人」

減肥不是一件容易事，英國有名60歲男子原本體重高達102公斤，同時患上糖尿病、高血壓、高膽固醇等疾病，之後他兒子替這名60歲男子安排一系列健身課程，但不到一年時間，這名60歲男子脫胎換骨，搖身一變像動漫《七龍珠》的「龜仙人」現實版。



體重破百 努力健身

據外媒報道，有一名英國60歲男子Steve Ramsde體重高達102公斤，還患有糖尿病、高血壓、高膽固醇等疾病，讓家人非常擔心，這名60歲男子的兒子是健身教練，兒子見狀就送給父親一份聖誕禮物，替他安排一系列健身課程，兒子表示父親過去是一個很有男子氣概的人，但是隨著年紀增長，開始對自己失去信心，所以希望可以透過健身令他變得健康。

最後Steve Ramsde很聽話戒掉喝酒和吃垃圾食物，以及參加12星期的高强度課程，不到一年，他瘦了大約30公斤，體重降至72公斤，同時還擺脫糖尿病，他由一塊腹肌變六塊腹肌，父親的改變也令兒子體會到年齡只是一個數字，他也表示至今最大的成就就是可以改變爸爸的生活，並且指出爸爸永遠是他的英雄。

減脂與增肌的4種技巧（按圖👇👇👇）

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糖尿病成因

根據衞生署資料，糖尿病是一種因缺乏胰島素、或身體對胰島素的反應減低 ，或同時因為這兩種情況而引致血糖水平上升的慢性疾病，糖尿病會 增加患腦血管病 、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會，糖尿病在本港最常見的致命疾病中居第十位，二零二 零年，糖尿病的住院病人出院次數及住院病人死亡人數共約12500人次，而因糖尿病而死亡的登記死亡人數有586人。

糖尿病病徵

糖尿病患者一般並無明顯徵狀。此病可在檢查身體時透過量度血糖水平而診斷出來。糖尿病患 者隨著病情發展會出現各種徵狀或併發症。當中可能出現的徵狀包括口渴、尿量增多、食量增 加、體重減輕、身體疲倦、傷口經久不癒和出現感染， 病情不受控制時更會出現嚴重脫水和昏迷等情況。糖尿病的高危因素包括年老 、肥胖 、家族遺傳和缺乏體能活動。此外，一些內分泌疾病、胰臟疾病以及類固醇等藥物均容易誘發糖尿病。

要預防糖尿病就應保持適當體重和腰圍、均衡飲食 、定期做體能活動和避免飲酒 ，糖尿病患者也應接受飲食或藥物治療以控制血糖 。

資料來源：https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/25/59.html

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糖尿病9大症狀＋預防方法▼▼▼

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體重指數量度方法 小心癡肥

肥胖會增加患上一些慢性疾病的風險，包括高血壓 、心臟病 、高膽固醇 、糖尿病 、腦血 管病、膽囊病 、骨關節炎 、睡眠窒息症和部分癌症 (乳癌、前列腺癌 、結腸直腸癌及子 宮內膜癌) 。

體重指數是量度過重和肥胖程度的其中方法，計算方法是把體重( 以公斤為單位)除以身高 (以米為單位)的平方，對香港華裔成年人來說，體重指數達23.0至少於25.0即屬超重，而體重指數達25.0或以上即屬肥胖 。

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